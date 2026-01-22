Mới nhất
Thiếu vitamin D, xương dễ yếu đi: 11 loại thực phẩm giúp hấp thu canxi hiệu quả

Thứ năm, 17:21 22/01/2026 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể hấp thu canxi và duy trì hệ xương chắc khỏe, nhưng không phải ai cũng bổ sung đủ. Thay vì chỉ phụ thuộc vào ánh nắng mặt trời, bạn hoàn toàn có thể cải thiện lượng vitamin D thông qua chế độ ăn hằng ngày với những thực phẩm quen thuộc dưới đây.

11 loại thực phẩm giàu vitamin D giúp hấp thu canxi và giữ xương chắc khỏe

Vitamin D là vi chất thiết yếu giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả, từ đó duy trì hệ xương và răng chắc khỏe. Khi thiếu vitamin D, nguy cơ loãng xương, đau nhức xương khớp và suy giảm sức khỏe tổng thể có thể tăng lên, đặc biệt ở người lớn tuổi và phụ nữ.

Bên cạnh việc tắm nắng, bổ sung vitamin D thông qua thực phẩm là cách an toàn và bền vững. Những thực phẩm giàu vitamin D như cá béo, trứng, sữa, nấm và các sản phẩm tăng cường vitamin D không chỉ dễ tìm mà còn phù hợp để đưa vào bữa ăn hằng ngày, giúp cải thiện khả năng hấp thu canxi của cơ thể.

Tóm lại, duy trì chế độ ăn đa dạng với các thực phẩm giàu vitamin D là yếu tố quan trọng để bảo vệ hệ xương lâu dài. Khi kết hợp cùng lối sống lành mạnh và vận động hợp lý, việc bổ sung vitamin D đúng cách sẽ giúp xương luôn chắc khỏe theo thời gian.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

- Ảnh 1.Đừng để thói quen ăn uống hại sức khoẻ: Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 9 quy tắc 'vàng' giúp bạn khoẻ đẹp toàn diện

GĐXH - Dinh dưỡng không chỉ là ăn để no mà là nền tảng cốt lõi của sức khỏe bền vững. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng – Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc tuân thủ 9 lời khuyên dựa trên Hướng dẫn chế độ ăn uống giai đoạn 2025-2030 sẽ giúp chúng ta phòng tránh bệnh tật và duy trì cơ thể dẻo dai.

- Ảnh 2.Người tuổi 50 nên ăn gì mỗi ngày? 6 thực phẩm giúp làm chậm lão hóa và phòng bệnh

GĐXH - Bước sang tuổi 50, cơ thể bắt đầu đối mặt với nguy cơ lão hóa sớm và nhiều vấn đề sức khỏe nếu chế độ ăn uống không phù hợp. Vậy người tuổi 50 nên ăn gì mỗi ngày để sống khỏe, dẻo dai và phòng bệnh? Dưới đây là 6 loại thực phẩm quen thuộc nhưng mang lại lợi ích lớn, được chuyên gia khuyến nghị nên bổ sung thường xuyên.

Vì sao nhiều người được khuyên ăn yến mạch vào buổi sáng? 4 lợi ích tốt cho huyết áp và tim mạch

Vì sao nhiều người được khuyên ăn yến mạch vào buổi sáng? 4 lợi ích tốt cho huyết áp và tim mạch

Người gầy vẫn gan nhiễm mỡ: Hóa ra 'thủ phạm' không phải do ăn nhiều hay béo phì

Người gầy vẫn gan nhiễm mỡ: Hóa ra 'thủ phạm' không phải do ăn nhiều hay béo phì

Không chỉ kombucha, 4 loại đồ uống này còn nhiều lợi khuẩn hơn, tốt cho hệ tiêu hóa

Không chỉ kombucha, 4 loại đồ uống này còn nhiều lợi khuẩn hơn, tốt cho hệ tiêu hóa

Tưởng chỉ là gia vị cho món 'giả cầy', hoá ra đây là 'thần dược' tiêu hoá nhưng 4 nhóm người này vẫn phải lưu ý

Tưởng chỉ là gia vị cho món 'giả cầy', hoá ra đây là 'thần dược' tiêu hoá nhưng 4 nhóm người này vẫn phải lưu ý

Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống này

Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống này

Căn bệnh khiến người đàn ông 55 tuổi rơi vào suy thận giai đoạn cuối nguy hiểm thế nào?

Căn bệnh khiến người đàn ông 55 tuổi rơi vào suy thận giai đoạn cuối nguy hiểm thế nào?

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông suy thận giai đoạn cuối được cứu sống sau ca phẫu thuật đặc biệt: Cắt bỏ đồng thời 2 quả thận đa nang gần 10kg và ghép thận ngay trong cùng một ca mổ.

Tuyến giáp khỏe hơn nhờ ăn đúng: 8 thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày

Tuyến giáp khỏe hơn nhờ ăn đúng: 8 thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Tuyến giáp ảnh hưởng trực tiếp đến trao đổi chất, cân nặng và năng lượng sống mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng biết ăn uống thế nào để hỗ trợ cơ quan này. Dưới đây là 8 loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp, dễ tìm và dễ đưa vào bữa ăn hằng ngày, giúp duy trì hoạt động nội tiết ổn định và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Thay khớp háng, lấy lại vận động cho cụ bà 104 tuổi có nhiều bệnh mạn tính

Thay khớp háng, lấy lại vận động cho cụ bà 104 tuổi có nhiều bệnh mạn tính

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện E vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp háng bán phần chuôi dài cho bệnh nhân nữ 104 tuổi bị gãy liên mấu chuyển xương đùi trái trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

4 quan niệm sai lầm về tế bào ung thư, người Việt cần hiểu đúng để phòng bệnh

4 quan niệm sai lầm về tế bào ung thư, người Việt cần hiểu đúng để phòng bệnh

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Nhiều quan niệm sai lầm về tế bào ung thư khiến không ít người chậm trễ điều trị. Hiểu đúng bản chất của căn bệnh này sẽ giúp chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và nâng cao hiệu quả điều trị.

