Không chỉ kombucha, 4 loại đồ uống này còn nhiều lợi khuẩn hơn, tốt cho hệ tiêu hóa

Thứ hai, 15:15 19/01/2026
Đinh Hiền Lương
Đinh Hiền Lương
GĐXH - Kombucha thường được nhắc đến như một thức uống giàu lợi khuẩn, nhưng thực tế còn nhiều loại đồ uống khác tốt cho hệ tiêu hóa không kém, thậm chí vượt trội hơn. Vậy đó là những thức uống nào? Dưới đây là 4 loại đồ uống nhiều lợi khuẩn, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa một cách tự nhiên.

Đồ uống nào nhiều lợi khuẩn, tốt cho hệ tiêu hóa hơn kombucha?

Kombucha là thức uống lên men quen thuộc, được nhiều người biết đến nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa nhờ hàm lượng lợi khuẩn. Tuy nhiên, trên thực tế còn nhiều loại đồ uống khác cũng giàu probiotic, thậm chí mang lại lợi ích đa dạng hơn cho hệ tiêu hóa nếu được sử dụng đúng cách.

Những đồ uống lên men tự nhiên như sữa chua uống, kefir, nước lên men từ rau củ hoặc các thức uống truyền thống có chứa lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và tăng cường khả năng hấp thu dưỡng chất. Việc bổ sung các loại đồ uống này đều đặn có thể giúp giảm tình trạng đầy bụng, khó tiêu và cải thiện sức khỏe đường ruột.

Bên cạnh việc lựa chọn đồ uống giàu lợi khuẩn, người dùng cần chú ý đến lượng đường, cách chế biến và tần suất sử dụng để đạt hiệu quả tốt nhất. Kết hợp đồ uống lành mạnh với chế độ ăn uống cân đối và lối sống khoa học sẽ góp phần bảo vệ hệ tiêu hóa và nâng cao sức khỏe lâu dài.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Không chỉ kombucha, 4 loại đồ uống này còn nhiều lợi khuẩn hơn, tốt cho hệ tiêu hóa

GĐXH - Nhiều người vẫn giữ thói quen uống nước ngọt mỗi ngày mà không hề hay biết rằng đồ uống này có thể thúc đẩy quá trình lão hóa, làm tăng nguy cơ tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, có 5 loại nước ngọt quen thuộc càng uống nhiều càng gây hại cho sức khỏe về lâu dài.

