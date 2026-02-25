Mới nhất
Bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì hóc hạt hướng dương, bác sĩ cảnh báo tai nạn dị vật dịp Tết

Thứ tư, 09:18 25/02/2026 | Mẹ và bé
M.H (th)
M.H (th)
GĐXH - Hóc dị vật đường thở có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng.

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận một bé gái 8 tháng tuổi ở xã Chư Pưh nhập viện trong tình trạng tím tái, suy hô hấp do hóc dị vật khí quản là hạt hướng dương. Bệnh nhi được đưa đến cấp cứu lúc 15h43 ngày 22/02/2026 và nhanh chóng được xử trí, gắp dị vật thành công, qua cơn nguy kịch.

Bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì hóc hạt hướng dương, bác sĩ cảnh báo tai nạn dị vật dịp Tết - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, dịp Tết là thời điểm các loại hạt, bánh kẹo xuất hiện nhiều trong gia đình, làm tăng nguy cơ tai nạn hóc dị vật ở trẻ nhỏ, đặc biệt nhóm dưới 3 tuổi. Trẻ có thể bị hóc khi người lớn bóc hạt cho nếm thử, khi cầm chơi rồi cho vào miệng hoặc ăn trong lúc khóc, cười, nô đùa mà không có người lớn giám sát.

Hóc dị vật: Dấu hiệu cần nhập viện sớm

Hóc dị vật đường thở có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng. Những dấu hiệu cảnh báo gồm sặc sụa, ho dữ dội, tím môi hoặc tím mặt, khò khè, thở rít, khó thở, trẻ lơ mơ hoặc quấy khóc bất thường. Khi xuất hiện các biểu hiện này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để xử trí kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không cho trẻ dưới 3 tuổi ăn hoặc chơi với các loại hạt, kẹo cứng; tránh đút mớm khi trẻ đang khóc, cười; đồng thời luôn quan sát trẻ trong lúc ăn uống. Nếu nghi ngờ trẻ hóc dị vật, không nên tự móc họng vì có thể làm dị vật lọt sâu hơn mà cần đưa trẻ đi cấp cứu sớm.

Các chuyên gia nhấn mạnh chỉ một hạt nhỏ cũng có thể gây tắc đường thở và nguy hiểm đến tính mạng. Việc nâng cao cảnh giác, đặc biệt trong những dịp lễ Tết khi thực phẩm dạng hạt phổ biến, là yếu tố quan trọng giúp phòng tránh tai nạn đáng tiếc ở trẻ nhỏ.

Bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì hóc hạt hướng dương, bác sĩ cảnh báo tai nạn dị vật dịp Tết - Ảnh 2.Ăn bánh sinh nhật, bé trai 11 tuổi suýt nguy hiểm tính mạng vì dị vật khó tin

Sau khi ăn bánh sinh nhật, bé trai 11 tuổi đau cổ, khó thở, phải nhập viện cấp cứu. Dị vật mắc trong thực quản khiến em suýt nguy hiểm đến tính mạng.

