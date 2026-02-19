Mới nhất
Biểu cảm tấu hài đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ Linh

Thứ năm, 18:14 19/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Bé Tuệ An - con gái Đỗ Mỹ Linh và chồng Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội lại có những khoảnh khắc hài hước khiến khán giả bật cười.

Đỗ Mỹ Linh gây chú ý ngày đầu năm mớiĐỗ Mỹ Linh gây chú ý ngày đầu năm mới

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh khiến fan xuýt xoa khi chia sẻ ảnh gia đình hạnh phúc trong ngày Tết Nguyên đán 2026. Người đẹp ngày càng mặn mà sau khi làm mẹ, thu hút nhiều lời khen từ khán giả.

Biểu cảm tấu hài đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 2.

Trong ngày đầu năm mới, gia đình Đỗ Mỹ Linh và chồng Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội cũng đón xuân trong không khí ấm cúng rộn ràng. Điều đặc biệt chính là những khoảnh khắc siêu đáng yêu của bé Tuệ An - con gái Đỗ Mỹ Linh.

Biểu cảm tấu hài đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 3.

Cô bé 3 tuổi luôn có những biểu cảm đáng yêu khiến ai cũng dành lời khen.

Biểu cảm tấu hài đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 4.

Em bé tự nhiên tạo dáng bên anh chị họ là con của doanh nhân Đỗ Quang Vinh.

Biểu cảm tấu hài đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 5.

Khi ở trong vòng tay của người lớn, cô bé lại lí lắc làm "tan chảy" trái tim nhiều khán giả.

Biểu cảm tấu hài đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 6.

Được biết, từ lúc có con, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh không ngại khoe con mà trên nền tảng Tiktok hay Facebook, người đẹp thường xuyên đăng tải những hình ảnh của em bé. Bé Tuệ An được bố mẹ chăm sóc rất kỹ lưỡng. Ngoài thời gian được vú nuôi chăm, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh vẫn luôn sát sao nuôi dạy con.

Biểu cảm tấu hài đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 7.

Bé Tuệ An hiếm khi sử dụng điện thoại hay các thiết bị điện tử, cô bé luôn được mẹ bày nhiều trò và tương tác rất vui vẻ. Bé còn được bố mẹ đưa ra ngoài tận hưởng không khí ngoài trời để không có thói quen nghiện đồ công nghệ.

Biểu cảm tấu hài đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 8.

Với những ai theo dõi trang cá nhân của Đỗ Mỹ Linh sẽ thấy Tuệ An rất "quấn" bố. Nhiều lần, Hoa hậu Việt Nam 2016 bày tỏ sự "ghen tị" với con gái.

Biểu cảm tấu hài đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 9.

Tuy nhiên, đó chỉ là cách trêu đùa của người đẹp khi nói chuyện cùng con. Về phía Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, thời gian này ngoài chăm sóc con cái, cô còn dành thời gian cho công việc mới ở tập đoàn nhà chồng. Hoa hậu cho biết, cô không chỉ tham gia với tư cách là con dâu trong gia đình Bầu Hiển mà còn là một nhân viên của tập đoàn.

Ảnh: FBNV

Hôn nhân viên mãn sau 4 năm cưới chồng chủ tịch của Hoa hậu Đỗ Mỹ LinhHôn nhân viên mãn sau 4 năm cưới chồng chủ tịch của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Sau gần 4 năm kết hôn, cuộc sống của Hoa hậu Việt Nam 2016 luôn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi tình cảm ngọt ngào mà cả hai vợ chồng dành cho nhau.

