Á hậu Miss Universe Vietnam Trịnh Mỹ Anh xin lỗi sau loạt tin nhắn gây tranh cãi

Á hậu Trịnh Mỹ Anh đăng bài xin lỗi trên trang cá nhân sau khi loạt tin nhắn trong một nhóm chat riêng bị lan truyền trên mạng xã hội.

Trong bài viết, người đẹp cho biết đã dành thời gian nhìn nhận lại sự việc và những lời nói của mình trong các tin nhắn đang lan truyền. Cô thừa nhận, dù xuất phát từ hoàn cảnh hay cảm xúc nào, những lời nói thiếu cân nhắc vẫn có thể gây tổn thương và ảnh hưởng đến niềm tin của mọi người.

Á hậu Trịnh Mỹ Anh xin lỗi sau loạt tin nhắn gây tranh cãi.

“Mỹ Anh xin nhận trách nhiệm về những điều mình đã nói và những tổn thương mà mình có thể đã gây ra”, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 viết.

Người đẹp gửi lời xin lỗi tới những người bị ảnh hưởng, những người cảm thấy tổn thương khi đọc các tin nhắn và khán giả đã dành tình cảm, đặt niềm tin vào cô nhưng phải thất vọng trước sự việc.

Trịnh Mỹ Anh cũng nhìn nhận danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 không chỉ là niềm vinh dự mà còn đi kèm trách nhiệm trong lời nói, thái độ và cách ứng xử với những người xung quanh. Theo cô, sự tôn trọng không chỉ cần được thể hiện trước công chúng mà còn phải xuất phát từ cách mỗi người đối xử với người khác trong cuộc sống thường ngày.

“Một lời xin lỗi không thể ngay lập tức xóa đi những tổn thương hay lấy lại niềm tin đã mất. Mỹ Anh cũng không mong mọi người phải tha thứ chỉ vì mình đã lên tiếng”, người đẹp bày tỏ. Cô khẳng định sẽ nghiêm túc nhìn lại bản thân, học cách kiểm soát lời nói, cảm xúc và chứng minh sự thay đổi bằng hành động cụ thể.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh chụp màn hình được cho là nội dung trao đổi trong nhóm trò chuyện riêng có liên quan đến Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 Nguyễn Quỳnh Anh, Á hậu Trịnh Mỹ Anh và một số thành viên ê-kíp.

Các tin nhắn được chia sẻ khiến dư luận chú ý bởi nội dung bị cho là có những lời bàn luận thiếu thiện chí về một số người nổi tiếng, trong đó có Hoa hậu Kỳ Duyên, MC Thanh Thanh Huyền, Á hậu Trịnh Thị Hồng Đăng và người mẫu Lâm Ngân - giám khảo Miss Universe Vietnam 2026.

Những hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, kéo theo nhiều tranh luận về cách ứng xử của các nhân vật được cho là có liên quan.

Sáng 12/10, Á hậu Trịnh Thị Hồng Đăng đăng dòng trạng thái ngắn “Thất vọng” trên trang cá nhân nhưng không nêu rõ sự việc hay cá nhân được nhắc đến. Bài viết sau đó thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng giữa lúc ồn ào nhóm chat đang được bàn luận.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 hôm 2/10.

Tối 12/10, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 phối hợp với các bên liên quan để tiếp nhận phản hồi, rà soát, xác minh thông tin nhằm có cơ sở xem xét, xử lý phù hợp.

“Trên tinh thần cầu thị và trách nhiệm, Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam và các bên liên quan đã tiếp nhận những phản hồi và đang tiến hành rà soát, xác minh thông tin nhằm có cơ sở xem xét, xử lý phù hợp” , thông báo nêu.

Phía Miss Universe Vietnam đồng thời gửi lời cảm ơn đến khán giả đã quan tâm, theo dõi cuộc thi, cam kết tiếp tục tiếp nhận những ý kiến đóng góp với tinh thần trách nhiệm và thiện chí.

Tại chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tối 2/10 ở Hải Phòng, Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang hoa hậu, Trịnh Mỹ Anh giành danh hiệu Á hậu 1. Các vị trí Á hậu 2, Á hậu 3 và Á hậu 4 lần lượt thuộc về Emma Lê, Nguyễn Diệu Huyền (Pháo) và Trịnh Thị Hồng Đăng.