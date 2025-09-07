8 tư thế yoga giúp cơ bụng săn chắc
Không đơn thuần là một hình thức rèn luyện thể chất, yoga còn là sự kết hợp toàn diện giữa tinh thần, cơ thể và hơi thở. Việc duy trì thực hành yoga đều đặn không chỉ cải thiện độ dẻo dai, sức bền, mà còn giúp săn chắc các nhóm cơ, đặc biệt là vùng cơ bụng.
Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp tự nhiên, an toàn và hiệu quả để cải thiện vóc dáng, đặc biệt là vòng eo, dưới đây là 8 tư thế yoga (asana) có tác động rõ rệt đến cơ bụng , giúp làm săn chắc, kích hoạt và tăng cường sức mạnh vùng lõi.
1. Cơ bụng là nền tảng cốt lõi của vóc dáng khỏe mạnh
Cơ bụng bao gồm 4 nhóm chính:
- Cơ thẳng bụng (rectus abdominis): Cơ tạo nên "sáu múi" đặc trưng.
- Cơ chéo ngoài và cơ chéo trong: Nằm ở hai bên thân, hỗ trợ xoay người và chuyển động thân mình.
- Cơ ngang bụng (transversus abdominis): Lớp sâu nhất, giúp ổn định vùng bụng và cột sống.
- Cơ tháp bụng: Cơ nhỏ, nằm phía dưới, gần xương mu.
Các cơ này không chỉ tạo hình cho vòng bụng mà còn hỗ trợ thở ra, giữ thăng bằng, nâng đỡ cột sống, và tham gia vào các hoạt động sống cơ bản như ho, nôn, tiểu tiện, sinh nở.
2. Các tư thế yoga giúp cơ bụng săn chắc
Không giống như các bài tập chỉ tập trung vào việc đốt mỡ hay tăng cơ một cách cục bộ, yoga tác động sâu và toàn diện đến hệ thống cơ trung tâm, từ đó giúp:
- Kích thích tiêu hóa, giảm đầy hơi và tích tụ mỡ vùng bụng.
- Tăng cường tuần hoàn máu, giảm stress, yếu tố gây tích mỡ bụng.
- Làm săn chắc cơ bụng và toàn thân theo cách tự nhiên, bền vững.
2.1 Tư thế vặn mình ngồi ( Marichyasana)
Lợi ích:
- Tác động sâu đến cơ bụng, vai và cột sống.
- Giúp kéo dài cột sống, tăng sự linh hoạt, cải thiện tiêu hóa.
Lưu ý, tránh tập nếu có vấn đề về lưng hoặc thoát vị.
2.2 Tư thế góc nghiêng mở rộng (Utthita parsvakonasana)
Lợi ích:
- Kéo giãn cơ chéo bụng và cơ liên sườn.
- Tăng cường khả năng giữ thăng bằng, mở rộng hông.
Lưu ý, tránh tập nếu đang bị chấn thương vai hoặc đầu gối.
2.3 Tư thế góc nghiêng (Parsvakonasana)
Lợi ích:
- Giúp củng cố cột sống, gân kheo và nhóm cơ trung tâm.
- Hỗ trợ kiểm soát thân mình trong các chuyển động uốn lượn.
Lưu ý, không nên tập nếu huyết áp thấp hoặc chấn thương đầu gối.
2.4 Tư thế con bướm nằm (Supta baddha konasana)
Lợi ích:
- Tập trung vào cơ bụng dưới và cơ sàn chậu.
- Thư giãn vùng bụng, giảm căng thẳng vùng hông.
Lưu ý, tránh tập nếu bị chấn thương cột sống hoặc khớp háng.
2.5 Tư thế chim bồ câu một chân (Eka pada rajakapotasana)
Lợi ích:
- Kéo giãn hông, bụng và đùi trước.
- Kích hoạt cơ lõi trong khi giữ thăng bằng.
Lưu ý, nên thực hiện từ từ, tránh quá sức.
2.6 Tư thế con lạc đà (Ustrasana)
Lợi ích:
- Tư thế uốn lưng về sau giúp mở rộng ngực và kéo căng vùng bụng.
- Tăng cường sức mạnh cơ bụng và cơ lưng dưới.
Lưu ý, hạn chế tập nếu có tiền sử bệnh cột sống.
2.7 Tư thế châu chấu ngược (Viparita shalabhasana)
Lợi ích: Giúp kéo giãn và làm săn cơ bụng, đồng thời tác động tích cực đến cơ lưng dưới và cải thiện tư thế đứng.
2.8 Tư thế cây cầu (Setu bandha sarvangasana)
Lợi ích:
- Uốn cong ngược nhẹ nhàng giúp tăng cường vùng bụng, mông và lưng.
- Tốt cho người làm việc ngồi nhiều, hỗ trợ lưu thông máu vùng bụng.
Lưu ý, tránh tập nếu bị cao huyết áp hoặc chấn thương cổ.
3. Một số lưu ý khi tập yoga cho cơ bụng
- Tập luyện dưới sự hướng dẫn ban đầu từ giáo viên yoga để tránh sai tư thế.
- Thở đúng cách trong từng động tác, không nín thở hoặc gồng cứng cơ thể.
- Khởi động kỹ trước khi vào bài tập chính.
- Lắng nghe cơ thể, không gắng sức nếu thấy đau nhói hoặc chóng mặt.
- Kiên trì, kết quả rõ rệt thường đến sau 4 - 6 tuần tập luyện đều đặn.
- Việc kết hợp tập luyện yoga đều đặn với chế độ ăn cân bằng, giàu protein và rau xanh sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được vóc dáng săn gọn, đồng thời nâng cao sức khỏe toàn diện.
Kế hoạch tập giúp cơ bụng săn chắc trong 4 tuầnGiảm cân - 1 tuần trước
Cơ bụng đóng vai trò thiết yếu trong việc ổn định thân mình, hỗ trợ hô hấp và bảo vệ nội tạng. Cơ bụng săn chắc, khỏe mạnh không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn góp phần cải thiện sức mạnh trung tâm, giảm nguy cơ chấn thương và nâng cao hiệu suất thể thao.
Vì sao không giảm cân khi chạy bộ?Giảm cân - 3 tuần trước
Chạy bộ là một cách tập luyện giúp giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều người chạy bộ thường xuyên nhưng lại không giảm cân, vậy đâu là nguyên nhân?
6 thói quen giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 45Giảm cân - 3 tuần trước
Sự thay đổi hormone, quá trình trao đổi chất chậm lại là nguyên nhân khiến mỡ dễ tích tụ quanh vùng eo, đặc biệt là với chị em sau tuổi 45. Để giảm mỡ bụng 'cứng đầu' này có thể chỉ cần thực hiện một số thói quen đơn giản.
10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõGiảm cân - 3 tuần trước
GĐXH - Vừa ngon miệng vừa hỗ trợ giảm cân, 10 loại smoothie này sẽ là “cứu tinh” cho vòng eo và sức khỏe của bạn.
Nữ diễn viên VFC vừa công khai ly thân chồng Tây giảm cân sau sinh bằng một loại quả rẻ tiềnGiảm cân - 1 tháng trước
GĐXH - Diễn viên Lan Phương đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng vẫn có vóc dáng gợi cảm, thon vọn nhờ cách giảm cân khoa học bằng một loại quả.
Diện mạo sau khi tăng cân của siêu mẫu Vietnam's Next Top Model có biệt danh 'gầy trơ xương'Giảm cân - 1 tháng trước
GĐXH - Cao Ngân sinh năm 1992, là siêu mẫu nổi tiếng từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model. Thời gian đầu, cô gây ấn tượng mạnh với khán giả khi lộ diện với body "gầy trơ xương". Hiện tại, diện mạo người mẫu ra sao sau khi tăng cân trở lại?
Nữ chính '11 tháng 5 ngày' từng gặp vấn đề sức khỏe, giảm 10kg/tuần, giờ tăng cân, nhan sắc 'lên hương'Giảm cân - 1 tháng trước
GĐXH - Khả Ngân là nữ diễn viên chính của phim "11 tháng 5 ngày" từng khiến khán giả lo lắng khi gặp vấn đề về sức khỏe phải nhập viện và bị giảm 10kg trong vòng một tuần. Hiện tại, khi sức khỏe ổn và tăng cân trở lại nên nhan sắc nữ diễn viên căng tràn sức sống và gợi cảm hơn.
Phan Như Thảo tăng 18 kg sau khi điều trị bệnh, tiết lộ một sai lầm giảm cân làm ảnh hưởng sức khỏeGiảm cân - 1 tháng trước
GĐXH - Phan Như Thảo mới đây khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo có phần tăng cân trở lại. Người đẹp đã thừa nhận sau khi điều trị túi mật, cô đã béo hơn.
Bí quyết giảm 10kg của mỹ nhân có hình thể đáng khao khát nhấtGiảm cân - 1 tháng trước
Soyou cho biết cô giảm được 10kg nhờ chế độ tập luyện nghiêm ngặt, chăm ăn dưa chuột với ức gà.
Bị gọi là 'cá voi', cô gái Anh 105 kg lột xác nhờ giảm 52 kgGiảm cân - 1 tháng trước
Từng nặng hơn 105 kg, Jessica Turner lột xác sau hành trình giảm 52 kg nhờ tập luyện tại nhà và ăn uống lành mạnh.
Phan Như Thảo tăng 18 kg sau khi điều trị bệnh, tiết lộ một sai lầm giảm cân làm ảnh hưởng sức khỏeGiảm cân
GĐXH - Phan Như Thảo mới đây khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo có phần tăng cân trở lại. Người đẹp đã thừa nhận sau khi điều trị túi mật, cô đã béo hơn.