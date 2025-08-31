Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt

Chủ nhật, 13:17 31/08/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tôi từng nghĩ bố mình sống sung túc với khoản lương hưu gần 20 triệu đồng mỗi tháng. Cho đến khi biết được số tiền ông âm thầm tích luỹ sau 5 năm, tôi trằn trọc cả đêm.

Mức lương hưu tưởng là đủ, nhưng sự thật khiến tôi ngỡ ngàng

Tôi là Thiệu Huy, năm nay 47 tuổi, quê ở Thiểm Tây (Trung Quốc). Từ khi bước chân vào đại học, tôi đã sống xa nhà. Sau khi tốt nghiệp, tôi lập nghiệp ở thành phố, càng ngày càng ít có thời gian trở về quê thăm bố.

Mẹ tôi mất cách đây 5 năm. Trong nhà chỉ còn hai bố con. Bố tôi năm nay 72 tuổi, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn minh mẫn, khỏe mạnh và thích ở quê để được gần hàng xóm, người thân.

Tôi luôn mặc định rằng với lương hưu hơn 5.000 NDT mỗi tháng (khoảng 18,4 triệu đồng), bố tôi sẽ không phải lo lắng về tài chính. Nhưng một lần về quê thăm ông đã khiến suy nghĩ ấy hoàn toàn thay đổi.

Tiết kiệm gần 200 triệu trong 5 năm

Trong một lần nói chuyện, tôi vô tình nhắc đến chủ đề tài chính đang "hot" trên mạng. Bố tôi nhẹ nhàng nói: "Bố cũng có chút tiền tiết kiệm, phòng khi đau ốm hay cần chi tiêu bất ngờ".

Tôi hỏi ông có bao nhiêu thì ông trả lời: 50.000 NDT, tương đương khoảng 184 triệu đồng.

Tôi sững sờ. Làm sao bố tôi, một người chỉ sống dựa vào lương hưu, lại có thể tiết kiệm được số tiền không nhỏ này? Tôi bắt đầu gặng hỏi thêm.

Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt- Ảnh 1.

Bố kể, mỗi tháng ông chi tiêu rất ít. Ngoài tiền ăn uống, điện nước và một số khoản xã giao như đám hiếu hỷ, ông gần như không tốn thêm gì. Ảnh minh họa

Cách bố tôi sống tiết kiệm từ từng đồng lương hưu

Bố kể, mỗi tháng ông chi tiêu rất ít. Ngoài tiền ăn uống, điện nước và một số khoản xã giao như đám hiếu hỷ, ông gần như không tốn thêm gì.

Ông không mua sắm đồ đạc, không đi chơi xa, thậm chí khi đau ốm cũng chỉ tự ra hiệu thuốc mua thuốc uống. Bố tôi bảo: "Đi bệnh viện khám tốn kém lắm, chỉ kháng sinh nhẹ cũng vài trăm, thôi thì đỡ được đâu thì tự lo".

Ông còn nói: "Ở một mình, chẳng biết trước điều gì, không muốn con cái phải lo nên phải có ít tiền phòng thân".

Nghe mà lòng tôi nghẹn lại.

Tôi đã vô tâm suốt nhiều năm

Suốt bao năm qua, tôi mải mê theo đuổi công việc, cố gắng kiếm nhiều tiền, sống cuộc đời của riêng mình. 

Tôi chưa từng hỏi bố có khỏe không, cần gì không. Mỗi lần về quê chỉ mang vài món quà rồi vội vã trở lại thành phố.

Tôi không hề biết rằng, đằng sau khoản lương hưu tưởng như đủ sống ấy là một người cha già âm thầm tằn tiện, tiết kiệm từng đồng để không phiền con.

Đêm hôm đó, tôi mất ngủ. Không phải vì ngạc nhiên trước số tiền 184 triệu, mà vì giận chính mình. Tôi đã không thật sự quan tâm đến bố – người đang sống cô đơn, tự lo liệu mọi thứ trong im lặng.

Quyết định thay đổi

Sáng hôm sau, tôi ngồi nói chuyện với bố thật lâu. Tôi đề nghị đưa ông lên thành phố sống cùng nhưng ông từ chối. Ông bảo, ở quê thoải mái hơn, có người trò chuyện, hàng xóm qua lại.

