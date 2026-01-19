Không chỉ kombucha, 4 loại đồ uống này còn nhiều lợi khuẩn hơn, tốt cho hệ tiêu hóa
GĐXH - Kombucha thường được nhắc đến như một thức uống giàu lợi khuẩn, nhưng thực tế còn nhiều loại đồ uống khác tốt cho hệ tiêu hóa không kém, thậm chí vượt trội hơn. Vậy đó là những thức uống nào? Dưới đây là 4 loại đồ uống nhiều lợi khuẩn, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa một cách tự nhiên.
Đồ uống nào nhiều lợi khuẩn, tốt cho hệ tiêu hóa hơn kombucha?
Kombucha là thức uống lên men quen thuộc, được nhiều người biết đến nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa nhờ hàm lượng lợi khuẩn. Tuy nhiên, trên thực tế còn nhiều loại đồ uống khác cũng giàu probiotic, thậm chí mang lại lợi ích đa dạng hơn cho hệ tiêu hóa nếu được sử dụng đúng cách.
Những đồ uống lên men tự nhiên như sữa chua uống, kefir, nước lên men từ rau củ hoặc các thức uống truyền thống có chứa lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và tăng cường khả năng hấp thu dưỡng chất. Việc bổ sung các loại đồ uống này đều đặn có thể giúp giảm tình trạng đầy bụng, khó tiêu và cải thiện sức khỏe đường ruột.
Bên cạnh việc lựa chọn đồ uống giàu lợi khuẩn, người dùng cần chú ý đến lượng đường, cách chế biến và tần suất sử dụng để đạt hiệu quả tốt nhất. Kết hợp đồ uống lành mạnh với chế độ ăn uống cân đối và lối sống khoa học sẽ góp phần bảo vệ hệ tiêu hóa và nâng cao sức khỏe lâu dài.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
Dù trẻ, dù khỏe mạnh đến đâu, chỉ cần xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nhất định, phải lập tức đi cấp cứu, tuyệt đối đừng bỏ lỡ "thời gian vàng" cứu mạng.
GĐXH - Người xưa tin rằng “tướng sinh thọ”, còn khoa học hiện đại cho thấy ngoại hình, đặc biệt là khuôn mặt quả thực phản ánh phần nào sức khỏe. Vậy người sống thọ thường có những đặc điểm gì trên gương mặt?
Một số thói quen ăn uống phổ biến trong cuộc sống hàng ngày có thể vô tình chôn vùi các mối nguy hiểm cho sức khỏe và thậm chí gây ung thư, vì vậy hãy cảnh giác!
GĐXH - Rau cải xoong được đánh giá là một trong những loại rau có lợi cho sức khỏe, đặc biệt trong việc hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, tăng cường miễn dịch và bảo vệ tim mạch.
GĐXH - Một lần cháy nắng, nốt ruồi bị cọ xát liên tục, trầy xước hay vết thương không được xử lý đúng cách... Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt trong cuộc sống đều có thể trở thành "công tắc" kích hoạt khối u hắc tố ác tính (melanoma) – loại ung thư da nguy hiểm bậc nhất.
GĐXH - Bỗng dưng phát hiện suy thận giai đoạn cuối khi tuổi đời còn rất trẻ, nhiều người rơi vào cảnh “không kịp trở tay".
Bạn nghĩ trời lạnh sẽ dễ ngủ ngon, nhưng sai lầm tai hại này khiến bạn càng trở nên khó ngủ trong mùa đông.
Cà chua giàu vitamin, ít calo nhưng nếu ăn sống thường xuyên, đặc biệt khi bụng yếu, loại quả quen thuộc này có thể gây rối loạn tiêu hóa.
GĐXH - Người đàn ông phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối, bỏ lỡ cơ hội điều trị vì nhầm cơn đau âm ỉ kéo dài là rối loạn dạ dày, tự uống thuốc suốt nhiều tuần mà không đi khám.
Phát hiện sớm và phòng ngừa vẫn là vũ khí hiệu quả nhất trong phòng bệnh ung thư, do vậy cần chú ý những dấu hiệu bất thường như ở cổ dưới đây.
