7 thói quen tưởng tiết kiệm nhưng lại đang khiến bạn nghèo đi
GĐXH - Tiết kiệm có nhiều cách, như cắt giảm chi tiêu không cần thiết hoặc lập kế hoạch ngân sách trước. Tuy nhiên, có những thói quen thoạt nhìn có vẻ là tiết kiệm, nhưng về lâu dài lại khiến bạn tốn kém hơn rất nhiều.
Dựa trên báo cáo của tạp chí Inc. (Inc.Magazine) của Mỹ, đây là 7 thói quen trông có vẻ tiết kiệm nhưng thực tế có thể khiến bạn chi tiêu nhiều hơn.
Khi tiêu tiền hay tiết kiệm tiền, bạn đều nên dành thời gian đánh giá chi phí, lợi ích và tổn thất dài hạn để đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Thói quen tiết kiệm tiền thứ nhất: Cứ lái xe cũ không chịu đổi
Một số người giữ lại xe cũ vì nghĩ rằng mua xe mới là một khoản chi lớn. Nhưng trên thực tế, chi phí bảo trì, an toàn và bảo hiểm hàng năm của một chiếc xe cũ thường cao hơn xe mới.
Mặc dù chi phí ban đầu để mua xe mới cao, nhưng xét về lâu dài, nó thường kinh tế hơn so với việc tiếp tục duy trì chiếc xe cũ kỹ.
Thói quen tiết kiệm tiền số 2: Săn lùng mọi món hàng giảm giá
Nhìn thấy hàng giảm giá là xao lòng, có thể bạn nghĩ mình đã tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, bạn có thể rơi vào bẫy "khuyến mãi ảo" của nhiều cửa hàng.
Món hàng trông có vẻ giảm giá rất nhiều, nhưng thực tế, giá sau khi giảm vẫn gần bằng giá bán lẻ đề xuất ban đầu. Điều này chỉ khiến khách hàng lầm tưởng là mình đang tiết kiệm, trong khi lợi nhuận của cửa hàng vẫn giữ nguyên.
Thói quen tiết kiệm tiền số 3: Mua quần áo giá rẻ
Quần áo thường "tiền nào của nấy". Giá cao hơn của một số thương hiệu thường đại diện cho chất liệu và tay nghề gia công tỉ mỉ hơn.
Quần áo giá rẻ dù thoạt nhìn có vẻ hời, nhưng lại dễ bị phai màu, biến dạng và nhanh hỏng. Việc phải thay thế và mua lại thường xuyên khiến chi phí tổng cộng có thể không hề ít hơn.
Thói quen tiết kiệm tiền tưởng chừng như vô hại số 4: Giữ tiền trong tài khoản tiết kiệm thông thường
Lãi suất của các tài khoản tiết kiệm thông thường rất thấp, trung bình chỉ khoảng 0.06%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát.
Việc liên tục giữ tiền trong tài khoản tiết kiệm thông thường thực chất đang ngầm làm cho số tiền của bạn mất giá dần. Thay vào đó, hãy xem xét đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, hoặc gửi tiền vào các tài khoản có lãi suất cao hơn để tiền sinh lời.
Thói quen tiết kiệm tiền số 5: Mua thêm đồ để được miễn phí vận chuyển
Rất nhiều người gặp phải tình huống này: Mua đủ một số tiền nhất định sẽ được miễn phí vận chuyển. Khi đó, họ sẽ mua thêm vài món đồ nhỏ để đạt được ngưỡng miễn phí vận chuyển. Tuy nhiên, đôi khi số tiền mua thêm đó lại cao hơn cả phí vận chuyển.
Thay vì làm vậy, bạn nên trả thẳng phí vận chuyển, hoặc đợi đến khi có thêm những món đồ thực sự cần thiết khác rồi cùng đặt hàng sẽ kinh tế hơn.
Thói quen tiết kiệm tiền số 6: Né tránh khám sức khỏe hoặc khám nha khoa
Khám sức khỏe tổng quát và khám nha khoa định kỳ là điều vô cùng cần thiết. Đừng vì muốn tiết kiệm tiền mà tránh các cuộc kiểm tra này.
Việc kiểm tra định kỳ giúp bạn giải quyết các vấn đề nhỏ về sức khỏe ngay khi chúng mới phát sinh, việc điều trị cũng đơn giản hơn. Nếu không kiểm tra thường xuyên, khi bệnh lớn xảy ra, chi phí điều trị có thể tăng vọt hoặc thậm chí không thể giải quyết được - mất cả chì lẫn chài.
Thói quen tiết kiệm tiền số 7: Mua dịch vụ bảo hành mở rộng
Bảo hành mở rộng (Extended Warranty) nghe có vẻ hời, chỉ tốn một phần nhỏ giá gốc để kéo dài thời gian bảo hành sản phẩm. Nhưng thực tế, hầu hết các gói bảo hành mở rộng đều không đáng tiền, vì cơ hội sử dụng rất ít.
Đây chính là lý do vì sao nhân viên bán hàng lại tích cực giới thiệu chúng - vì nó mang lại lợi nhuận rất cao cho công ty.
Bạn có đang mắc phải những thói quen "tiết kiệm sai cách" này không? Đã đến lúc xem xét lại chiến lược chi tiêu dài hạn của mình rồi đấy!
