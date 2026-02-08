MC Khánh Vy và Đình Bắc 'bắn' tiếng Nghệ An gây sốt mạng xã hội

Đêm Gala vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 vừa diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự chú ý của công chúng. Bên cạnh siêu thảm đỏ với những gương mặt nổi bật, "đặc sản" tại Gala WeChoice vẫn là những màn kết hợp ấn tượng cùng sự xuất hiện bất ngờ của các nhân tố đặc biệt. Trong số đó, cầu thủ Đình Bắc – Top 10 Nhân vật Truyền cảm hứng do cộng đồng bình chọn – cũng góp mặt tại sự kiện.

Khác với hình ảnh tự tin trên sân cỏ, Đình Bắc tại Gala có phần bẽn lẽn, ngại ngùng dù là khi đi thảm đỏ hay lên sân khấu đều rất khiêm tốn. Những khoảnh khắc này đã tạo nên một Đình Bắc đáng yêu, hài hước trong mắt khán giả và ngay lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc chung khung hình cực dễ thương của hai đồng hương xứ Nghệ: MC Khánh Vy và Đình Bắc.

Đặc biệt, điểm nhấn thú vị của đêm Gala chính là màn đối đáp bằng tiếng Nghệ An giữa MC Khánh Vy và Đình Bắc. Nữ MC tiết lộ cô và Đình Bắc là đồng hương và khi những người con xứ Nghệ gặp nhau, họ thường chào hỏi, trò chuyện bằng tiếng Nghệ An để tạo sự gần gũi. Vì vậy, Khánh Vy đã chuyển sang giọng nói quê nhà để giao lưu cùng nam cầu thủ tuyển Việt Nam.

Màn đối đáp này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người khen ngợi sự tinh tế của Khánh Vy khi tạo không khí thân thiện, gần gũi với Đình Bắc bằng tiếng mẹ đẻ. Trong khi đó, hình ảnh bảnh bao và những khoảnh khắc đời thường đáng yêu của Đình Bắc tại sự kiện càng khiến người hâm mộ "mê mẩn".

"Lúc nghe Khánh Vy hỏi Đình Bắc bằng tiếng Nghệ An tự dưng tui nổi da gà luôn, vừa đáng yêu lại xúc động"; "Hai chị em này dễ thương vậy trời"; "Công nhận cứ ai Nghệ An gặp nhau là đổi giọng nói chuyện với nhau luôn. Đáng yêu quá!"; "Khánh Vy vừa IQ cao mà EQ cũng cao. Yêu 2 người xứ Nghệ này quá!"; "Mê Đình Bắc quá, trên sân bản lĩnh còn trên sân khấu hơi run nha"; "Bật cười với câu trả lời của Bắc luôn. Cơ mà dễ thương ghê, xứng đáng viral hơn nữa"... một số bình luận của người hâm mộ.

Màn bắn "tiếng Nghệ An" gây sốt của Khánh Vy - Đình Bắc.

MC Khánh Vy sinh năm 1999, là gương mặt quen thuộc của VTV nhiều năm nay, đặc biệt qua chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Mặc dù từng đảm nhận vị trí MC thảm đỏ tại Gala WeChoice nhiều năm, đây là lần đầu tiên Khánh Vy cầm trịch chính sân khấu đêm Gala, nhận được nhiều lời khen ngợi về giọng nói truyền cảm và cách dẫn dắt thu hút.

Về phía Đình Bắc, năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt rực rỡ trong sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 2004. Anh liên tục tỏa sáng tại các giải đấu lớn, từ chức vô địch U23 Đông Nam Á đến tấm HCV SEA Games 33. Câu chuyện của Đình Bắc truyền đi thông điệp mạnh mẽ về ý chí vượt khó: từ một cậu bé từng bị coi là không đủ thể lực để theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, anh đã nỗ lực bứt phá để trở thành trụ cột đội tuyển, luôn thi đấu với tinh thần rực lửa và không ngại đối đầu với bất kỳ đối thủ nào.

Hành trình đầy cảm hứng ấy đã giúp Đình Bắc lọt vào Top 10 Nhân vật Truyền cảm hứng do cộng đồng bình chọn tại WeChoice Awards 2025, khẳng định vị thế và sức ảnh hưởng của anh trong lòng người hâm mộ.