Tuyến giáp 'kêu cứu' vì ăn sai: 7 thực phẩm nên hạn chế để tránh rối loạn

Tuyến giáp 'kêu cứu' vì ăn sai: 7 thực phẩm nên hạn chế để tránh rối loạn

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Nhiều người gặp tình trạng mệt mỏi, tăng – giảm cân thất thường hay rối loạn nội tiết mà không ngờ nguyên nhân đến từ những món ăn quen thuộc hằng ngày. Dưới đây là 7 loại thực phẩm được chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế để giúp tuyến giáp hoạt động ổn định và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Tuổi thọ dài hay ngắn nhìn dáng đi là biết?: 7 đặc điểm của người có nguy cơ giảm tuổi thọ

Tuổi thọ dài hay ngắn nhìn dáng đi là biết?: 7 đặc điểm của người có nguy cơ giảm tuổi thọ

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng đi chậm, mệt khi đi bộ chỉ là dấu hiệu tuổi tác. Nhưng các nghiên cứu y học cho thấy: dáng đi, tốc độ và thói quen đi bộ có thể phản ánh rất sớm tình trạng tim phổi, thần kinh, cơ xương – thậm chí liên quan đến nguy cơ tử vong. Vậy những dấu hiệu đi bộ nào cảnh báo sức khỏe đang "bật đèn đỏ"?

Hay trằn trọc, khó ngủ? Cơ thể bạn đang cần bổ sung những dưỡng chất này

Hay trằn trọc, khó ngủ? Cơ thể bạn đang cần bổ sung những dưỡng chất này

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Mất ngủ, ngủ không sâu hay thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm không chỉ do stress mà còn liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống. Ít ai để ý rằng bữa nhẹ trước khi đi ngủ nếu chọn đúng dưỡng chất có thể giúp cơ thể thư giãn và dễ vào giấc hơn. Dưới đây là 7 dưỡng chất thiết yếu được chuyên gia khuyến nghị để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Loại quả giàu dinh dưỡng nhiều người Việt thích ăn nhưng người bệnh suy thận cần phải tránh

Loại quả giàu dinh dưỡng nhiều người Việt thích ăn nhưng người bệnh suy thận cần phải tránh

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Một số loại thực phẩm tưởng chừng lành mạnh nhưng với người bệnh suy thận và các bệnh lý thận mạn có thể gây hại nếu sử dụng không đúng cách. Chuối là một ví dụ điển hình.

Phẫu thuật cắt bỏ hai thận đa nang gần 10kg và ghép thận trong một ca mổ

Phẫu thuật cắt bỏ hai thận đa nang gần 10kg và ghép thận trong một ca mổ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp khi cắt bỏ đồng thời 2 thận đa nang gần 10kg ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối và tiến hành ghép thận ngay trong cùng một lần phẫu thuật.

3 sai lầm khi ăn khoai lang vào buổi sáng khiến bạn khó giảm cân

3 sai lầm khi ăn khoai lang vào buổi sáng khiến bạn khó giảm cân

Sống khỏe - 1 ngày trước

Khoai lang được mệnh danh là 'siêu thực phẩm' giảm cân nhưng nếu ăn vào sai cách, bạn không những không giảm được lạng nào mà còn đối mặt với nguy cơ tích mỡ và rối loạn đường huyết.

Tế bào ung thư hình thành thế nào trong cơ thể? Người Việt cần hiểu đúng để ngăn ngừa từ sớm

Tế bào ung thư hình thành thế nào trong cơ thể? Người Việt cần hiểu đúng để ngăn ngừa từ sớm

Sống khỏe

GĐXH - Tế bào ung thư không xuất hiện đột ngột mà hình thành âm thầm từ những biến đổi nhỏ trong cơ thể.

Vì sao nhiều người được khuyên ăn yến mạch vào buổi sáng? 4 lợi ích tốt cho huyết áp và tim mạch

Vì sao nhiều người được khuyên ăn yến mạch vào buổi sáng? 4 lợi ích tốt cho huyết áp và tim mạch

Sống khỏe
Loại quả giàu dinh dưỡng nhiều người Việt thích ăn nhưng người bệnh suy thận cần phải tránh

Loại quả giàu dinh dưỡng nhiều người Việt thích ăn nhưng người bệnh suy thận cần phải tránh

Sống khỏe
Tuổi thọ dài hay ngắn nhìn dáng đi là biết?: 7 đặc điểm của người có nguy cơ giảm tuổi thọ

Tuổi thọ dài hay ngắn nhìn dáng đi là biết?: 7 đặc điểm của người có nguy cơ giảm tuổi thọ

Sống khỏe
Người tuổi 50 nên ăn gì mỗi ngày? 6 thực phẩm giúp làm chậm lão hóa và phòng bệnh

Người tuổi 50 nên ăn gì mỗi ngày? 6 thực phẩm giúp làm chậm lão hóa và phòng bệnh

Sống khỏe

