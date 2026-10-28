8.000 vé concert Tùng Dương hết sạch sau một giờ mở bán

Đợt mở bán vé chính thức live-concert “Bay về phía mặt trời” của Tùng Dương bắt đầu từ lúc 12h ngày 27/10 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Chỉ trong vòng một giờ, 8.000 vé ở 4 khu vực Zone: “Đậm sâu A”, “Ánh sáng A”, “Mặt trời A” và “Skybox Phượng Hoàng” đều ghi nhận tình trạng “sold out”.

BTC live-concert “Bay về phía mặt trời” chia sẻ tin vui với khán giả.

Sau Mỹ Tâm, Tùng Dương là nam ca sĩ đầu tiên hiện thực hóa kế hoạch tổ chức live-concert cá nhân tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây là địa điểm thường gắn với những chương trình âm nhạc có quy mô khán giả lớn, đặt ra yêu cầu đáng kể về tổ chức, dàn dựng sân khấu và khả năng kết nối nghệ sĩ với công chúng trong không gian rộng.

Việc 8.000 vé được bán hết ngay trong giờ đầu tiên mở bán không chỉ là tín hiệu tích cực đối với riêng Tùng Dương mà còn cho thấy sự chờ đợi của khán giả dành cho những concert quy mô lớn do nghệ sĩ Việt thực hiện. Để thực hiện được những chương trình như vậy, nghệ sĩ và ê-kíp phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ âm nhạc, sân khấu đến cách thức tổ chức, đáp ứng kỳ vọng của khán giả trong một không gian biểu diễn có sức chứa hàng chục nghìn người.

Sau Mỹ Tâm, Tùng Dương là nam ca sĩ đầu tiên hiện thực hóa kế hoạch tổ chức live-concert cá nhân tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Trước sự đón nhận của khán giả, Tùng Dương bày tỏ niềm xúc động khi nhìn lại hành trình 25 năm hoạt động nghệ thuật. Với anh, việc 8.000 vé được bán hết trong một giờ là sự ghi nhận tình cảm mà công chúng dành cho mình sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc. Nam ca sĩ cho biết, nếu như 20-25 năm trước, anh từng lo lắng vì dòng nhạc mình theo đuổi khá “kén” người nghe, thì hiện tại anh đang dần hướng tới mục tiêu trở thành một nghệ sĩ được đông đảo công chúng đón nhận. Sự ủng hộ của khán giả qua những tấm vé cũng khiến anh ý thức rõ hơn về kỳ vọng dành cho live-concert lần này.

Theo kế hoạch, live-concert “Bay về phía mặt trời” của Tùng Dương sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, dự kiến thu hút 40.000 khán giả. Chương trình có sự góp mặt của Phùng Khánh Linh, GREY D, Hòa Minzy, Nguyễn Văn Chung cùng một số khách mời khác hiện vẫn được anh và ê-kíp sản xuất giữ kín. Bên cạnh những ca khúc đã tạo dấu ấn trong sự nghiệp, sự xuất hiện của các nghệ sĩ thuộc những màu sắc âm nhạc khác nhau cũng mở ra khả năng kết hợp đa dạng cho đêm diễn.

Trong khi các khâu chuẩn bị cho Live-concert quy mô này đang được triển khai, Tùng Dương vẫn duy trì nhịp làm việc với những sản phẩm âm nhạc mới. Tháng 7/2026, anh ra mắt MV “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?”, ca khúc do nhạc sĩ Đạt Max sáng tác, gợi mở những suy ngẫm về giá trị bản thân, áp lực thành công và cách mỗi người theo đuổi đam mê. Sang tháng 8/2026, nam ca sĩ tiếp tục giới thiệu MV “Đậm sâu”, nối dài sự hợp tác với nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long cùng hành trình khám phá những sắc thái âm nhạc khác biệt.

Đầu tháng 11 tới, nam ca sĩ dự kiến phát hành MV “Hàng vạn năm ánh sáng”, ca khúc do nhạc sĩ Hùng Quân sáng tác về tình yêu.

Sau nhiều năm theo đuổi con đường âm nhạc riêng, Tùng Dương đang cho thấy khả năng biến hóa đa dạng trong âm nhạc, chinh phục được tình cảm của đông đảo công chúng.

Việc phát hành các sản phẩm mới trong thời gian chuẩn bị cho một đêm diễn lớn không phải là cách làm xa lạ với nghệ sĩ quốc tế. Những đĩa đơn, MV hay album ra mắt trước các tour diễn và concert thường giúp duy trì sự kết nối với khán giả, đồng thời tạo thêm chất liệu cho hành trình âm nhạc trên sân khấu. Với Tùng Dương, các sản phẩm trong năm 2026 cũng cho thấy hoạt động sáng tạo của anh vẫn diễn ra liên tục, chứ không chỉ tập trung vào việc nhìn lại dấu mốc 25 năm ca hát.

Sau nhiều năm theo đuổi con đường âm nhạc riêng, Tùng Dương đã cho thấy khả năng biến hóa đa dạng trong âm nhạc, chinh phục được tình cảm của đông đảo công chúng nhiều thế hệ mà vẫn giữ được cá tính nghệ thuật riêng của mình. live-concert “Bay về phía mặt trời” là bước thử sức đáng chú ý khi nam ca sĩ khi tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình. Tuy nhiên việc 8.000 vé được bán hết ngay trong giờ đầu tiên mở bán là tín hiệu tích cực trước đêm diễn, đồng thời đặt ra kỳ vọng về một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa Tùng Dương và khán giả vào tháng 12/2026.