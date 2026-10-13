Ca sĩ An Thu An mang ca khúc làn điệu dân ca quan họ dự thi ABU Song Festival 2026

Liên hoan ca nhạc thường niên uy tín do Liên minh Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương 2026 (ABU Song Festival 2026) đánh dấu lần thứ 15 diễn ra, quy tụ các đại diện âm nhạc xuất sắc từ nhiều quốc gia trong khu vực. Đêm đại nhạc hội sẽ chính thức được tổ chức tại Stein Studios (Colombo, Sri Lanka) vào ngày 2/11/2026, nằm trong khuôn khổ Hội nghị Đại hội đồng ABU lần thứ 63 do đài MTV Sri Lanka làm đơn vị chủ nhà.

Theo Thời báo VTV, ca sĩ An Thu An được Đài Truyền hình Việt Nam lựa chọn là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự ABU Song Festival 2026. Trước An Thu An, Việt Nam từng có nhiều giọng ca tên tuổi xuất hiện và ghi dấu ấn mạnh mẽ tại sân khấu uy tín này như: Hoàng Thùy Linh, Văn Mai Hương, Dương Hoàng Yến, Ngũ Cung... Sự góp mặt của An Thu An năm nay tiếp nối chuỗi hành trình mang niềm tự hào âm nhạc Việt vươn tầm châu lục.

Ca sĩ An Thu An. Ảnh VTV

Tại sân khấu quốc tế năm nay, An Thu An sẽ mang đến ca khúc "Hoa thơm bướm lượn" - làn điệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh nổi tiếng được hòa âm phối khí hiện đại. Tiết mục hứa hẹn sẽ lan tỏa trọn vẹn tinh hoa âm nhạc truyền thống cùng bản sắc văn hóa độc đáo của Việt Nam tới đông đảo khán giả khu vực.

Chia sẻ về vinh dự lớn lao này, ca sĩ An Thu An xúc động: "Được khoác lên mình tà áo truyền thống và cất cao câu hát Dân ca Quan họ giữa đại hội âm nhạc quốc tế ABU Song Festival 2026 là giấc mơ vô cùng lớn đối với An. An cảm thấy trái tim mình đập liên hồi vì hãnh diện và biết ơn... An hứa sẽ cống hiến một phần trình diễn thăng hoa và đong đầy niềm tự hào Việt Nam!"

Ca sĩ An Thu An sẽ mang đến ca khúc "Hoa thơm bướm lượn" tại ABU Song Festival 2026. Ảnh VTV

Theo VOV, An Thu An là nữ quân nhân đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam đại diện Việt Nam tham dự ABU Song Festival. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc biểu diễn tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, hiện là ca sĩ - quân nhân công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 1.

An Thu An quê Ninh Bình, từng giành ngôi Á quân "Sao Mai 2022" ở dòng nhạc Dân gian. Năm 2024, cô phát hành MV "Tứ thân". Ca khúc từng đạt Top 4 iTunes Việt Nam, trong khi bản audio được sử dụng gần 10.000 lần trên TikTok.

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