Không chỉ kombucha, 4 loại đồ uống này còn nhiều lợi khuẩn hơn, tốt cho hệ tiêu hóa

Đồ uống nào nhiều lợi khuẩn, tốt cho hệ tiêu hóa hơn kombucha?

Kombucha là thức uống lên men quen thuộc, được nhiều người biết đến nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa nhờ hàm lượng lợi khuẩn. Tuy nhiên, trên thực tế còn nhiều loại đồ uống khác cũng giàu probiotic, thậm chí mang lại lợi ích đa dạng hơn cho hệ tiêu hóa nếu được sử dụng đúng cách.

Những đồ uống lên men tự nhiên như sữa chua uống, kefir, nước lên men từ rau củ hoặc các thức uống truyền thống có chứa lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và tăng cường khả năng hấp thu dưỡng chất. Việc bổ sung các loại đồ uống này đều đặn có thể giúp giảm tình trạng đầy bụng, khó tiêu và cải thiện sức khỏe đường ruột.

Bên cạnh việc lựa chọn đồ uống giàu lợi khuẩn, người dùng cần chú ý đến lượng đường, cách chế biến và tần suất sử dụng để đạt hiệu quả tốt nhất. Kết hợp đồ uống lành mạnh với chế độ ăn uống cân đối và lối sống khoa học sẽ góp phần bảo vệ hệ tiêu hóa và nâng cao sức khỏe lâu dài.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)