Ăn bánh sinh nhật, bé trai 11 tuổi suýt nguy hiểm tính mạng vì dị vật khó tin

Ngày 1/10, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, vừa cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhi Đ.Q.B (11 tuổi, ngụ xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai) hóc dị vật trong thực quản.

Bác sĩ thực hiện gắp dị vật trong thực quản bệnh nhi. Ảnh: Ngô Phúc

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 29/9, trong lúc ăn bánh sinh nhật tại nhà, bé trai bất ngờ đau cổ, nôn ói. Người thân phát hiện trong bánh có phần nhựa hình tai thỏ còn sót lại nên nghi ngờ bé nuốt phải nên lập tức đưa đến Trung tâm y tế khu vực Tân Phú, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Đến 22h30 cùng ngày, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau cổ, chảy nhiều nước bọt, mệt mỏi, không ăn uống được. Các bác sĩ nhanh chóng gây mê, nội soi cấp cứu và phát hiện một mảnh nhựa nằm trong thực quản ngang đốt sống ngực. Sau đó, dị vật được các y bác sĩ gắp ra an toàn.

Dị vật ở bánh sinh nhật được gắp ra trong cơ thể bệnh nhi. Ảnh: Ngô Phúc

Bác sĩ Ngô Văn Phan, Trưởng khối liên chuyên khoa, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, nếu để dị vật lại lâu hơn có thể gây viêm thực quản, áp xe, thậm chí dẫn đến viêm trung thất, nguy hiểm đến tính mạng.

Theo bác sĩ Phan, dị vật lần này là một mảnh nhựa nhỏ mỏng, trong suốt nên rất khó phát hiện. Đặc biệt, dị vật này ít cản quang, gần như "ẩn" trên phim X-quang. May mắn gia đình đã sớm phát hiện và nghi ngờ bé nuốt dị vật, nhờ vậy bác sĩ có hướng xử trí kịp thời.

Bệnh viện khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý khi cho trẻ nhỏ ăn các loại bánh, kẹo hay thực phẩm có trang trí. Nên kiểm tra kỹ, loại bỏ các vật cứng, nhựa hoặc kim loại có thể lẫn trong đồ ăn. Đồng thời, khi cho trẻ ăn, không để vừa ăn vừa chạy nhảy hay xem điện thoại.

Trường hợp nghi ngờ trẻ hóc dị vật, gia đình cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, không nên áp dụng các mẹo dân gian có thể làm mất “thời gian vàng” cứu chữa.