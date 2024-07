8 lợi ích sức khỏe khi ăn dưa hấu vàng vào mùa hè

Dưa hấu vàng chỉ khác về màu sắc và thường có hương vị ngọt hơn một chút so với dưa hấu đỏ.

Theo PGS.TS Tạ Thị Tuyết Mai – nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM, dưa hấu vàng chứa thành phần có tác dụng chống oxy hóa mạnh là beta-carotene. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều các loại khoáng chất như: kali, magie, canxi, sắt và các loại vitamin như vitamin A , B6, C... có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

1. Thành phần dinh dưỡng của dưa hấu vàng

Dưa hấu vàng giàu chất dinh dưỡng.

Một khẩu phần 1 cốc dưa hấu vàng chứa 46 calo, 12g carbohydrate, 1g protein. Carbs là nguồn năng lượng chính và ưa thích của cơ thể. Dưa hấu không chỉ chứa ít calo mà còn giúp no lâu. Phần lớn lượng calo trong dưa hấu vàng đến từ hàm lượng carbohydrate. Trong tổng số 12g carbs trong dưa hấu vàng, 10g từ đường và 1g từ chất xơ . Trong khi hầu hết carbs ở dạng đường thì dưa hấu vàng vẫn được coi là nguồn cung cấp carbs lành mạnh vì hàm lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Dưa hấu vàng còn là nguồn cung cấp vitamin A, vitamin C dồi dào, đáp ứng 18% giá trị vitamin A và 21% giá trị vitamin C, 5% giá trị hàng ngày đối với kali.

Vitamin C là một loại vitamin tan trong nước cần thiết để tạo, sửa chữa da và mạch máu cũng như chữa lành vết thương. Vitamin A là vitamin tan trong chất béo, hỗ trợ sức khỏe miễn dịch và mắt. Là một chất khoáng và chất điện giải, kali giúp xây dựng protein, duy trì sự cân bằng acid-bazơ trong cơ thể.

2. 8 lợi ích sức khỏe của dưa hấu vàng

Giàu hydrat hóa giúp giữ nước cho cơ thể

Dưa hấu vàng cũng giống như dưa hấu đỏ, có khoảng 92% là nước. Với hàm lượng nước cao, dưa hấu vàng là loại trái cây lý tưởng để giữ nước trong những tháng hè nóng bức. Hydrat hóa đầy đủ là rất quan trọng để duy trì nhiệt độ cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và giữ cho làn da khỏe mạnh. Ăn dưa hấu vàng có thể giúp bổ sung chất lỏng bị mất và ngăn ngừa tình trạng mất nước, giúp cơ thể luôn mát mẻ, sảng khoái.

Giàu chất chống oxy hóa

Dưa hấu vàng chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin C và beta-carotene. Những chất chống oxy hóa này đóng một vai trò quan trọng trong việc trung hòa các gốc tự do trong cơ thể - là nguyên nhân gây tổn thương tế bào và góp phần gây ra nhiều bệnh mạn tính. Đặc biệt, vitamin C hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy làn da khỏe mạnh và hỗ trợ chữa lành vết thương. Beta-carotene, chất tạo nên màu sắc đặc biệt cho dưa hấu, được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, giúp tăng cường thị lực và sức khỏe làn da.

Ít calo, giúp giảm cân

Với hàm lượng calo thấp, loại quả này tạo nên một món ăn nhẹ hoàn hảo giúp thỏa mãn cơn thèm ngọt mà không cần bổ sung thêm calo. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời để kiểm soát cân nặng, cho phép người giảm cân thưởng thức một món ngon mà không phải lo lắng về vòng eo của mình.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Dưa hấu vàng chứa một lượng đáng kể citrulline, một loại acid amin đã được chứng minh là có tác dụng cải thiện lưu lượng máu và giảm huyết áp. Citrulline được chuyển hóa thành arginine trong cơ thể, giúp sản xuất ocid nitric, một hợp chất giúp thư giãn mạch máu, cải thiện tuần hoàn. Ngoài ra, hàm lượng kali trong dưa hấu vàng còn hỗ trợ duy trì cân bằng điện giải và điều hòa huyết áp, hỗ trợ thêm cho sức khỏe tim mạch.

Tăng cường chức năng miễn dịch

Hàm lượng vitamin C cao trong dưa hấu vàng rất có lợi cho hệ thống miễn dịch. Vitamin C tăng cường sản xuất các tế bào bạch cầu, rất cần thiết để chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Thường xuyên ăn dưa hấu vàng có thể giúp tăng cường phản ứng miễn dịch, khiến cơ thể ít bị cảm lạnh thông thường và các bệnh nhiễm trùng khác, đặc biệt là trong mùa hè khi hệ thống miễn dịch có thể bị tổn hại do nhiệt độ và mất nước.

Hỗ trợ tiêu hóa

Dưa hấu vàng có nhiều lợi ích sức khỏe.

Dưa hấu vàng là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, rất cần thiết cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ giúp điều hòa nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy đường ruột khỏe mạnh. Hàm lượng nước cao cũng hỗ trợ tiêu hóa bằng cách giữ cho đường tiêu hóa được bôi trơn tốt. Ăn dưa hấu vàng có thể giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, đảm bảo cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái ngay cả trong cái nóng của mùa hè.

Thúc đẩy làn da khỏe mạnh

Sự kết hợp của vitamin A và C trong dưa hấu vàng khiến nó trở thành loại trái cây tuyệt vời cho sức khỏe làn da. Vitamin A giúp sửa chữa và phát triển các mô da, trong khi vitamin C thúc đẩy sản xuất collagen, giúp da săn chắc và trẻ trung. Ngoài ra, chất chống oxy hóa có trong dưa hấu vàng bảo vệ da khỏi tác hại do ánh nắng mặt trời và các chất ô nhiễm môi trường. Tiêu thụ thường xuyên có thể mang lại làn da rạng rỡ và tươi sáng, hoàn hảo cho mùa hè.

Cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu

Dưa hấu vàng không chỉ có tác dụng dưỡng ẩm và chống oxy hóa; nó cũng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu góp phần vào sức khỏe tổng thể. Nó chứa vitamin A, B6 và C, các khoáng chất như kali, magie. Vitamin B6 rất quan trọng cho sự phát triển và chức năng của não, kali và magie cần thiết cho chức năng cơ bắp, duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh. Những chất dinh dưỡng này đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cơ thể hoạt động tối ưu, đặc biệt là trong những tháng hè.

Đưa dưa hấu vàng vào chế độ ăn uống mùa hè có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ việc giữ nước cho đến cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Cho dù thưởng thức riêng lẻ, làm salad trái cây hay làm nước trái cây giải khát, dưa hấu vàng là một lựa chọn linh hoạt và bổ dưỡng giúp cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực.