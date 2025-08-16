Vì sao không giảm cân khi chạy bộ?
Chạy bộ là một cách tập luyện giúp giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều người chạy bộ thường xuyên nhưng lại không giảm cân, vậy đâu là nguyên nhân?
1. Không điều chỉnh lượng calo nạp vào khiến bạn khó giảm cân
Nhiều người cho rẳng để giảm cân chỉ cần chạy bộ thường xuyên. Tuy nhiên, việc đốt cháy calo qua chạy bộ thường không đủ bù lại cho lượng calo lớn từ những bữa ăn giàu đường, tinh bột hoặc chất béo.
Thậm chí, sau khi chạy, cảm giác đói có thể khiến bạn ăn nhiều hơn bình thường nếu không kiểm soát. Ngoài ra, ăn uống không lành mạnh còn khiến cơ thể thiếu chất, giảm hiệu quả trao đổi chất và làm chậm tiến trình giảm cân.
Nên: Theo dõi lượng calo nạp vào để đảm bảo không tiêu thụ nhiều hơn lượng calo bạn đốt cháy.
2. Không tập luyện sức mạnh
Mặc dù chạy bộ rất tốt cho sức khỏe tim mạch và đốt cháy calo, nhưng lại không giúp tăng khối lượng cơ bắp nhiều như tập luyện sức mạnh. Nếu chỉ tập trung vào chạy mà bỏ qua rèn luyện sức mạnh, bạn có thể đốt cháy ít calo hơn trong ngày và giảm cân chậm hơn. Ngoài ra, việc tăng cơ còn giúp cơ thể săn chắc, giảm mỡ hiệu quả và cải thiện vóc dáng bền vững. Các bài tập sức mạnh sẽ xây dựng khối lượng cơ nạc, từ đó thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp đốt cháy nhiều calo hơn khi nghỉ ngơi.
Nên: Kết hợp chạy bộ với các bài tập sức mạnh ít nhất 2–3 buổi mỗi tuần như nâng tạ, chống đẩy, squat...
3. Không ăn sau khi chạy
Nếu không ăn sau những buổi tập luyện vất vả như chạy đường dài hoặc chạy tốc độ có thể khiến bạn khó giảm cân vì cơ thể cần được bổ sung năng lượng và dưỡng chất để phục hồi sau quá trình vận động.
Khi bỏ qua bữa ăn sau tập, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, giảm hiệu suất trao đổi chất và làm chậm quá trình đốt cháy mỡ. Hơn nữa, việc không ăn sau khi chạy có thể khiến bạn cảm thấy đói cồn cào vào bữa ăn sau, dễ dẫn đến ăn bù quá mức hoặc lựa chọn thực phẩm kém lành mạnh. Điều này khiến tổng lượng calo nạp vào trong ngày không được kiểm soát, gây cản trở quá trình giảm cân.
Nên: Ăn nhẹ sau khi chạy với các thực phẩm giàu protein và ít chất béo, đường để duy trì năng lượng, phục hồi cơ bắp và hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng hiệu quả. Nên nạp năng lượng trong vòng một giờ sau khi tập luyện cường độ cao hoặc kéo dài. Tỷ lệ carbohydrate/protein lý tưởng là 3:1, đảm bảo món ăn nhẹ này chứa không quá 300 calo.
4. Chạy khi đói
Nhiều người cho rằng, chạy khi đói cơ thể sẽ đốt cháy mỡ nhanh hơn. Tuy nhiên, thói quen này khiến cơ thể không có đủ năng lượng để vận động hiệu quả, dẫn đến việc tập luyện kém bền bỉ, đốt cháy ít calo hơn, lâu dần có thể dẫn đến giảm khối lượng cơ.
Chạy khi đói còn có thể gây mệt mỏi, chóng mặt, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và khiến bạn khó duy trì thói quen tập luyện đều đặn. Không những thế, việc để bụng rỗng khi chạy khiến bạn dễ ăn quá nhiều trong bữa tiếp theo, dẫn đến dư thừa calo.
Nên: Nếu chạy nhẹ nhàng dưới 30 phút hoặc ít hơn, có thể không cần ăn nhẹ trước khi chạy. Nếu chạy trong thời gian lâu hơn hoặc tốc độ nhanh hơn, nên ăn 100-200 calo trước khi chạy khoảng một giờ; chọn thực phẩm chứa carbohydrate và protein như chuối với bơ đậu phộng...
5. Không uống đủ nước
Nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất và đốt cháy mỡ. Khi cơ thể bị mất nước, hiệu suất vận động sẽ giảm, làm bạn nhanh mệt, từ đó rút ngắn thời gian chạy và giảm lượng calo tiêu hao. Thiếu nước còn ảnh hưởng đến chức năng của gan và thận, hai cơ quan tham gia vào việc chuyển hóa chất béo.
Ngoài ra, mất nước có thể khiến bạn cảm thấy đói, dễ ăn nhiều hơn sau khi tập luyện, gây dư thừa calo. Uống không đủ nước cũng khiến cơ thể giữ nước nhiều hơn, dẫn đến tăng cân tạm thời và cảm giác nặng nề.
Nên: Duy trì thói quen uống nước trong suốt cả ngày, trước, trong và sau khi chạy.
6. Bắt đầu chạy quá nhanh
Bắt đầu chạy quá nhanh có thể khiến bạn khó giảm cân vì cơ thể chưa kịp thích nghi với cường độ vận động cao, dễ dẫn đến mệt mỏi, kiệt sức hoặc chấn thương, nhất là người mới chạy. Khi quá sức, bạn khó duy trì thói quen tập luyện đều đặn, trong khi việc giảm cân đòi hỏi sự kiên trì và ổn định lâu dài.
Hơn nữa, chạy quá nhanh ngay từ đầu khiến nhịp tim tăng vọt, cơ thể chuyển sang đốt cháy năng lượng từ cơ bắp thay vì mỡ thừa, gây phản tác dụng. Ngoài ra, cảm giác mệt mỏi quá mức sau buổi chạy có thể khiến bạn ăn nhiều hơn để bù lại năng lượng, làm mất kiểm soát lượng calo nạp vào.
Nên: Bắt đầu chạy với tốc độ vừa phải, tăng dần theo khả năng để cơ thể thích nghi và đốt cháy mỡ bền vững hơn.
7. Không thay đổi cường độ chạy
Nếu bạn không thay đổi quãng đường, tốc độ hay cường độ chạy, cơ thể sẽ nhanh chóng thích nghi với mức độ vận động đó và đốt cháy ít calo hơn. Việc không tạo ra sự thử thách mới khiến quá trình trao đổi chất chững lại, làm giảm hiệu quả giảm cân.
Nên: Thay đổi thói quen chạy bộ bằng nhiều loại bài tập khác nhau, như chạy ngắt quãng, chạy lên dốc và chạy đường dài… để thử thách cơ thể và ngăn cơ thể rơi vào trạng thái trì trệ, kích thích cơ thể đốt cháy năng lượng hiệu quả hơn.
8. Bỏ qua việc nghỉ ngơi và phục hồi
Nghỉ ngơi và phục hồi rất quan trọng cho việc phục hồi cơ bắp và ngăn ngừa tập luyện quá sức. Việc bỏ qua nghỉ ngơi và phục hồi khi chạy có thể khiến bạn khó giảm cân hơn, vì cơ thể cần thời gian để tái tạo năng lượng và phục hồi cơ bắp sau mỗi buổi tập.
Nếu tập luyện liên tục mà không nghỉ ngơi hợp lý, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài, làm giảm hiệu suất vận động và làm chậm quá trình trao đổi chất. Điều này không chỉ khiến bạn đốt cháy ít calo hơn mà còn dễ gây ra tình trạng căng thẳng, mất ngủ, rối loạn hormone, từ đó cản trở quá trình giảm mỡ.
Nên: Kết hợp những ngày nghỉ ngơi vào kế hoạch tập luyện của bạn và lắng nghe cơ thể nếu bạn cảm thấy quá mệt mỏi. Ngủ đủ giấc để hỗ trợ quá trình phục hồi của cơ thể.
