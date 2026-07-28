Bí quyết làm món ngon heo quay bì giòn rụm, đừng bỏ qua 2 bước quan trọng này
GĐXH – Món ngon heo quay bì giòn phải có lớp bì nổ giòn, vàng ruộm nhưng phần thịt bên trong vẫn mềm, mọng nước. Bí quyết không chỉ nằm ở nhiệt độ nướng mà còn ở 2 thao tác đơn giản trước khi quay này.
Món heo quay bì giòn có lớp da nổ bong bóng vàng ươm. Ngoài lớp da giòn, miếng thịt bên trong mềm ẩm ăn kèm cùng với rau thơm, dưa leo, dứa… chấm cùng với nước mắm ngon hết nước chấm. Theo hướng dẫn của mẹ đảm Thanh Huệ chia sẻ cùng chuyên trang Gia đình và Xã hội, mọi người có thể tham khảo cách chế biến thơm ngon dưới đây:
Nguyên liệu làm món heo quay bì giòn
+ 500gr – 1kg thịt ba chỉ rút sườn
+ Muối biển hạt to.
+ Giấm trắng.
Cách làm món heo quay bì giòn
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