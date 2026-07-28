Bí quyết làm món ngon heo quay bì giòn rụm, đừng bỏ qua 2 bước quan trọng này

Thứ ba, 19:00 28/07/2026 | Ăn
Hà My
Hà My
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GĐXH – Món ngon heo quay bì giòn phải có lớp bì nổ giòn, vàng ruộm nhưng phần thịt bên trong vẫn mềm, mọng nước. Bí quyết không chỉ nằm ở nhiệt độ nướng mà còn ở 2 thao tác đơn giản trước khi quay này.

Bí quyết làm món ngon heo quay bì giòn rụm, đừng bỏ qua 2 bước quan trọng này - Ảnh 1.Loại quả đang vào mùa ngon nhất, tốt cho tim mạch và huyết áp, biết 4 mẹo này sẽ chọn được quả ngọt thơm

GĐXH – Quả na đang vào chính vụ với hương thơm đặc trưng, vị ngọt đậm và giá bán hợp lý. Không chỉ là loại quả được nhiều người yêu thích, chúng còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho tim mạch, huyết áp… nếu ăn đúng cách.

Món heo quay bì giòn có lớp da nổ bong bóng vàng ươm. Ngoài lớp da giòn, miếng thịt bên trong mềm ẩm ăn kèm cùng với rau thơm, dưa leo, dứa… chấm cùng với nước mắm ngon hết nước chấm. Theo hướng dẫn của mẹ đảm Thanh Huệ chia sẻ cùng chuyên trang Gia đình và Xã hội, mọi người có thể tham khảo cách chế biến thơm ngon dưới đây:

Nguyên liệu làm món heo quay bì giòn

+ 500gr – 1kg thịt ba chỉ rút sườn

+ Muối biển hạt to.

+ Giấm trắng.

Cách làm món heo quay bì giòn

Muốn heo quay bì giòn rụm, đừng bỏ qua 2 bước quan trọng này - Ảnh 1.

Thịt đem rửa sạch. Đun sôi một nồi nước rồi cho phần bì xuống trước, chần khoảng 2-3 phút để lớp da săn lại. Sau khi vớt ra rửa lại thật sạch lần nữa, để thật ráo nước. Tiếp đó, bạn dùng dụng cụ châm bì hoặc dĩa nhọn châm thật đều và dày trên phần da của miếng thịt. Bước này sẽ quyết định đến bì nổ đều khi quay. Ảnh:Thanh Huệ

Muốn heo quay bì giòn rụm, đừng bỏ qua 2 bước quan trọng này - Ảnh 3.

Sau khi đã châm bì xong, phết một lớp giấm trắng lên bề mặt da rồi phủ kín bằng muối hạt. Ảnh:Thanh Huệ

Muốn heo quay bì giòn rụm, đừng bỏ qua 2 bước quan trọng này - Ảnh 4.

Làm nóng nồi chiên không dầu ở 200°C. Cho thịt vào quay lần 1 ở nhiệt độ 200°C trong khoảng 30 phút. Lấy thịt ra, gạt bỏ toàn bộ lớp muối trên bì. Ảnh:Thanh Huệ

Muốn heo quay bì giòn rụm, đừng bỏ qua 2 bước quan trọng này - Ảnh 5.

Tiếp tục quay lần 2 ở 220-230°C trong 15-20 phút tới khi phần da nổ phồng vàng ruộm. Tùy vào từng nồi chiên với công suất khác nhau mà mọi người có thể điều chỉnh thời gian khi quay. Ảnh:Thanh Huệ

Muốn heo quay bì giòn rụm, đừng bỏ qua 2 bước quan trọng này - Ảnh 6.

Kỹ thuật châm kim và phết giấm khi làm heo quay không chỉ là kinh nghiệm dân gian mà dựa trên nguyên lý khoa học để cấu trúc da thay đổi. Trong lớp bì lợn có nhiều collagen, nước – yếu tố cản trở độ giòn, cần được loại bỏ trong quá trình gia nhiệt. Những lỗ châm nhỏ sẽ trở thành đường thoát hơi giúp cho phần da phồng nổ đồng đều mà không bị mềm hay nổi từng mảng. Ảnh:Thanh Huệ

Muốn heo quay bì giòn rụm, đừng bỏ qua 2 bước quan trọng này - Ảnh 7.

Mẹo để heo quay ngon, mọi người nên chọn ba chỉ có lớp bì dày và khô. Châm bì càng đều thì bì càng nổ đẹp và không để muối dính vào phần thịt quá nhiều sẽ khiến thịt bị mặn. Ảnh:Thanh Huệ

Muốn heo quay bì giòn rụm, đừng bỏ qua 2 bước quan trọng này - Ảnh 8.

Khi nướng nên làm hai giai đoạn, giai đoạn đầu để làm khô, giai đoạn sau tăng nhiệt để bì nổ giòn. Khi quay xong để thịt nghỉ khoảng 5-10 phút rồi mới cắt để giữ nước trong phần thịt. Ảnh:Thanh Huệ

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Món ăn này chấm cùng nước mắm ngon hay pha bột canh ớt đều rất ngon

Bí quyết làm món ngon heo quay bì giòn rụm, đừng bỏ qua 2 bước quan trọng này - Ảnh 10.3 món canh dưỡng gan, giải nhiệt, giúp da hồng hào trong ngày hè nóng nực

GĐXH - 3 món canh dưới đây vừa dễ nấu vừa giúp thanh nhiệt, bổ sung dưỡng chất dưỡng gan, giúp da hồng hào trong những ngày hè nóng nực.

 

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