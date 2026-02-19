Nữ diễn viên phim 'Tết này ai đến xông nhà' đang đỉnh cao sự nghiệp bỗng 'ở ẩn', hơn 10 năm sau trở lại đầy ấn tượng
GĐXH - Quách Thu Phương từng là gương mặt đình đám trong các bộ phim điện ảnh, truyền hình cách đây hơn 20 năm, sau thời gian dài rời xa phim ảnh chị có sự quay trở lại ấn tượng trong thời gian gần đây.
Khối tài sản của nữ diễn viên đa tài trong "Emily in Paris"Thế giới showbiz - 28 phút trước
Sau nhiều năm hoạt động ở cả sân khấu Broadway, truyền hình lẫn điện ảnh, Ashley Park - diễn viên trong series "Emily in Paris" dần khẳng định hình ảnh một nữ diễn viên đa tài, qua đó tích lũy khối tài sản đáng kể.
Tết ấm áp trong vòng tay nội - ngoại của gia đình Mai Thu HuyềnGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Sau một thời gian sinh sống và làm việc ở TP.HCM, Mai Thu Huyền cách đây ít tháng đã quyết định trở về Hà Nội sinh sống. Năm nay, nữ diễn viên có một cái Tết ấm cúng bên gia đình 2 bên nội - ngoại.
Danh hài Xuân Hinh: 'Tôi gia trưởng để lo cho vợ con'Giải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Trong những ngày đầu xuân năm mới, danh hài Xuân Hinh đã có những trải lòng về phim ảnh, về cuộc sống gia đình và những điều chưa biết về ông.
Biểu cảm tấu hài đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ LinhGiải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Bé Tuệ An - con gái Đỗ Mỹ Linh và chồng Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội lại có những khoảnh khắc hài hước khiến khán giả bật cười.
Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái thứ 3 của Hoa hậu Đặng Thu ThảoThế giới showbiz - 14 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ảnh con gái út nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Lisa - con gái Khánh Thi khiến khán giả 'tan chảy' trong bộ ảnh đầu nămGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Lisa - con gái Khánh Thi mới có bộ ảnh đầu xuân năm mới khiến khán giả mê mẩn vì vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần.
Á quân Giọng hát Việt nhí quê Nghệ An diện áo dài mừng TếtXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Felix Tiến Quang - Á quân Giọng hát Việt nhí 2015 cũng hòa nhịp Xuân Bính Ngọ 2026 về đã tung ra bộ ảnh áo dài đầy nghệ thuật, vừa mang nét đẹp truyền thống vừa mang nét trẻ trung năng động.
Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026?Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim “Thỏ ơi!!” của Trấn Thành đang thống lĩnh cuộc đua phòng vé Tết 2026.
Diễn viên Ngọc Huyền khoe ảnh gia đình, gây chú ý nhất là mẹ chồng - em gái Chí Trung, giảng viên pianoGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Ngọc Huyền "Thương ngày nắng về" khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đăng tải hình ảnh đón Tết thứ hai ấm áp cùng gia đình chồng.
Khoảnh khắc Tết đầu tiên của quý tử 6 tháng tuổi nhà Ngọc HânGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Ngọc Hân chia sẻ khoảnh khắc Tết đầu tiên của bé Pi 6 tháng tuổi. Cô ghi lại những biểu cảm đáng yêu và những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình.
Diễn viên Ngọc Huyền khoe ảnh gia đình, gây chú ý nhất là mẹ chồng - em gái Chí Trung, giảng viên pianoGiải trí
GĐXH - Diễn viên Ngọc Huyền "Thương ngày nắng về" khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đăng tải hình ảnh đón Tết thứ hai ấm áp cùng gia đình chồng.