7 loại trái cây hỗ trợ giảm mỡ máu tự nhiên giúp bảo vệ tim mạch

Thứ năm, 15:49 12/03/2026 | Sống khỏe

Mỡ máu cao là nguyên nhân chính gây xơ vữa động mạch và đột quỵ. Ngoài dùng thuốc, bổ sung đúng loại trái cây giúp giảm mỡ máu, kiểm soát cholesterol hiệu quả.

Mỡ máu cao có thể không gây ra triệu chứng rõ ràng nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng. Để bảo vệ sức khỏe, việc giảm mỡ máu là rất cần thiết. Chỉ số LDL-cholesterol cao sẽ làm hẹp lòng mạch, gây cản trở lưu thông máu.

Hãy tìm hiểu cách giảm mỡ máu hiệu quả để duy trì sức khỏe tim mạch tốt nhất như lựa chọn trái cây giàu chất xơ hòa tan (pectin), phytosterol và các hợp chất chống oxy hóa polyphenol - đây chính là những "trợ thủ" đắc lực giúp cơ thể đào thải lượng mỡ dư thừa.

Dưới đây là 7 loại trái cây hàng đầu được các nghiên cứu y khoa đánh giá cao:

1. Top 7 loại trái cây hỗ trợ giảm mỡ máu hiệu quả nhất

Quả táo góp phần giảm mỡ máu

7 loại trái cây hỗ trợ giảm mỡ máu tự nhiên giúp bảo vệ tim mạch- Ảnh 1.

Táo là loại trái cây có thể giúp giảm mỡ máu.

Táo luôn đứng đầu danh sách thực phẩm tốt cho tim mạch nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan cực cao. Pectin trong táo liên kết với acid mật (được làm từ cholesterol) và đào thải chúng ra khỏi cơ thể. Để bù đắp lượng mật đã mất, gan buộc phải lấy cholesterol từ máu, từ đó làm hạ chỉ số cholesterol toàn phần.

Ăn 2 quả táo mỗi ngày giúp giảm tới 16% mức cholesterol xấu trong vòng 8 - 12 tuần.

Trái bơ

Nhiều người lầm tưởng bị mỡ máu phải kiêng chất béo hoàn toàn. Tuy nhiên, quả bơ chứa acid béo không bão hòa đơn (MUFA) và sterol thực vật. Sterol thực vật có cấu trúc tương tự cholesterol, chúng cạnh tranh vị trí hấp thụ tại ruột, giúp giảm lượng cholesterol ngoại sinh thấm vào máu.

Lưu ý, dù tốt nhưng bơ giàu calo chỉ nên dùng khoảng 1/4 đến 1/2 quả mỗi ngày.

Quả mọng (việt quất, dâu tây, mâm xôi)

Nhóm quả mọng chứa lượng lớn anthocyanin – chất chống oxy hóa tạo nên màu sắc rực rỡ của chúng.

Các nghiên cứu cho thấy anthocyanin giúp tăng nồng độ HDL (cholesterol tốt) và ngăn chặn sự oxy hóa của LDL. Khi LDL bị oxy hóa, nó mới thực sự trở nên độc hại và bám vào thành mạch.

Trái cây họ cam quýt (bưởi, cam, chanh)

Cam quýt chứa một loại flavonoid gọi là hesperidin. Hesperidin giúp cải thiện chức năng mạch máu và hạ mức lipid máu. Đặc biệt, chất xơ hòa tan trong bưởi có khả năng làm giảm đáng kể LDL.

Tuy nhiên, người đang dùng thuốc statin (thuốc hạ mỡ máu) cần tránh ăn bưởi vì các hợp chất trong bưởi làm tăng nồng độ thuốc trong máu, dễ gây ngộ độc hoặc tác dụng phụ lên gan và cơ bắp.

Quả kiwi

Kiwi là nguồn cung cấp vitamin C, E và kali tuyệt vời. Chất xơ hòa tan trong kiwi không chỉ giúp giảm cholesterol xấu mà còn có tác dụng chống đông máu (ngăn hình thành cục máu đông ), giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch trực tiếp.

Quả lê

7 loại trái cây hỗ trợ giảm mỡ máu tự nhiên giúp bảo vệ tim mạch- Ảnh 3.

Quả lê chứa lignin và pectin giúp giảm tổng lượng cholesterol.

Lê chứa lượng chất xơ hòa tan vượt trội hơn cả táo. Một quả lê trung bình cung cấp khoảng 6 g chất xơ, đáp ứng 20% nhu cầu hàng ngày của cơ thể.

Lignin và pectin trong lê giúp giảm tổng lượng cholesterol và hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Nhớ ăn cả vỏ để hấp thụ tối đa dưỡng chất.

Trái nho

Nho chứa resveratrol, một hợp chất polyphenol nổi tiếng với khả năng chống lão hóa và bảo vệ tim mạch. Resveratrol ngăn chặn tiểu cầu kết dính, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn và giảm sự tích tụ lipid tại các thành động mạch.

2. Bí quyết tối ưu hóa thực đơn cho người mỡ máu cao

Để việc ăn trái cây mang lại hiệu quả cho sức khỏe, cần lưu ý:

Ưu tiên quả tươi thay vì nước ép: Nước ép thường loại bỏ hết chất xơ – thành phần quan trọng nhất để hạ mỡ máu.

Đa dạng màu sắc: Mỗi màu sắc trái cây đại diện cho một loại chất chống oxy hóa khác nhau. Kết hợp nhiều loại sẽ bảo vệ tim mạch toàn diện.

Hạn chế đường: Không nên thêm đường hoặc sữa đặc khi ăn trái cây để tránh làm tăng chỉ số Triglycerides.

Hạ mỡ máu là một hành trình dài cần sự kiên trì. Việc bổ sung 7 loại trái cây nói trên vào thực đơn hàng ngày không chỉ giúp ổn định chỉ số lipid máu mà còn mang lại một làn da khỏe đẹp và hệ miễn dịch vững vàng.

Tuy nhiên, chế độ ăn chỉ chiếm 30 - 40% kết quả. Để đẩy lùi hoàn toàn mỡ máu, các chuyên gia khuyến nghị, cần vận động tối thiểu 150 phút tập thể dục cường độ vừa phải mỗi tuần (như đi bộ nhanh, bơi lội), giảm cân nếu đang thừa cân, hạn chế mỡ động vật, đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn và xét nghiệm lipid máu mỗi 6 tháng để theo dõi các chỉ số LDL, HDL và triglycerides.

BS. Nguyễn Yên Thao
