Nên để tiền tiết kiệm cho con cái hay để dưỡng già?: Người già thông minh sẽ làm theo cách này!

Câu chuyện của bà Lý, 68 tuổi (Trung Quốc) đăng trên Abolouwang cho thấy việc quyết định số phận của tiền tiết kiệm gắn với cuộc sống của mình như thế nào.

Bà Lý năm nay 68 tuổi, chồng dì qua đời cách đây 2 năm vì bạo bệnh, để lại một căn nhà và hơn 300.000 tệ tiền tiết kiệm. Bà có một con trai và một con gái, cả hai đều đã lập gia đình.

Sau khi chồng qua đời, số lần con cái về thăm dì tăng lên rõ rệt, nhưng câu chuyện luôn vô tình xoay quanh số tiền tiết kiệm và căn nhà cũ.

Con trai nói: "Mẹ ơi, bây giờ giá nhà ở khu trường học tăng chóng mặt. Cháu sắp đến tuổi đi học rồi, mẹ cho con mượn một ít tiền để con trả trước được không?".

Con gái thì "chu đáo" hơn: "Mẹ ơi, mẹ sống một mình trong căn nhà lớn thế này cô đơn lắm. Chi bằng bán nhà đi, tụi con giữ tiền giúp mẹ, mẹ cứ luân phiên sống ở nhà hai đứa tụi con để tiện chăm sóc mẹ".

Số tiền này, rốt cuộc nên giữ chặt trong tay mình, hay sớm chia cho con cái để đổi lấy cái gọi là "hạnh phúc gia đình"?. Ảnh minh họa

Bà Lý trằn trọc cả đêm. Một bên là tuổi già khao khát tình thân, một bên là "của để dành" mà chồng bà đã vất vả cả đời mới tích cóp được.

Bà cảm thấy nặng trĩu trong lòng: Số tiền này, rốt cuộc nên giữ chặt trong tay mình, hay sớm chia cho con cái để đổi lấy cái gọi là "hạnh phúc gia đình"?.

Tôi tin rằng đây là tình huống khó xử mà rất nhiều bậc cha mẹ ở Trung Quốc đang phải đối mặt.

Thế hệ cha mẹ chúng ta đã quen với việc dốc hết sức vì con cái, nhưng khi đến nửa sau của cuộc đời, một vấn đề vô cùng thực tế nổi lên: Chúng ta nên sắp xếp số tiền tiết kiệm cả đời như thế nào?.

Dành tất cả tiền tiết kiệm cho con cái, hay dùng toàn bộ cho việc dưỡng già của mình?

Những bậc cha mẹ thực sự thông minh đã vượt ra khỏi lựa chọn "hoặc cái này, hoặc cái kia". Họ không chọn một đáp án duy nhất, mà dùng trí tuệ cả đời để tìm ra lời giải tốt nhất cho tình yêu và cuộc sống.

Yêu con có thể không có giới hạn nhưng việc bảo vệ tài sản phải rõ ràng ranh giới

Chúng ta phải thừa nhận rằng, trước đồng tiền, bản tính con người thường xuyên phải đối mặt với thử thách.

Ông Lưu ở khu đối diện, năm 70 tuổi vợ ông qua đời, con trai và con dâu đón ông về sống chung, quan tâm chăm sóc ân cần.

Cảm động trước điều đó, chưa đầy nửa năm, ông đã giao toàn bộ sổ tiết kiệm và thẻ hưu trí cho con trai, nghĩ rằng "sớm muộn gì cũng là của chúng nó".

Kết quả thì sao?

Một năm sau, nhà con trai đổi sang nhà lớn hơn, mua xe mới. Ông Lưu muốn rút một ít tiền để đi du lịch với bạn bè thì phải nhìn sắc mặt con dâu, với lý do "gia đình chi tiêu nhiều, phải tiết kiệm". Ông đã nếm trải sự cay đắng của việc "tiền mất, người cũng chẳng có".

Bậc cha mẹ thông minh hiểu rằng, yêu con có thể không có giới hạn, nhưng việc bảo vệ tài sản phải rõ ràng ranh giới. Ảnh minh họa

Đừng bao giờ dùng một khoản tiền lớn để thử thách tình cảm vốn không đủ bền chặt.

