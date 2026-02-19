Mới nhất
Nữ diễn viên phim 'Tết này ai đến xông nhà' đang đỉnh cao sự nghiệp bỗng 'ở ẩn', hơn 10 năm sau trở lại đầy ấn tượng

GĐXH - Quách Thu Phương từng là gương mặt đình đám trong các bộ phim điện ảnh, truyền hình cách đây hơn 20 năm, sau thời gian dài rời xa phim ảnh chị có sự quay trở lại ấn tượng trong thời gian gần đây.

Quách Thu Phương 'Tết này ai đến xông nhà' - Ảnh 1.

Diễn viên Quách Thu Phương sinh năm 1977, quê Hoà Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ), xuất thân từ đoàn kịch Hà Tây (Hà Nội ngày nay). Quách Thu Phương nhận vai chính đầu tiên trong phim "Những năm tháng tươi đẹp" khi chỉ khoảng 16-17 tuổi. Nữ diễn viên sớm nổi tiếng khi tham gia nhiều dự án phim truyền hình, đặc biệt tác phẩm “Của để dành” của đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

Hôn nhân đời thực của dàn diễn viên VFC: Quách Thu Phương tuổi U50 con cái trưởng thành, sống bình yên - Ảnh 2.

Quách Thu Phương thời gian qua đã gây ấn tượng với khán giả truyền hình qua các phim được phát sóng giờ vàng như: "Đừng bắt em phải quên", "Hương vị tình thân", "Đấu trí", "Đừng nói khi yêu"...

Hôn nhân đời thực của dàn diễn viên VFC: Quách Thu Phương tuổi U50 con cái trưởng thành, sống bình yên - Ảnh 3.

Trước khi trở lại trong thời gian gần đây, cách đây hơn 20 năm, Quách Thu Phương là gương mặt "hot" của sân khấu kịch cũng như điện ảnh. Chị sở hữu nét đẹp kiêu sa và được mệnh danh là giai nhân màn ảnh Việt một thời, để lại dấu ấn qua nhiều bộ phim nổi tiếng như: "Những năm tháng tươi đẹp", "Hà Nội mùa đông năm 46", "Tết này ai đến xông nhà", "Sống mãi với Thủ đô", "Của để dành", "Điệp vụ thứ nhất"…

Quách Thu Phương 'Tết này ai đến xông nhà' - Ảnh 4.

Trong các bộ phim xuất sắc của Quách Thu Phương, khán giả vẫn còn ấn tượng với bộ phim "Tết này ai đến xông nhà" (năm 2002) khi vào vai cô gái tặng Thi (Quốc Khánh) tờ 100 USD. Khi trên đường phố, cô nàng "đại gia" bí ẩn đã hào phóng "bồi thường" cho Thi số tiền lớn khiến nhiều người ngỡ ngàng. Thi ấn tượng và đuổi theo cô gái, chỉ mong biết được đó là ai.

Quách Thu Phương 'Tết này ai đến xông nhà' - Ảnh 4.

Cô nàng mới gặp hội đủ mọi yếu tố mà Thi đề ra để cưới như xinh xắn, cao ráo, thông minh, nhưng khi đến xông nhà Thi đầu năm, cô lại xuất hiện cùng chồng và đứa con trai. Tình tiết này vừa hài hước vừa là nỗi niềm của Thi khi sau bao nhiêu năm đưa ra các tiêu chuẩn để lựa chọn bạn đời, khi đã gặp được rồi thì người đó đang có gia đình. Vậy là Thi ngoài 40 tuổi, vẫn độc thân.

Hôn nhân đời thực của dàn diễn viên VFC: Quách Thu Phương tuổi U50 con cái trưởng thành, sống bình yên - Ảnh 4.

Diễn xuất của Quách Thu Phương được khen tự nhiên, duyên dáng. Đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, nữ diễn viên gần như biến mất khỏi màn ảnh, chỉ tham gia một phim Chít và Pi (năm 2008). Sau khoảng thời gian hơn 10 năm vắng bóng, Quách Thu Phương đã trở lại với nhiều dự án phim truyền hình.

Quách Thu Phương 'Tết này ai đến xông nhà' - Ảnh 5.

Diễn viên Quách Thu Phương nhận danh hiệu NSƯT vào năm 2024, đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực cống hiến với nghề diễn, đặc biệt là sân khấu kịch.

Quách Thu Phương 'Tết này ai đến xông nhà' - Ảnh 8.

Những năm gần đây, NSƯT Quách Thu Phương tham gia một số bộ phim phát sóng giờ vàng VTV và để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Trong bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" đang được phát sóng trên VTV, khán giả bất ngờ khi thấy NSƯT Quách Thu Phương vào vai mẹ kế Chi (Hoàng Hà) và là người tình của nhân vật "phi công" lịch lãm do Hồng Đăng thủ vai.

Hôn nhân đời thực của dàn diễn viên VFC: Quách Thu Phương tuổi U50 con cái trưởng thành, sống bình yên - Ảnh 6.

Ổn định trong sự nghiệp là như vậy nhưng đời tư lại khá trắc trở. NSƯT Quách Thu Phương từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng hiện tại chị sống êm ấm, bình yên bên ông xã và hai con - một trai, một gái. Nữ diễn viên từng tâm sự tìm được người đàn ông yêu thương mình là điều hạnh phúc trong đời.

Quách Thu Phương 'Tết này ai đến xông nhà' - Ảnh 10.

Ở tuổi U50, NSƯT Quách Thu Phương trông trẻ hơn tuổi, vóc dáng thon gọn, làn da trắng và mái tóc đen xõa tự nhiên. Trên trang cá nhân, chị thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cuộc sống bình yên, vui vẻ với công việc, đi chơi và tập luyện yoga. Tuy nhiên, gần như nữ nghệ sĩ khá kín tiếng về người chồng hiện tại.

(Ảnh: VTV, Tư liệu, Internet, FB nhân vật)

