Phù Sa sốc khi phát hiện con người thật của Nghiệm

Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 35 phim "Phù sa", Hai Phước đột ngột bảo Bảy Sang nghỉ làm chỗ Chơn để về phụ làm vườn. Có lẽ, Hai Phước đã phát hiện ra con trai không thật sự học nghề sửa máy của Chơn mà đang làm một việc mờ ám khác. Tuy nhiên, Bảy Sang lại từ chối và muốn tiếp tục ở lại xưởng máy của Chơn.

Trong khi đó, chú Tám máy vẫn tiếp tục thu thập các bằng chứng trên tàu cho Chơn. Lúc chụp ảnh trong khoang máy, chú Tám bị một thuyền viên phát hiện nên nói dối rằng chụp ảnh để gửi thợ sửa ở thành phố.

Chú Tám âm thầm tìm bằng chứng cho Chơn. Ảnh VTV

Chơn vẫn cố gắng đi tìm bằng chứng về những vụ sạt lở ở Bình Hòa. Anh nghi ngờ Sáu Phương có liên quan đến vụ việc vì luôn tìm cớ để lánh mặt. Hơn nữa, chú Tư Quận bị tấn công ngay khi gặp Sáu Phương về. Cả Chơn và Tư Quận đều nghi ngờ có người cố tình ngăn họ tìm ra sự thật.

Nhiệm vụ cấp bách hiện tại của cả hai là bằng mọi cách phải bảo vệ Tám Máy. Bởi vì người đầu tiên bị nguy hiểm là Tám

Chơn vẫn âm thầm tìm bằng chứng nguyên nhân dẫn dến sạt lở ở ven sông. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Phù Sa thuyết phục bà con trồng cây ở Bình Hòa chăm sóc đúng theo quy trình của hợp tác xã đưa ra, khi tới mùa thu hoạch thì chất lượng sản phẩm sẽ đạt tiêu chuẩn và hợp tác xã sẽ thu mua với mức giá đã được thống nhất. Phù Sa vui khi bà con tin tưởng tham gia vào hợp tác xã nhưng cũng khuyên họ không nên vội đưa quyết định.

Nghiệm thể hiện con người khác hẳn khi ăn nói như kẻ giang hồ. Ảnh VTV

Còn Nghiệm lại đang tức điên vì đàn em làm hỏng chuyện. Anh ta đã sai người truy tìm ai đó ở khắp mọi nơi nhưng không thấy. "Tao không cần biết mày làm bằng cách nào, nhưng mà sống thì phải nhìn thấy người, chết thì phải nhìn thấy xác cho tao", Nghiệm quát.

Phù Sa cảm thấy sốc khi biết về con người thật của Nghiệm. Ảnh VTV

Không ngờ, toàn bộ cuộc nói chuyện của Nghiệm vô tình bị Phù Sa nghe thấy. Cô sững sờ nhìn thấy một con người hoàn toàn khác của Nghiệm.

Tập 35 phim "Phù sa" phát sóng lúc 21h00 ngày 13/10 trên VTV1.

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