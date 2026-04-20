Bí mật của cơ thể không bệnh tật: Dưỡng thân 10 năm không bằng dưỡng tâm 1 ngày

Thứ hai, 13:16 20/04/2026 | Sống khỏe
Mai Anh
GĐXH - Giữa vô vàn phương pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, nhiều người mải mê tìm kiếm bí quyết bên ngoài mà quên mất một điều cốt lõi: sức khỏe bền vững bắt đầu từ bên trong. Khi tâm an, thân mới ổn. Khi lòng rộng mở, cơ thể cũng dần nhẹ nhõm. Dưỡng sinh, suy cho cùng, chính là dưỡng tâm.

Vạn bệnh từ tâm mà ra, vạn cảnh cũng từ tâm mà khởi. Trong thế giới hiện đại, người ta mải miết tìm đủ mọi phương cách dưỡng sinh cầu kỳ mà quên mất một chân lý giản đơn: Dưỡng sinh không bằng dưỡng tâm. 

Một người có đạo đức, lòng từ bi ắt sẽ có được phúc thọ an khang. Bởi khi lòng từ bi nảy nở, tâm hồn sẽ trở nên rộng mở, ôn hòa, giúp cơ thể đạt đến trạng thái cân bằng âm dương lý tưởng nhất. Đó chính là "tấm khiên" vững chắc nhất giúp bạn "bách bệnh bất xâm".

Dưỡng sinh cao nhất là dưỡng tâm: Giữ lòng từ bi, thân - tâm tự khắc an hòa

Muôn bệnh khởi từ tâm, dưỡng sinh bắt đầu từ lòng từ bi

Người xưa từng nói: “Vạn bệnh sinh từ tâm, vạn cảnh cũng từ tâm mà ra”. Một tâm trí căng thẳng, đầy oán giận hay lo âu sẽ âm thầm bào mòn sức khỏe. Ngược lại, một tâm hồn bình an, rộng lượng lại có thể nuôi dưỡng thân thể theo cách tự nhiên nhất.

Giữa rất nhiều phương pháp dưỡng sinh, điều quan trọng nhất vẫn là nuôi dưỡng một trái tim biết yêu thương. Người sống có lòng từ bi thường nhẹ lòng, ít chấp niệm, nhờ đó mà thân – tâm cũng trở nên hài hòa, ổn định hơn.

Muốn khỏe mạnh lâu dài, trước hết hãy học cách chữa lành từ bên trong. Ảnh minh họa

Học cách yêu thương chính mình – bước đầu của dưỡng tâm

Muốn có thể yêu thương người khác, trước hết cần biết đối xử tử tế với chính mình. Một người luôn tự phủ nhận, không biết chăm sóc bản thân, khó có thể trao đi sự ấm áp thật sự.

Việc nuôi dưỡng tâm từ bi bắt đầu từ sự thư giãn. Khi cơ thể được thả lỏng, tâm trí cũng dần lắng lại. Hãy dành thời gian cảm nhận từng phần cơ thể, buông bỏ căng thẳng, để thân và tâm cùng trở về trạng thái nhẹ nhàng.

Khi đó, bạn có thể tự gửi đến mình những lời chúc giản dị: mong bản thân không oán giận, không tổn thương, không đau đớn và luôn giữ được niềm vui. Những “lời chúc nội tâm” ấy, nếu lặp lại đủ lâu, sẽ trở thành nguồn năng lượng chữa lành mạnh mẽ.

Học cách yêu thương chính mình để yêu người. Ảnh minh họa

Lan tỏa tình yêu thương đến những người thân yêu

Khi đã cảm nhận được sự an ổn bên trong, hãy mở rộng tình cảm ấy đến những người thân thiết như cha mẹ, con cái hay bạn bè.

Hãy tưởng tượng họ cũng đang bình an, nhẹ nhõm và hạnh phúc. Gửi đến họ những mong ước tốt đẹp giống như bạn đã dành cho chính mình. Sự kết nối này không chỉ giúp nuôi dưỡng tình cảm, mà còn khiến tâm hồn trở nên ấm áp và rộng mở hơn.

Buông bỏ oán giận – bước khó nhưng cần thiết

Khó khăn nhất trong hành trình dưỡng tâm là học cách đối diện với những người mình không ưa, thậm chí từng làm tổn thương mình.

Nhưng chính ở bước này, sức mạnh của lòng từ bi mới thực sự phát huy. Khi bạn có thể gửi lời chúc tốt lành đến cả những người từng khiến mình đau lòng, bạn đang dần tháo gỡ những nút thắt trong nội tâm.

Oán giận không giải quyết được vấn đề, chỉ khiến tâm trí thêm nặng nề. Ngược lại, sự bao dung giúp bạn giải phóng chính mình, đồng thời nhìn rõ hơn những hạn chế của bản thân để hoàn thiện.

Mở rộng lòng từ với tất cả mọi người

Khi tâm đã đủ vững, bạn có thể mở rộng lòng từ đến tất cả mọi người xung quanh, không phân biệt quen – lạ, thân – sơ.