Tôi đành thỏa hiệp: "Vậy bố nhớ đi khám sức khỏe định kỳ nhé, có gì phải báo cho con biết. Và đừng ngại tiêu tiền, con sẽ gửi thêm hàng tháng. Lương hưu của bố cứ để dành phòng thân hay tiêu tùy ý".

Lần đầu tiên, bố gật đầu đồng ý một cách nhẹ nhõm.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy lòng mình thanh thản hơn. Tôi biết, đã đến lúc mình phải thực sự trưởng thành, không chỉ là người thành đạt mà còn là người con có trách nhiệm.

Lương hưu có thể đủ sống, nhưng không đủ để cha mẹ cảm thấy được quan tâm

Câu chuyện của tôi không phải hiếm gặp. Nhiều người cao tuổi có lương hưu, sống độc lập, không cần con cái chu cấp. Nhưng điều họ cần hơn cả vật chất là sự quan tâm, hỏi han, bầu bạn từ người thân.

Đừng nghĩ rằng gửi tiền về là đủ. Những cuộc gọi, những lần về quê ăn cơm cùng bố mẹ, những buổi trò chuyện không mục đích… lại là thứ khiến người già hạnh phúc.

Nếu cha mẹ bạn vẫn còn khỏe mạnh, hãy trân trọng họ. Đừng để đến khi họ không còn nữa mới tiếc nuối vì những tháng ngày vô tâm.

Lương hưu có thể giúp cha mẹ sống không lo thiếu thốn, nhưng không thể thay thế tình cảm của con cái. Hãy nhớ, hạnh phúc tuổi già không đến từ tiền bạc, mà đến từ hai chữ: quan tâm.

Bài học đắt giá: Tôi đưa hết lương hưu cho con trai, đến khi đòi lại thì bị ra &quot;điều kiện&quot;Bài học đắt giá: Tôi đưa hết lương hưu cho con trai, đến khi đòi lại thì bị ra 'điều kiện'

GĐXH - Suốt nhiều năm, tôi tin rằng hy sinh tất cả cho con là điều đúng đắn. Nhưng chỉ một lần vào viện thăm bạn ốm, tôi mới nhận ra: giữ chặt lương hưu mới là cách bảo vệ tuổi già của mình.

Theo Sohu

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cả làng chê trách khi tôi đưa bố vào viện dưỡng lão nhưng ông lại nở nụ cười

Cả làng chê trách khi tôi đưa bố vào viện dưỡng lão nhưng ông lại nở nụ cười

Cung hoàng đạo nữ làm dâu vừa duyên dáng vừa thông minh, được gia đình chồng nâng niu hết mực

Cung hoàng đạo nữ làm dâu vừa duyên dáng vừa thông minh, được gia đình chồng nâng niu hết mực

Sau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn động

Sau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn động

Thất nghiệp ở tuổi 35: Cái giá của sự an nhàn ở tuổi 25 và 4 bài học xương máu

Thất nghiệp ở tuổi 35: Cái giá của sự an nhàn ở tuổi 25 và 4 bài học xương máu

27 năm lưu lạc, chàng trai bất ngờ tìm lại gia đình nhờ ký ức kỳ lạ về cây lê

27 năm lưu lạc, chàng trai bất ngờ tìm lại gia đình nhờ ký ức kỳ lạ về cây lê

Cùng chuyên mục

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.

Những cung hoàng đạo luôn biết phát huy thế mạnh bản thân để gặt hái thành công

Những cung hoàng đạo luôn biết phát huy thế mạnh bản thân để gặt hái thành công

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo đều có những thế mạnh riêng. Điều quan trọng là ai có thể nhận ra và phát huy sở trường ấy để biến nó thành "vũ khí" giúp bản thân tiến xa hơn trên hành trình sự nghiệp và cuộc sống.

Bóng lưng của con rể và mẹ vợ khiến dân mạng không thể dừng "gõ phím"

Bóng lưng của con rể và mẹ vợ khiến dân mạng không thể dừng "gõ phím"

Gia đình - 16 giờ trước

Chỉ một tấm ảnh đã đủ làm rõ mối quan hệ giữa mẹ vợ - con rể khi con gái mang bầu.

