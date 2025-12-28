Á quân The Voice Kids 2015 - trò cưng của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương giờ 'lột xác' ra sao?

Con gái Lưu Thiên Hương tuổi 20 tài năng, nhan sắc như hoa hậu GĐXH - Con gái Lưu Thiên Hương - Mimi Lưu hiện tại đã tròn 20 tuổi không những sở hữu sắc vóc gợi cảm ngọt ngào mà còn học giỏi, có nhiều tài lẻ.

Felix Tiến Quang - Á Quân Giọng hát Việt nhí 2015 trải lòng về hành trình 10 năm tham gia nghệ thuật với nhiều cảm xúc, đặc biệt những cảm xúc "đặc biệt" dành cho những người "đặc biệt" đã giúp anh, đồng hành cùng anh trên chặng đường đó.

Quay trở lại mạnh mẽ hơn với nghệ thuật sau nhiều thăng trầm trong gần 10 năm khi đạt danh hiệu Á Quân của một trong những cuộc thi Âm nhạc lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam - Giọng hát Việt Nhí 2015

Với phong cách trẻ trung năng động từ ngoại hình tới gu Âm nhạc, Felix Tiến Quang luôn tạo cho khán giả những bất ngờ tích cực. Mới đây, Felix Tiến Quang đã có cuộc trò chuyện nhỏ với báo chí về hành trình của mình trong 10 năm qua.

"Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho tôi đủ dũng khí trở lại nghề"

Felix Tiến Quang có thể chia sẻ rõ chi tiết hơn về hành trình sau khi bạn tham gia Giọng Hát Việt và ra hoạt động nghệ thuật chính thức?

- Sau khi đạt danh hiệu Á quân Giọng Hát Việt Nhí, tôi cùng gia đình quyết định trở về Hà Nội để tiếp tục việc học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thay vì ở lại TP. Hồ Chí Minh hoạt động nghệ thuật. Một phần vì tôi mong muốn được học hành bài bản, phần khác vì gia đình không muốn tôi phải "lớn" quá nhanh so với các bạn đồng trang lứa.

Giai đoạn cấp ba là khoảng thời gian khó khăn nhất với tôi khi bước vào thời kỳ vỡ giọng. Từ một chất giọng cao, trong trẻo, tôi phải đối diện với sự thay đổi sang giọng khàn, ấm và đầm hơn, điều này từng khiến tôi hoài nghi về khả năng theo đuổi nghệ thuật của bản thân. Có những lúc tôi nghĩ bản thân không thể hát được nữa và không còn duyên với nghề.

Đến thời điểm lựa chọn nguyện vọng đại học, tôi đã gọi cho người thầy mà tôi tin tưởng nhất – cô Lưu Thiên Hương. Tôi hát cho cô nghe qua điện thoại và hỏi cô một câu: "Con còn có cơ hội theo nghệ thuật không, cô?" Cô trả lời rất chắc chắn: "Có, con theo được".

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương được Á quân The Voice Kids 2015 coi như người mẹ thứ 2.

Chỉ một câu nói ấy đã thắp lại trong tôi ngọn lửa nghề, giúp tôi đủ dũng khí một mình vào TP. Hồ Chí Minh dự thi và theo học tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, khoa Jazz – Pop – Rock, đồng thời trở thành học trò của cô Lưu Thiên Hương và cô Phạm Thị Kim Thoa. Không chỉ là người thầy, cô Lưu Thiên Hương còn là người chắp bút và sản xuất Ep đầu tay "Love yourself" cho tôi – một dự án mang nhiều thông điệp tích cực và yêu thương. Đến hiện tại, dù còn nhiều thử thách phía trước, tôi vẫn tiếp tục bước đi, bởi mỗi khó khăn chỉ khiến tình yêu dành cho nghệ thuật trong bản thân vững vàng hơn.

Trong quá trình hoạt động những năm qua, điều gì khiến bạn cảm thấy mình đã làm được và ai là người luôn đồng hành, hỗ trợ bạn trong thời gian đó?

- Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, điều tôi cảm thấy tôi làm được nhất chính là không bỏ cuộc. Tôi luôn cố gắng học hỏi, rèn luyện và hoàn thiện bản thân từng ngày.

Những người luôn đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu chính là gia đình và cô Lưu Thiên Hương – người mà tôi luôn xem như người mẹ thứ hai của tôi. Gia đình là điểm tựa vững chắc, là nơi tôi học được cách yêu thương bản thân, biết chia sẻ và sống khiêm nhường hơn.

