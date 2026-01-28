Việt Nam lọt top 8 'tọa độ du học thế hệ mới' trên toàn cầu
Việt Nam vừa được xếp vào nhóm 8 điểm đến du học mới nổi hấp dẫn nhất thế giới, đứng cùng các quốc gia như Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Lithuania.
Đây là thông tin từ công bố bảng xếp hạng 2024 - 2025 của hệ thống đánh giá giáo dục quốc tế EduOpinions.
Theo EduOpinions, các quốc gia trong bảng xếp hạng đều phải đạt mức hài lòng trung bình trên 4/5 sao từ sinh viên quốc tế. Với mức điểm ấn tượng đạt 4,55/5 sao về mức độ hài lòng tổng thể, Việt Nam vượt qua mức đánh giá trung bình tại các cơ sở giáo dục ở Anh Quốc (4,38/5), tạo ra bước ngoặt trong dòng chảy giáo dục toàn cầu.
Kết quả được tổng hợp từ đánh giá thực tế của sinh viên trong giai đoạn 2024 - 2025, trong đó mọi quốc gia đều phải đạt mức hài lòng trung bình trên 4/5 sao.
Dòng chảy du học toàn cầu dịch chuyển
Theo phân tích từ EduOpinions, dòng chảy du học toàn cầu đang chứng kiến một sự đảo chiều, thay đổi rõ rệt. Năm 2022, gần một nửa du học sinh trên thế giới chỉ tập trung tại 10 quốc gia truyền thống như Mỹ, Anh, Canada, Úc, Pháp, Đức. Tuy nhiên, EduOpinions cho biết xu hướng này đang dần bị thay thế bởi những "tọa độ" mới nổi, như Việt Nam, nơi giá trị trải nghiệm và hiệu quả chất lượng, trải nghiệm quốc tế vẫn được đảm bảo đặt lên hàng đầu.
Việt Nam được đánh giá cao nhờ “lợi thế kép”: môi trường học tập chuẩn quốc tế đi kèm chi phí sinh hoạt thấp hơn khoảng 3-4 lần so với các trung tâm giáo dục lớn như London hay New York. Đây là yếu tố giúp Việt Nam trở thành lựa chọn tối ưu với nhiều sinh viên quốc tế trong bối cảnh chi phí du học tại các nước phát triển ngày càng tăng.
Karunaratne Chaanakya Rahel, sinh viên năm hai ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo tại BUV (Sri Lanka), cho biết từng dự định du học Đức nhưng đã thay đổi lựa chọn sau khi tìm hiểu về Việt Nam.
“Chi phí học tập và sinh hoạt dễ tiếp cận hơn, trong khi chất lượng giáo dục và trải nghiệm sống không hề kém cạnh. Tôi đặc biệt ấn tượng với văn hóa và ẩm thực Việt Nam” , Rahel chia sẻ.
Thăng hạng nhờ gắn liền nỗ lực cung cấp chuẩn mực toàn cầu
Theo đánh giá của EduOpinions, sự thăng hạng của Việt Nam gắn liền với nỗ lực của những cơ sở giáo dục trong việc mang đến trải nghiệm quốc tế thực thụ, tiêu biểu như Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).
Theo tính toán của EduOpinions, với mức học phí Cử nhân khoảng 7.000 Euro/năm (khoảng 215 triệu VNĐ) và chi phí sinh hoạt tại Hà Nội dao động từ 5.600 - 7.300 Euro/năm (khoảng 172 triệu - 224 triệu đồng), tổng chi phí để du học tại một môi trường học tập công nghệ cao, chuẩn QS 5 sao như BUV thấp hơn đáng kể so với việc theo đuổi một tấm bằng tương đương tại Anh hay Mỹ.
Đặc biệt, chất lượng đào tạo tại BUV được bảo chứng bởi mô hình chuẩn chất lượng ba cấp độ. BUV là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận QS 5 sao trong 6 năm liên tiếp (2022 - 2028), đồng thời là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA - Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học của Vương quốc Anh.
Trường cung cấp lộ trình linh hoạt đa dạng chương trình toàn thời gian đến các khóa trao đổi ngắn hạn, đi kèm chương trình trao đổi văn hoá và trải nghiệm môi trường làm việc.
Môi trường ổn định, trải nghiệm đa dạng
EduOpinions cũng nhấn mạnh yếu tố ổn định chính trị – kinh tế và vị thế chiến lược tại Đông Nam Á giúp Việt Nam trở thành điểm đến tiềm năng cho sinh viên toàn cầu. Ngoài học tập, sinh viên quốc tế có thể tiếp cận những trải nghiệm đa dạng, từ khám phá di sản thiên nhiên thế giới đến hòa mình vào đời sống văn hóa giàu bản sắc.
Nhận định này phù hợp với bức tranh chung của giáo dục đại học Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có khoảng 22.000 sinh viên nước ngoài đang học tập tại Việt Nam. Báo cáo “Việt Nam – Hướng tới trở thành điểm đến giáo dục quốc tế mới ở Đông Nam Á: Bài học và dẫn chứng” cũng đánh giá quốc gia này có tiềm năng trở thành một trung tâm giáo dục quốc tế mới trong khu vực.
Giáo sư Rick Bennett, Phó hiệu trưởng Đại học Anh Quốc Việt Nam, cho rằng sự kết hợp giữa môi trường sống an toàn, văn hóa đặc sắc và tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định đang mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên quốc tế.
“Đây là những nền tảng quan trọng giúp Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng, nơi sinh viên có thể cân bằng giữa học thuật và triển vọng phát triển tương lai”, ông nói.
Theo EduOpinions, sự xuất hiện của Việt Nam trong top 8 “tọa độ du học thế hệ mới” phản ánh không chỉ xu hướng dịch chuyển của sinh viên toàn cầu mà còn cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của giáo dục đại học Việt Nam trên bản đồ quốc tế.