Từ những người gần gũi, hãy dần lan tỏa đến cộng đồng rộng lớn hơn, đến những con người ở khắp nơi. Khi tâm không còn giới hạn, bạn sẽ cảm nhận được sự kết nối sâu sắc với cuộc sống.

Đó cũng là lúc nội tâm trở nên an hòa, nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng tích cực.

Sống chậm lại để thân – tâm cân bằng

Việc nuôi dưỡng tâm không phải điều gì xa vời, mà có thể thực hành mỗi ngày, vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ. Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để thả lỏng, mỉm cười và hướng về những điều tích cực, bạn đã bắt đầu hành trình chăm sóc chính mình.

Khi giữ được tâm thế lạc quan, nhẹ nhàng, cơ thể cũng dần đạt trạng thái cân bằng. Sức khỏe vì thế được cải thiện một cách tự nhiên, bền vững.

Muốn khỏe mạnh lâu dài, trước hết hãy học cách chữa lành từ bên trong

Sức khỏe không chỉ đến từ chế độ ăn uống hay luyện tập, mà còn bắt nguồn từ trạng thái tinh thần. Một trái tim biết yêu thương, một tâm trí rộng mở và bình an chính là “liều thuốc” quý giá nhất.

Dưỡng sinh, xét cho cùng, không nằm ở việc tìm kiếm điều gì phức tạp, mà là học cách sống chậm lại, buông bớt muộn phiền và nuôi dưỡng lòng từ bi. Khi tâm an, mọi thứ tự khắc thuận hòa – và đó chính là nền tảng giúp con người sống khỏe mạnh, an nhiên và bền lâu.

Bí mật của cơ thể không bệnh tật: Dưỡng sinh 10 năm không bằng dưỡng tâm 1 ngày - Ảnh 7.5 thói quen buổi sáng giúp ổn định huyết áp: Thói quen đầu tiên nhiều người biết mà không làm

GĐXH - Nhiều người có thói quen cầm điện thoại ngay khi vừa mở mắt để kiểm tra email, tin tức hoặc mạng xã hội. Tuy nhiên, điều này có thể khiến huyết áp tăng nhanh.

Bí mật của cơ thể không bệnh tật: Dưỡng sinh 10 năm không bằng dưỡng tâm 1 ngày - Ảnh 8.Ung thư không tự nhiên đến: 3 tín hiệu cơ thể phát ra từ sớm nhưng nhiều người Việt từng bỏ qua

GĐXH - Ung thư giai đoạn đầu thường không gây đau đớn dữ dội, nó chỉ để lại những "vết gợn" nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu bạn hoặc người thân đang có 3 cảm giác "không bình thường" dưới đây kéo dài quá 2 tuần, hãy đi kiểm tra ngay lập tức.

Tin liên quan

3 món ăn quen thuộc giúp kéo dài tuổi thọ: Ăn sữa chua, phô mai và socola đúng cách có thể sống lâu hơn

3 món ăn quen thuộc giúp kéo dài tuổi thọ: Ăn sữa chua, phô mai và socola đúng cách có thể sống lâu hơn

5 loại thực phẩm 'đại kỵ' với thuốc huyết áp: Đừng để nhồi máu cơ tim gõ cửa

5 loại thực phẩm 'đại kỵ' với thuốc huyết áp: Đừng để nhồi máu cơ tim gõ cửa

Nhìn 4 chỉ số này là biết sống thọ hay không: Không phải ai cũng để ý

Nhìn 4 chỉ số này là biết sống thọ hay không: Không phải ai cũng để ý

Kéo dài tuổi thọ không khó: Làm được 3 việc này, bạn sẽ sống thọ thêm 10 năm

Kéo dài tuổi thọ không khó: Làm được 3 việc này, bạn sẽ sống thọ thêm 10 năm

4 kiểu kết hợp thực phẩm 'tai hại' khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn ăn mỗi ngày

4 kiểu kết hợp thực phẩm 'tai hại' khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn ăn mỗi ngày

Cùng chuyên mục

7 cách tăng cường sức khỏe tim mạch, bảo vệ trái tim từ sớm

7 cách tăng cường sức khỏe tim mạch, bảo vệ trái tim từ sớm

Sống khỏe - 52 phút trước

Dù bạn hoặc người thân đã bị hoặc chưa bị bệnh tim mạch cũng nên áp dụng những cách sau để duy trì sức khỏe tim mạch và kéo dài tuổi thọ cho trái tim.

Hy hữu: Nam thanh niên 25 tuổi bị 2 chiếc đũa đâm thẳng vào 2 mắt cùng lúc

Hy hữu: Nam thanh niên 25 tuổi bị 2 chiếc đũa đâm thẳng vào 2 mắt cùng lúc

Y tế - 6 giờ trước

"Sau khi tham khảo y văn thế giới, chúng tôi chưa tìm thấy 1 báo cáo nào mô tả về trường hợp người bệnh 2 bên mắt, mỗi bên bị một chiếc đũa cắm ngập sâu quá nửa", bác sĩ cho hay.