Với tôi, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương là cả một bầu trời âm nhạc. Từ tư duy nghệ thuật, cách xử lý cảm xúc, cảm nhận từng nốt nhạc cho đến cách sống và làm nghề, tôi đều học hỏi từ cô. Tôi luôn biết ơn vì được cô tin tưởng, truyền dạy và chỉ bảo, và đó cũng là động lực để bản thân giữ gìn những giá trị cốt lõi ấy, đồng thời không ngừng nâng tầm bản thân. Bên cạnh đó, tôi cũng may mắn được gặp rất nhiều thầy cô, bạn bè và anh chị đồng nghiệp – tất cả đều là những mảnh ghép đẹp trên hành trình của bản thân.

Felix Tiến Quang hiện đã 22 tuổi, khi thi The Voice Kids cậu mới 12 tuổi.

Những sản phẩm bạn đã ra mắt được khán giả đón nhận, bạn có thể chia sẻ thêm để khán giả hiểu và cảm nhận rõ hơn không?

- Với Ep "Love yourself", được sản xuất bởi Giám đốc âm nhạc – producer Lưu Thiên Hương, tôi cảm thấy rất may mắn khi được cô chọn là người thể hiện những ca khúc do chính cô sáng tác. Đây là những ca khúc mang nhiều tầng cảm xúc và trải nghiệm mà ở độ tuổi 19–20, đôi khi bản thân chưa thể thấu hiểu trọn vẹn.

Thông qua quá trình thu âm, những buổi trò chuyện, chia sẻ và cả những bữa cơm gia đình cùng cô, tôi dần cảm nhận rõ hơn tinh thần, cảm xúc và năng lượng của từng ca khúc. Ep gồm 4 bài hát: "Love yourself" – ca khúc chủ đề với thông điệp yêu thương bản thân; "Gặp Lại Người yêu cũ" – nói về sự trưởng thành khi nhìn lại những mối quan hệ đã qua bằng sự trân trọng; "Em ưng y" – mang màu sắc dễ thương, yêu chiều; và "Let's get party" – bùng nổ năng lượng, vui tươi, giúp giải tỏa những áp lực trong cuộc sống.

Dù mỗi ca khúc mang một màu sắc riêng, nhưng tất cả đều hướng đến tinh thần tích cực. Đó cũng là điều tôi luôn mong muốn truyền tải đến khán giả: một góc nhìn nhẹ nhàng và tích cực hơn trước những câu chuyện chưa trọn vẹn, bởi tôi tin rằng cả hạnh phúc lẫn khổ đau đều là những trải nghiệm đẹp.

Biết ơn khán giả "chờ đợi"

Điều gì làm bạn cảm thấy quý trọng và biết ơn trong gần 10 năm hoạt động nghệ thuật?

- Điều khiến tôi cảm thấy quý trọng và biết ơn nhất chính là tình yêu thương bền bỉ của quý vị khán giả trong suốt thời gian qua. Có những khán giả mới biết đến tôi, nhưng cũng có những người đã theo dõi tôi từ khi tôi chỉ là cậu bé 11 tuổi, và đến nay vẫn luôn dành cho tôi sự yêu thương và ủng hộ.

Bên cạnh đó, tôi luôn biết ơn gia đình, thầy cô và bạn bè – những người đã tin tưởng, đồng hành và ủng hộ tôi trên con đường nghệ thuật. Bằng tất cả sự chân thành, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị khán giả, gia đình, thầy cô và bạn bè đã luôn ở bên tôi.

Lưu Thiên Hương đã cho Felix Tiến Quang sự tự tin với nghề.

Hiện tại bạn cảm thấy như thế nào về con đường nghệ thuật mình đang đi và sắp tới có những dự án gì?

- Hiện tại, tôi cảm thấy tin tưởng và háo hức hơn bao giờ hết với con đường nghệ thuật mà tôi đang theo đuổi, bởi tôi tin rằng bản thân sinh ra để làm nghệ thuật.

Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng hoạt động năng suất hơn với những dự án âm nhạc và nghệ thuật mang màu sắc mới mẻ, năng lượng tích cực và quan trọng nhất là mang đậm dấu ấn cá nhân của Felix. Mong rằng quý vị khán giả sẽ tiếp tục yêu thương và đồng hành cùng tôi trên chặng đường sắp tới.

Xin cảm ơn Felix Tiến Quang về cuộc trò chuyện này!