Điều này không có nghĩa là con cái bất hiếu, mà là bản chất con người vốn phức tạp. Khi bạn giao toàn bộ quyền chi tiêu kinh tế, bạn thực ra cũng đã giao nộp quyền tự chủ cuộc sống và sự tôn nghiêm của mình.

Bậc cha mẹ thông minh hiểu rằng, yêu con có thể không có giới hạn, nhưng việc bảo vệ tài sản phải rõ ràng ranh giới.

"Giới hạn" này không phải là sự xa cách, mà là một sự bảo vệ.

Nó bảo vệ sự tôn nghiêm của cha mẹ khi về già, đồng thời ngăn con cái bị lạc lối trước số tiền lớn, và duy trì sự trong sáng, tốt đẹp vốn có của tình thân.

Không đánh giá thấp bản thân, nửa đời còn lại của bạn dài hơn bạn nghĩ

Nhiều bậc cha mẹ có một suy nghĩ ăn sâu vào tiềm thức: "Mình già rồi, tiêu không hết bao nhiêu tiền, để lại cho con cái thì hữu ích hơn."

Điều này thực ra đã đánh giá thấp tuổi thọ của con người và càng đánh giá thấp chi phí sinh hoạt khi về già.

Y học hiện đại phát triển, sống đến 80, 90 tuổi đã là chuyện bình thường. Từ khi nghỉ hưu đến cuối đời, bạn có thể sẽ phải trải qua một quãng thời gian dài 20 đến 30 năm.

Trong khoảng thời gian đó, bạn có thể cần nhiều hơn là chỉ tiền ăn, tiền mặc.

Các khoản chi y tế, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, thậm chí có thể là dịch vụ chăm sóc người bệnh, đều là những khoản chi lớn và không thể lường trước. Ảnh minh họa

Chi phí sức khỏe

Cùng với tuổi tác, các khoản chi y tế, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, thậm chí có thể là dịch vụ chăm sóc người bệnh, đều là những khoản chi lớn và không thể lường trước.

Chi phí chất lượng cuộc sống

Du lịch, theo đuổi sở thích, gặp gỡ bạn bè cũ, cải thiện môi trường sống… những việc này để cuộc sống tuổi già có sự tôn nghiêm và niềm vui, đều cần có sự hỗ trợ về kinh tế.

Quỹ dự phòng rủi ro

Ai có thể đảm bảo cả đời không gặp chuyện khẩn cấp? Có tiền trong tay, lòng sẽ không lo lắng, bạn mới có thể bình tĩnh và đàng hoàng trước mọi tình huống bất ngờ.

Nửa đời còn lại của bạn là một hành trình dài cần có đủ lương thực. Nếu bạn đã đưa hết "lương thực" cho con trước, lỡ giữa đường cạn kiệt thì phải làm sao?

Đến lúc đó, bạn rất có thể sẽ không đành lòng mở lời với con, thậm chí có mở lời cũng chưa chắc đã được đáp ứng kịp thời.

Yêu thương con cái, càng phải chăm sóc tốt cho bản thân.

Tuổi già của bạn an lành mới là sự hỗ trợ và giảm gánh nặng lớn nhất cho con cái.

Một người cha mẹ độc lập về kinh tế và đủ đầy về tinh thần sẽ không bao giờ trở thành "gánh nặng" cho con, mà là chỗ dựa vững chắc để con dũng cảm tiến bước.

Sử dụng tốt "định luật 3-7", phân chia tiền tiết kiệm thông minh để đạt lợi ích kép

Vậy, cụ thể nên làm thế nào?

Những bậc cha mẹ thực sự có trí tuệ đều đang thực hiện "định luật 3-7" đối với số tiền tiết kiệm của mình. Đây không phải là những con số cứng nhắc, mà là trí tuệ của sự cân bằng động.

Bảy phần để bảo vệ, củng cố nền tảng dưỡng già

"Bảy phần" này là "hòn đá tảng" và "ranh giới tôn nghiêm" cho tuổi già của bạn, phải nắm chắc trong tay, trong đó chú trọng những yếu tố sau:

Đảm bảo đủ tiền hưu trí: Đảm bảo có dòng tiền ổn định hằng tháng, đủ chi trả cho cuộc sống cơ bản và các khoản chi tiêu nâng cao chất lượng.

