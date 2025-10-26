Ai sẽ là chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2025?
Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ diễn ra vào sáng 26/10 với màn tranh tài của bốn nam sinh đến từ Hà Nội, Huế, Đồng Tháp, Khánh Hoà.
Theo kết quả bốc thăm, thí sinh Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học, TP Huế) ở vị trí số 1; Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) ở vị trí số 2; Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) ở vị trí số 3 và Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp) ở vị trí số 4.
4 thí sinh giành suất vào chơi ở trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 đều sở hữu bảng dài thành tích, làm khán giả trầm trồ và hồi hộp đón chờ màn so tài.
Lê Quang Duy Khoa là thí sinh đầu tiên ghi tên vào vòng chung kết. Nam sinh giành chiến thắng ở cuộc thi Quý I với 160 điểm, về nhất cuộc thi tuần với 280 điểm, về nhất cuộc thi tháng với 270 điểm. Dù là học sinh chuyên tiếng Anh nhưng Khoa không bị lép vế với những bạn chuyên tự nhiên ở các câu hỏi thuộc Toán, Lý, Hóa, Sinh. Sở thích của Khoa là đọc sách, nhất là tiểu thuyết kinh điển.
Duy Khoa từng đạt giải Nhất xếp hạng toàn quốc cấp thành phố Olympic tiếng Anh trên Internet IOE; giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Anh; quán quân cuộc thi Nguyệt quế Đỏ mùa thứ VI - chương trình tìm kiếm tài năng tại trường THPT chuyên Quốc học Huế.
Với lần tham dự này của Lê Quang Duy Khoa, trường THPT chuyên Quốc học Huế 3 năm liên tiếp có học sinh vào chung kết và TP Huế 8 lần có cầu truyền hình trực tiếp.
Nguyễn Nhựt Lam chiến thắng cuộc thi Quý II với 290 điểm, từng về nhì tuần với 220 điểm, nhất tháng với 230 điểm. Nhựt Lam là học sinh đầu tiên của trường THPT Cái Bè vào chung kết, đưa cầu truyền hình chương trình về cho trường và tỉnh nhà. Nhựt Lam cũng thí sinh duy nhất không học trường chuyên góp mặt trong trận chung kết năm nay.
Nhựt Lam từng giành giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi môn tiếng Anh. Đến với cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Nhựt Lam thể hiện tinh thần chiến binh không bao giờ bỏ cuộc.
Cụ thể, tại cuộc thi Quý II, dù là thí sinh thấp điểm nhất vòng Khởi động, liên tục trong thế bám đuổi người dẫn đầu ở hai phần tiếp theo, tuy Nhựt Lam bứt tốc ở phần Về đích để giành chiến thắng với 290 điểm, ghi danh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.
Đoàn Thanh Tùng là chủ nhân của vòng nguyệt quế Quý III với 255 điểm. Nam sinh từng về nhất tuần với 215 điểm, nhì tháng với 165 điểm. Thanh Tùng là học sinh thứ 2 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn vào vòng chung kết, đưa cầu truyền hình về cho trường và tỉnh nhà.
Thanh Tùng từng đạt thủ khoa môn Sinh học kỳ thi chọn đội tuyển tham dự học sinh giỏi quốc gia của tỉnh; giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh; huy chương bạc môn Sinh kỳ thi Olympic 30/4.
Trần Bùi Bảo Khánh là thí sinh cuối cùng ghi danh vào trận chung kết năm Olympia 25.
Bảo Khánh trải qua một cuộc thi Quý IV đầy kịch tính với 5 nhà leo núi thay vì 4 như thường lệ. Nam sinh Hà Nội - Amsterdam đã thể hiện bản lĩnh thi đấu vững vàng, hiểu biết để giành chiến thắng thuyết phục với 270 điểm. Trước đó, Bảo Khánh có những chiến thắng ấn tượng ở thi tuần với 250 điểm và cuộc thi tháng 295 điểm.
Nam sinh Hà Nội sở hữu bảng thành tích đáng nể như: giải Nhất kỳ thi học sinh cấp thành phố các môn khoa học năm học 2022-2023; giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Sinh học các năm học 2023-2024 và 2024-2025; huy chương bạc kỳ thi Olympic trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên 2025.
Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ diễn ra vào 8h30 sáng Chủ nhật (26/10), với các điểm cầu tại các địa phương có thí sinh tham dự và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3, Đài truyền hình Việt Nam.
