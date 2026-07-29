7 thực đơn cơm nhà cho cả tuần không trùng món: Toàn món quen mà ngon, đỡ đau đầu nghĩ "hôm nay ăn gì?"

Nếu mỗi chiều tan làm bạn lại đau đầu vì câu hỏi "hôm nay ăn gì?", đây sẽ là danh sách rất đáng tham khảo.
Chỉ cần lưu lại bộ thực đơn này là bạn đã có sẵn gợi ý cho cả tuần. Mỗi bữa đều kết hợp món mặn, món rau, món canh hoặc món ăn kèm, vừa dễ nấu vừa đủ dinh dưỡng, đặc biệt không bị lặp lại nên cả nhà cũng đỡ ngán. Nếu mỗi chiều tan làm bạn lại đau đầu vì câu hỏi "hôm nay ăn gì?", đây sẽ là danh sách rất đáng tham khảo.
Mẹo nhỏ: Bạn có thể linh hoạt thay đổi loại rau theo mùa hoặc nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh. Chỉ cần giữ nguyên nguyên tắc mỗi bữa có món mặn, món rau và món canh là đã đủ để mâm cơm gia đình phong phú, ngon miệng suốt cả tuần mà không phải đau đầu nghĩ thực đơn mỗi ngày.
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GĐXH - Không ít người có thói quen cho trẻ ăn cả vỏ tôm hoặc cố nhai vỏ vì cho rằng đây là phần chứa nhiều canxi nhất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, quan niệm này chưa hoàn toàn đúng. Mặc dù vỏ tôm có chứa canxi, nhưng phần thịt tôm mới là nguồn dinh dưỡng có giá trị hơn và được cơ thể hấp thu hiệu quả hơn.