Thiếu vitamin D, xương dễ yếu đi: 11 loại thực phẩm giúp hấp thu canxi hiệu quả

11 loại thực phẩm giàu vitamin D giúp hấp thu canxi và giữ xương chắc khỏe

Vitamin D là vi chất thiết yếu giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả, từ đó duy trì hệ xương và răng chắc khỏe. Khi thiếu vitamin D, nguy cơ loãng xương, đau nhức xương khớp và suy giảm sức khỏe tổng thể có thể tăng lên, đặc biệt ở người lớn tuổi và phụ nữ.

Bên cạnh việc tắm nắng, bổ sung vitamin D thông qua thực phẩm là cách an toàn và bền vững. Những thực phẩm giàu vitamin D như cá béo, trứng, sữa, nấm và các sản phẩm tăng cường vitamin D không chỉ dễ tìm mà còn phù hợp để đưa vào bữa ăn hằng ngày, giúp cải thiện khả năng hấp thu canxi của cơ thể.

Tóm lại, duy trì chế độ ăn đa dạng với các thực phẩm giàu vitamin D là yếu tố quan trọng để bảo vệ hệ xương lâu dài. Khi kết hợp cùng lối sống lành mạnh và vận động hợp lý, việc bổ sung vitamin D đúng cách sẽ giúp xương luôn chắc khỏe theo thời gian.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Đừng để thói quen ăn uống hại sức khoẻ: Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 9 quy tắc 'vàng' giúp bạn khoẻ đẹp toàn diện GĐXH - Dinh dưỡng không chỉ là ăn để no mà là nền tảng cốt lõi của sức khỏe bền vững. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng – Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc tuân thủ 9 lời khuyên dựa trên Hướng dẫn chế độ ăn uống giai đoạn 2025-2030 sẽ giúp chúng ta phòng tránh bệnh tật và duy trì cơ thể dẻo dai.