Biểu cảm tấu hài đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ Linh

Tuy nhiên, đó chỉ là cách trêu đùa của người đẹp khi nói chuyện cùng con. Về phía Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, thời gian này ngoài chăm sóc con cái, cô còn dành thời gian cho công việc mới ở tập đoàn nhà chồng. Hoa hậu cho biết, cô không chỉ tham gia với tư cách là con dâu trong gia đình Bầu Hiển mà còn là một nhân viên của tập đoàn.