Chuẩn bị quỹ sức khỏe: Dành riêng cho chi phí y tế, chăm sóc sức khỏe, thuê người chăm sóc...

Giữ lại nơi an cư lập nghiệp: Trừ khi bất đắc dĩ, đừng dễ dàng bán nhà hoặc sang tên quá sớm. Nó không chỉ là tài sản, mà còn là nhà, là chỗ dựa tinh thần của bạn.

Nếu "bảy phần" này không lung lay, tuổi già của bạn sẽ có sự đảm bảo cơ bản và vững chắc nhất.

Những bậc cha mẹ thực sự có trí tuệ đều đang thực hiện "định luật 3-7". Đây không phải là những con số cứng nhắc, mà là trí tuệ của sự cân bằng động. Ảnh minh họa

Ba phần để trao tặng, truyền tải tình yêu khi còn sống

"Ba phần" kia là những món quà mà bạn có thể trao cho con cái từ sớm, từng đợt và có điều kiện. Nó không phải là di sản, mà là "món quà khi còn sống".

Giúp đỡ vào thời điểm then chốt: Vào những cột mốc quan trọng trong cuộc đời con như mua nhà, khởi nghiệp, hay giáo dục cho cháu, hãy cho con một khoản tiền trong khả năng của mình. Điều này khiến chúng biết ơn hơn nhiều so với việc để lại hàng triệu tiền thừa kế sau khi bạn qua đời.

Tặng quà trong cuộc sống: Mua một gói bảo hiểm cho gia đình con, lập một quỹ tiết kiệm giáo dục nhỏ cho cháu, mừng tuổi vào các dịp lễ tết. Hãy để tình yêu thương chảy vào cuộc sống hằng ngày.

Truyền lại tinh thần và kiến thức: Điều quan trọng hơn là truyền lại kinh nghiệm sống, tinh thần lạc quan, gia phong tốt đẹp cho chúng. Đó là tài sản quý giá hơn cả tiền bạc.

Tinh hoa của "định luật 3-7" là:

Vừa đảm bảo sự tôn nghiêm và quyền tự chủ cho tuổi già của bản thân, vừa giúp con cái cảm nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của cha mẹ từ sớm, chứng kiến quá trình chuyển giao tài sản.

Bạn tận mắt thấy sự giúp đỡ của mình đã làm cho cuộc sống của con tốt đẹp hơn như thế nào. Cảm giác hạnh phúc từ sự chứng kiến này ấm áp hơn nhiều so với thủ tục phân chia tài sản lạnh lẽo.

Việc quyết định số phận của tiền tiết kiệm, xét cho cùng, là một sự cân nhắc về tình yêu, trí tuệ và tầm nhìn. Ảnh minh họa

Lời kết

Việc quyết định số phận của tiền tiết kiệm, xét cho cùng, là một sự cân nhắc về tình yêu, trí tuệ và tầm nhìn.

Những bậc cha mẹ thông minh nhất đã sớm hiểu ra rằng: Tình yêu tốt nhất không phải là hy sinh bản thân đến cạn kiệt, mà là sự hoàn thiện lẫn nhau một cách vừa đủ.

Họ sẽ không trở thành người "dốc hết gia tài" để cống hiến, cũng không trở thành kẻ "kẹt xỉ" keo kiệt.

Họ sẽ trở thành thuyền trưởng của cuộc đời mình, nắm chắc tay lái, đảm bảo con thuyền của mình tiến về phía trước một cách vững chãi.

Đồng thời, họ cũng sẽ trở thành ngọn hải đăng ấm áp trên con thuyền của con cái. Khi con cần, họ sẽ thắp lên một tia sáng, trao một phần sức mạnh, dẫn lối cho một chặng đường.

Mong rằng bạn và tôi đều có đủ tiền để dưỡng già, có đủ tình yêu để bầu bạn, và dùng trí tuệ để thắp sáng con đường hạnh phúc cho cả hai thế hệ.