Người cha vướng vòng lao lý vì con gái 21 tuổi bí mật cưới cụ ông 70

Người cha vướng vòng lao lý vì con gái 21 tuổi bí mật cưới cụ ông 70

Gia đình - 1 ngày trước

Cuối năm 1994, tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Giang Tây, một mâu thuẫn gia đình tưởng chừng đơn giản đã bất ngờ dẫn đến bi kịch kéo dài hàng thập kỷ.

Cả làng chê trách khi tôi đưa bố vào viện dưỡng lão nhưng ông lại nở nụ cười

Cả làng chê trách khi tôi đưa bố vào viện dưỡng lão nhưng ông lại nở nụ cười

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Ai cũng nghĩ đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu. Thế nhưng, sau 3 năm chăm sóc bố, tôi hiểu rằng, đôi khi tình thương không nằm ở việc kề cận mỗi ngày, mà ở chỗ để cha mẹ có một tuổi già thật sự bình yên.

Cung hoàng đạo nữ làm dâu vừa duyên dáng vừa thông minh, được gia đình chồng nâng niu hết mực

Cung hoàng đạo nữ làm dâu vừa duyên dáng vừa thông minh, được gia đình chồng nâng niu hết mực

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Làm dâu vốn là thử thách không nhỏ với nhiều người phụ nữ. Nhưng có những cung hoàng đạo nữ lại may mắn được gia đình chồng yêu thương, cưng chiều hết mực.

Xúc động cha già gánh gần 80kg đặc sản, vượt hơn 600km đến thăm con cháu

Xúc động cha già gánh gần 80kg đặc sản, vượt hơn 600km đến thăm con cháu

Gia đình - 1 ngày trước

Hình ảnh người cha 73 tuổi gánh gần 80kg đặc sản vượt quãng đường hơn 600km đến Quảng Đông thăm con cháu, đã gây 'bão' mạng xã hội.

Người cha tồi tệ chuyển hết tài sản cho chị gái để ‘trốn’ nghĩa vụ nuôi con

Người cha tồi tệ chuyển hết tài sản cho chị gái để ‘trốn’ nghĩa vụ nuôi con

Gia đình - 2 ngày trước

Để không phải trả khoản tiền cấp dưỡng nuôi con cho vợ cũ, ông Giang làm giấy từ chối quyền thừa kế tài sản của cha mình, chuyển quyền này cho chị gái.

[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Bắt cóc online: Giải pháp nào giúp trẻ tránh bẫy?

[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Bắt cóc online: Giải pháp nào giúp trẻ tránh bẫy?

Gia đình - 2 ngày trước

Thời gian vừa qua, liên tiếp các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm đến đối tượng trẻ em. Dù cơ quan chức năng đã có hàng loạt cảnh báo nhưng thực trạng lừa đảo, bắt cóc online vẫn tồn tại và đánh vào tâm lý sợ hãi, thiếu kỹ năng ứng phó, tự bảo vệ mình và thiếu hiểu biết trong thế giới số của trẻ em. Vậy để các em chủ động ứng phó với các tình huống lừa đảo dù ở trên mạng hay ngoài đời, cần phải làm thế nào?

Xinh đẹp, trí tuệ và đầy cuốn hút: 5 cung hoàng đạo nữ khiến ai gặp cũng say mê

Xinh đẹp, trí tuệ và đầy cuốn hút: 5 cung hoàng đạo nữ khiến ai gặp cũng say mê

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao nữ không chỉ sở hữu vẻ đẹp cuốn hút mà còn tỏa sáng nhờ trí tuệ và tài năng.

Xem nhiều

Xinh đẹp, trí tuệ và đầy cuốn hút: 5 cung hoàng đạo nữ khiến ai gặp cũng say mê

Xinh đẹp, trí tuệ và đầy cuốn hút: 5 cung hoàng đạo nữ khiến ai gặp cũng say mê

Gia đình

GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao nữ không chỉ sở hữu vẻ đẹp cuốn hút mà còn tỏa sáng nhờ trí tuệ và tài năng.

Bí quyết của cụ bà sống an nhàn, không cần dựa vào con cái dù lương hưu có 7 triệu

Bí quyết của cụ bà sống an nhàn, không cần dựa vào con cái dù lương hưu có 7 triệu

Gia đình
Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Chuyện vợ chồng
Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùng

Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùng

Chuyện vợ chồng
Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top