Người phụ nữ bất ngờ phát hiện phình động mạch chủ bụng nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ bất ngờ phát hiện phình động mạch chủ bụng nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Hai ngày trước phát hiện phình động mạch chủ bụng, người bệnh có cảm giác yêu, tê chân...

3 món ăn quen thuộc giúp kéo dài tuổi thọ: Ăn sữa chua, phô mai và socola đúng cách có thể sống lâu hơn

3 món ăn quen thuộc giúp kéo dài tuổi thọ: Ăn sữa chua, phô mai và socola đúng cách có thể sống lâu hơn

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Một nghiên cứu quy mô lớn mới đây đã đưa ra kết quả đầy bất ngờ: những món ăn quen thuộc như sữa chua, phô mai và thậm chí là cả socola đều có khả năng kéo dài tuổi thọ con người.

Hơn 3.000 học sinh, phụ huynh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh y dược

Hơn 3.000 học sinh, phụ huynh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh y dược

Sống khỏe - 1 ngày trước

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp của Trường Đại học Y Dược TPHCM thu hút hơn 3.000 học sinh và phụ huynh tại TPHCM và các tỉnh tham gia. Sự kiện giúp học sinh tiếp cận thực tế ngành học, định hình rõ hơn lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

8 loại thức uống tự nhiên giúp hỗ trợ hạ huyết áp hiệu quả

8 loại thức uống tự nhiên giúp hỗ trợ hạ huyết áp hiệu quả

Sống khỏe - 1 ngày trước

Kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Tham khảo một số loại thức uống tự nhiên giúp hỗ trợ hạ huyết áp.

Đưa kỹ thuật tầm soát ung thư về tận cơ sở, hơn 450 người dân được khám miễn phí

Đưa kỹ thuật tầm soát ung thư về tận cơ sở, hơn 450 người dân được khám miễn phí

Sống khỏe - 1 ngày trước

Hơn 450 người dân phường Thái Hòa được khám sàng lọc ung thư miễn phí ngay tại Trạm Y tế Hòa Hiếu, với đầy đủ kỹ thuật chuyên sâu từ bệnh viện tuyến tỉnh. Hoạt động giúp phát hiện sớm nhiều trường hợp nghi ngờ, giảm chi phí đi lại, nâng cao cơ hội điều trị kịp thời cho người dân.

Người bệnh suy thận cần làm gì để duy trì chức năng thận và phòng ngừa biến chứng?

Người bệnh suy thận cần làm gì để duy trì chức năng thận và phòng ngừa biến chứng?

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Việc hiểu rõ bản chất bệnh, các biến chứng và cách phòng ngừa bệnh suy thận là yếu tố then chốt để bảo vệ chức năng thận.

Nên ăn sữa chua trước hay sau bữa ăn để bổ sung protein và giúp tiêu hóa tốt hơn?

Nên ăn sữa chua trước hay sau bữa ăn để bổ sung protein và giúp tiêu hóa tốt hơn?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Câu hỏi về thời điểm tốt nhất để ăn sữa chua luôn là chủ đề gây tranh cãi. Vậy nên ăn sữa chua thời điểm nào để có lợi cho hệ tiêu hóa và tăng cường protein cho cơ thể?

Cấp cứu du khách Trung Quốc bị ngất khi leo đảo Ti Tốp

Cấp cứu du khách Trung Quốc bị ngất khi leo đảo Ti Tốp

Sống khỏe - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra trong hành trình tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) khi một du khách Trung Quốc bất ngờ ngất xỉu trên đường lên đỉnh đảo Ti Tốp. Kíp y tế thường trực đã nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu và giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Xem nhiều

Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trì

Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trì

Bệnh thường gặp

GĐXH - Dù mang lại cảm giác trọn vị, việc uống cạn nước phở có thể tiềm ẩn rủi ro nếu lặp lại thường xuyên, đặc biệt với một số nhóm người.

70 tuổi vẫn đi bộ có 5 dấu hiệu này: Tuổi thọ thường vượt xa mong đợi

70 tuổi vẫn đi bộ có 5 dấu hiệu này: Tuổi thọ thường vượt xa mong đợi

Sống khỏe
Người bệnh ung thư nên ăn gì và ăn thế nào để hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn?

Người bệnh ung thư nên ăn gì và ăn thế nào để hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn?

Sống khỏe
Đừng lầm tưởng gỏi cuốn là 'thần dược healthy': 4 nhóm người đại kỵ ăn đồ cuốn thường xuyên

Đừng lầm tưởng gỏi cuốn là 'thần dược healthy': 4 nhóm người đại kỵ ăn đồ cuốn thường xuyên

Bệnh thường gặp
Chuyên gia cảnh báo: Ung thư đại tràng di căn gan- nguy hiểm khi phát hiện từ dấu hiệu phân đen

Chuyên gia cảnh báo: Ung thư đại tràng di căn gan- nguy hiểm khi phát hiện từ dấu hiệu phân đen

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