6 thói quen giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 45Giảm cân - 3 ngày trước
Sự thay đổi hormone, quá trình trao đổi chất chậm lại là nguyên nhân khiến mỡ dễ tích tụ quanh vùng eo, đặc biệt là với chị em sau tuổi 45. Để giảm mỡ bụng 'cứng đầu' này có thể chỉ cần thực hiện một số thói quen đơn giản.
10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõGiảm cân - 4 ngày trước
GĐXH - Vừa ngon miệng vừa hỗ trợ giảm cân, 10 loại smoothie này sẽ là “cứu tinh” cho vòng eo và sức khỏe của bạn.
Nữ diễn viên VFC vừa công khai ly thân chồng Tây giảm cân sau sinh bằng một loại quả rẻ tiềnGiảm cân - 3 tuần trước
GĐXH - Diễn viên Lan Phương đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng vẫn có vóc dáng gợi cảm, thon vọn nhờ cách giảm cân khoa học bằng một loại quả.
Diện mạo sau khi tăng cân của siêu mẫu Vietnam's Next Top Model có biệt danh 'gầy trơ xương'Giảm cân - 3 tuần trước
GĐXH - Cao Ngân sinh năm 1992, là siêu mẫu nổi tiếng từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model. Thời gian đầu, cô gây ấn tượng mạnh với khán giả khi lộ diện với body "gầy trơ xương". Hiện tại, diện mạo người mẫu ra sao sau khi tăng cân trở lại?
Nữ chính '11 tháng 5 ngày' từng gặp vấn đề sức khỏe, giảm 10kg/tuần, giờ tăng cân, nhan sắc 'lên hương'Giảm cân - 3 tuần trước
GĐXH - Khả Ngân là nữ diễn viên chính của phim "11 tháng 5 ngày" từng khiến khán giả lo lắng khi gặp vấn đề về sức khỏe phải nhập viện và bị giảm 10kg trong vòng một tuần. Hiện tại, khi sức khỏe ổn và tăng cân trở lại nên nhan sắc nữ diễn viên căng tràn sức sống và gợi cảm hơn.
Phan Như Thảo tăng 18 kg sau khi điều trị bệnh, tiết lộ một sai lầm giảm cân làm ảnh hưởng sức khỏeGiảm cân - 3 tuần trước
GĐXH - Phan Như Thảo mới đây khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo có phần tăng cân trở lại. Người đẹp đã thừa nhận sau khi điều trị túi mật, cô đã béo hơn.
Bí quyết giảm 10kg của mỹ nhân có hình thể đáng khao khát nhấtGiảm cân - 3 tuần trước
Soyou cho biết cô giảm được 10kg nhờ chế độ tập luyện nghiêm ngặt, chăm ăn dưa chuột với ức gà.
Bị gọi là 'cá voi', cô gái Anh 105 kg lột xác nhờ giảm 52 kgGiảm cân - 4 tuần trước
Từng nặng hơn 105 kg, Jessica Turner lột xác sau hành trình giảm 52 kg nhờ tập luyện tại nhà và ăn uống lành mạnh.
Người phụ nữ U70 gây kinh ngạc bởi vóc dáng quyến rũ, chỉ có 15% mỡ cơ thểGiảm cân - 1 tháng trước
Ở tuổi 68, Ellen Latham trẻ đẹp đáng kinh ngạc, vóc dáng vẫn tràn đầy sức sống trong khi tỷ lệ mỡ cơ thể chỉ 15%.
Tập luyện tại nhà có giúp cơ thể săn chắc như tập tại phòng gym?Giảm cân - 1 tháng trước
Tập luyện tại nhà đang trở thành xu hướng phổ biến nhờ tính linh hoạt và tiết kiệm. Vậy việc không sử dụng máy móc hiện đại có làm giảm hiệu quả rèn luyện hình thể không?
Phan Như Thảo tăng 18 kg sau khi điều trị bệnh, tiết lộ một sai lầm giảm cân làm ảnh hưởng sức khỏeGiảm cân
GĐXH - Phan Như Thảo mới đây khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo có phần tăng cân trở lại. Người đẹp đã thừa nhận sau khi điều trị túi mật, cô đã béo hơn.