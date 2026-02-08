Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung năm 2025: Thành công rực rỡ với hit 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý liên quan đến một nữ ca sĩ GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có lời nhắn nhủ "ấm lòng" tới nữ ca sĩ "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" Duyên Quỳnh giữa ồn ào tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận "mưa" giải thưởng nhờ hits "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong năm 2025 gặt hái nhiều giải thưởng lớn, nổi bật là danh hiệu Composer of the Year - Patriotic Pop tại Harper's Bazaar Star Awards và Nhạc sĩ sáng tạo và ấn tượng của năm tại VCEP 2025. Các tác phẩm như "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" và "Nỗi đau giữa hòa bình" được vinh danh đặc biệt.

Cụ thể các giải thưởng và danh hiệu tiêu biểu năm 2025 của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Lễ trao giải Harper's Bazaar Star Awards 2025, anh được vinh danh ở hạng mục Composer of the Year - Patriotic Pop (Nhạc sĩ của năm - Âm nhạc yêu nước).

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Tùng Dương trong Lễ trao giải Harper's Bazaar Star Awards 2025.

Tại giải Vietnam iContent Awards 2025, ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" (do Nguyễn Văn Chung sáng tác, Duyên Quỳnh thể hiện) đoạt giải Bài hát đặc biệt của năm; hay ở lễ trao giải VCEP Artists Awards 2025, anh được trao danh hiệu Nhạc sĩ sáng tạo và ấn tượng của năm tại Diễn đàn Kinh tế Sáng tạo & Phát triển Ngành nghề Thực tiễn Việt Nam.

Ngoài ra, tại giải thưởng Văn học Nghệ thuật 2025, Nguyễn Văn Chung được vinh danh ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" (nhạc phim Mưa đỏ); trong giải WeChoice Awards 2025: Được đề cử trong hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung giành "Giải thưởng đặc biệt" do ban tổ chức "Làn sóng xanh" trao cho ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Gần đây nhất trong giải "Làn sóng xanh", anh giành "Giải thưởng đặc biệt" do ban tổ chức trao cho ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" với sự tham gia thể hiện của các ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Tùng Dương và Đông Hùng. Tác phẩm mang thông điệp nhân văn, gắn với tinh thần hòa bình và khát vọng đoàn kết dân tộc.

Theo nhiều chuyên gia, âm nhạc của Nguyễn Văn Chung trong năm 2025 được đánh giá cao ở sự trưởng thành, sâu sắc, gắn liền với tình yêu quê hương đất nước và các giá trị nhân văn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nỗ lực học tập dù đã ngoài 40

Cách đây ít tháng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã thông báo tin vui khi đỗ vào khoa Sư phạm Âm nhạc với tổng điểm 21,17 cho ba môn thi. Để có được kết quả như vậy là nhờ quá trình rèn luyện kỹ lưỡng và nghiêm túc của nhạc sĩ sinh năm 1983. Hiện tại, anh đã sẵn sàng cho hành trình mới của mình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thi thêm một bằng đại học về chuyên ngành âm nhạc ở tuổi ngoài 40.

Anh kể: "Mình đã ôn thi từ một tháng trước, với sự kèm cặp của 2 thầy chuyên về 2 môn khác nhau, hầu như ngày nào cũng qua nhà các thầy học, xen kẽ với lịch làm việc và đi trường dày đặc vào thời điểm đó nên đôi khi mình cũng cảm thấy kiệt sức. Tuy nhiên, sự cố gắng nào cũng sẽ được đền đáp. Dù sao đi nữa, học tại chức vẫn tốt với mình, nhưng thật may mắn là mình vừa đủ điểm đậu chính quy. Đây cũng chỉ là bước đầu tiên trên con đường học vấn. 4 năm tới mới là một hành trình thử thách mà mình phải cố gắng gấp đôi để cân bằng giữa công việc, gia đình và học tập. Mình rất trân trọng ngành Sư Phạm và mong muốn có thể có những đóng góp hiệu quả và thiết thực hơn cho ngành".

Trước khi là nhạc sĩ nổi tiếng, Nguyễn Văn Chung sinh ra trong một gia đình có nền tảng và điều kiện kinh tế khá giả. Từ nhỏ, anh được ba mẹ chăm sóc và tạo điều kiện tốt trong học tập lẫn sinh hoạt. Nam nhạc sĩ sinh năm 1983, từng học THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh theo học Khoa Ngoại ngữ, chuyên ngành Du lịch, Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT).

Nhưng cơ duyên đưa anh đến với sáng tác là do chuyện tình cảm. Trên chương trình "Khách sạn 5 sao" phát sóng trên VTV3 vào tháng 9/2024, anh kể rằng khi học năm thứ nhất đại học, anh yêu một cô gái ở Long Xuyên. Sau đó, cô định cư ở Mỹ và cả hai mất liên lạc. Từ đó, anh bắt đầu viết nhạc để chia sẻ nỗi buồn, những nhớ thương về mối tình đầu.

Đời thực, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung rất giản dị và chân thành.

Anh tâm sự: "Hầu hết các bài hát về tình yêu tôi viết đều xuất phát từ câu chuyện của chính mình. Lúc đó, Yahoo Chat rất thịnh hành với giới trẻ. Trong một lần chat, tôi vô tình thấy một nickname rất đẹp là 'Công chúa thủy tinh'. Tròn một năm sau, bạn đó biến mất".

Là một người giàu tình cảm và nhạy cảm với thời cuộc, Nguyễn Văn Chung có nhiều sáng tác thuộc nhiều thể loại: tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, quê hương đất nước.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn gây ấn tượng với khán giả qua các sáng tác về quê hương, đất nước.

Không chỉ dừng lại ở những ca khúc tình yêu hay gia đình, Nguyễn Văn Chung còn gây ấn tượng với khán giả qua các sáng tác về quê hương, đất nước. Anh có ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" với nhiều lượt xem, góp phần đưa tên tuổi ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đến gần hơn với khán giả. Bên cạnh đó là "Việt Nam: Tự hào tiếp bước tương lai", do ca sĩ Tùng Dương thể hiện trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, "Nỗi đau giữa hòa bình" được chọn làm ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh cách mạng "Mưa đỏ".