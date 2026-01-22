Thiếu vitamin D, xương dễ yếu đi: 11 loại thực phẩm giúp hấp thu canxi hiệu quả
GĐXH - Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể hấp thu canxi và duy trì hệ xương chắc khỏe, nhưng không phải ai cũng bổ sung đủ. Thay vì chỉ phụ thuộc vào ánh nắng mặt trời, bạn hoàn toàn có thể cải thiện lượng vitamin D thông qua chế độ ăn hằng ngày với những thực phẩm quen thuộc dưới đây.
11 loại thực phẩm giàu vitamin D giúp hấp thu canxi và giữ xương chắc khỏe
Vitamin D là vi chất thiết yếu giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả, từ đó duy trì hệ xương và răng chắc khỏe. Khi thiếu vitamin D, nguy cơ loãng xương, đau nhức xương khớp và suy giảm sức khỏe tổng thể có thể tăng lên, đặc biệt ở người lớn tuổi và phụ nữ.
Bên cạnh việc tắm nắng, bổ sung vitamin D thông qua thực phẩm là cách an toàn và bền vững. Những thực phẩm giàu vitamin D như cá béo, trứng, sữa, nấm và các sản phẩm tăng cường vitamin D không chỉ dễ tìm mà còn phù hợp để đưa vào bữa ăn hằng ngày, giúp cải thiện khả năng hấp thu canxi của cơ thể.
Tóm lại, duy trì chế độ ăn đa dạng với các thực phẩm giàu vitamin D là yếu tố quan trọng để bảo vệ hệ xương lâu dài. Khi kết hợp cùng lối sống lành mạnh và vận động hợp lý, việc bổ sung vitamin D đúng cách sẽ giúp xương luôn chắc khỏe theo thời gian.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
