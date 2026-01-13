Rau bong non tuần 39: Biến chứng sản khoa nguy hiểm và màn 'giải cứu' mẹ con phụ sản thành công

Cuộc chạy đua với thời gian cứu tính mạng mẹ và bé

Vừa qua, Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình tiếp nhận sản phụ H.T.O (33 tuổi), mang thai lần 3, nhập viện trong tình trạng đau bụng từng cơn dữ dội. Qua thăm khám lâm sàng và kết quả siêu âm cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán sản phụ đang ở tuần thứ 39 của thai kỳ, chuyển dạ kèm biến chứng rau bong non.

Sản phụ H.T.O (33 tuổi) được các bác sĩ chăm sóc sức khoẻ sau khi trải qua cơn nguy kịch.

Ca phẫu thuật căng thẳng và nỗ lực bảo tồn tử cung

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BSCKI Trần Văn Hiển – Phó Khoa Đẻ cùng sự phối hợp của BS Bùi Thị Hương – Khoa Phụ nội và kíp trực hỗ trợ sinh sản, ca phẫu thuật đã diễn ra vô cùng khẩn trương. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, kíp mổ đã nhanh chóng đưa một bé trai nặng 3.700 gram chào đời an toàn, bé khỏe mạnh và khóc tốt trong niềm hạnh phúc của đội ngũ y bác sĩ.

Tuy nhiên, quá trình phẫu thuật ghi nhận tình trạng cực kỳ nguy kịch: sau rau có khối máu tụ kích thước lớn khoảng 3x8x10cm – dấu hiệu điển hình của rau bong non. Tử cung của sản phụ đã tím toàn bộ mặt trước và một phần mặt sau, bánh rau đã bong gần một nửa. Đây là tình huống nguy cơ cao buộc phải cắt tử cung để cầm máu.

Bằng kinh nghiệm dày dặn và kỹ thuật chuyên môn vững vàng, kíp mổ đã hội chẩn nhanh và quyết định thực hiện các kỹ thuật cầm máu chuyên sâu. Kết quả, tử cung của sản phụ H.T.O đã được bảo tồn thành công, tránh được một cuộc đại phẫu nặng nề.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, kíp mổ đã nhanh chóng đưa một bé trai nặng 3.700 gram chào đời an toàn, bé khỏe mạnh và khóc tốt trong niềm hạnh phúc của đội ngũ y bác sĩ.

Sự hồi phục kỳ diệu và lời khuyến cáo từ chuyên gia

Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của sản phụ tiến triển rất tích cực: tử cung co hồi tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định. Sau bốn ngày điều trị tích cực, cả mẹ và bé đều có sức khỏe ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Chia sẻ về ca bệnh này, Bác sĩ CKII Trần Quang Khải - Trưởng khoa Đẻ cho biết: "Rau bong non là biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, xảy ra khi bánh rau bong sớm khỏi thành tử cung trước khi thai nhi được sinh ra. Tình trạng này gây thiếu oxy thai cấp, suy thai, băng huyết sau sinh và thậm chí tử vong cho cả mẹ lẫn con nếu không được xử trí kịp thời".

Từ trường hợp của sản phụ H.T.O, các bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình khuyến cáo thai phụ cần:

- Tuân thủ nghiêm ngặt lịch khám thai định kỳ.

- Đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường như đau bụng, ra máu hoặc cử động thai thay đổi để đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa.

- Những sản phụ có yếu tố nguy cơ cao như: tăng huyết áp, tiền sản giật, bệnh lý về máu hoặc có chấn thương vùng bụng cần được thăm khám thường xuyên và theo dõi chặt chẽ bởi bác sĩ chuyên khoa.

Nằm trên giường bệnh, sản phụ H.T.O không giấu nổi sự xúc động. Chị cho biết, trước khi nhập viện một đêm, chị vẫn làm việc tới khuya và chỉ đến khi cơn đau bụng tăng dần mới đi cấp cứu. Chị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã tận tâm, kịp thời cứu sống hai mẹ con trong gang tấc.