Ốc bông – nhìn tưởng 'bình thường' mà chứa loạt vi chất 'vàng' cho xương, miễn dịch và tim mạch

Giữa vô vàn hải sản quen thuộc, ốc bông thường chỉ được nhớ đến bởi vẻ ngoài trắng đục lấm tấm đốm nâu khá bắt mắt. Thế nhưng ít ai biết rằng, bên trong lớp vỏ nhỏ bé ấy lại là nguồn cung magie, selen, vitamin E và phốt pho dồi dào – những vi chất quan trọng giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ tế bào, hỗ trợ xương khớp và chuyển hóa năng lượng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), nếu sử dụng đúng cách, ốc bông có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng chú ý.

Ốc bông là thực phẩm giàu vi chất tốt cho xương, miễn dịch và chuyển hóa

Thịt ốc bông dai nhẹ, vị ngọt tự nhiên, phù hợp nhiều cách chế biến.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, ốc bông không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trắng đục với các đốm nâu dày đặc, hình dáng tròn bầu gần giống ốc hương và ốc nhồi, mà còn là một thực phẩm có giá trị dinh dưỡng đáng chú ý. Loại hải sản này cung cấp nhiều khoáng chất và vitamin quan trọng, góp phần hỗ trợ các chức năng sinh học thiết yếu của cơ thể.

Ốc bông giàu magie hỗ trợ xương, cơ và hệ thần kinh

Magie là một khoáng chất thiết yếu tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và duy trì sự chắc khỏe của xương, răng. Không chỉ vậy, magie còn có vai trò điều hòa hoạt động của các vi chất quan trọng khác như canxi, kali, kẽm và vitamin D.

Việc bổ sung đủ magie giúp giảm nguy cơ loãng xương, hỗ trợ hoạt động của cơ bắp, đồng thời góp phần duy trì sự ổn định của hệ thần kinh. Với hàm lượng magie tự nhiên, ốc bông có thể trở thành một lựa chọn bổ sung khoáng chất trong chế độ ăn cân đối.

Ốc bông cung cấp selen giúp tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa

Selen trong ốc bông là thành phần cấu tạo của các enzyme selenoprotein, đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch và chức năng nội tiết. Đây cũng là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do – yếu tố liên quan đến lão hóa và nhiều bệnh mạn tính.

Theo các nghiên cứu y khoa, việc đảm bảo đủ selen trong khẩu phần ăn có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, viêm khớp và một số bệnh mạn tính khác. Tuy nhiên, cần lưu ý bổ sung ở mức hợp lý để tránh dư thừa.

Ốc bông thường được chế biến hấp, xào bơ tỏi hoặc sốt trứng muối.

Vitamin E bảo vệ tế bào và hỗ trợ chuyển hóa

Ốc bông còn cung cấp vitamin E – một vitamin tan trong chất béo có vai trò bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do stress oxy hóa. Vitamin E tham gia hỗ trợ tổng hợp hồng cầu và có liên quan đến quá trình chuyển hóa vitamin K.

Thiếu hụt vitamin E có thể dẫn đến rối loạn cơ bắp, ảnh hưởng chức năng gan, thận và thị lực. Bổ sung vitamin E từ thực phẩm tự nhiên như ốc bông góp phần giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, đồng thời hỗ trợ phòng ngừa một số rối loạn chuyển hóa.

Phốt pho – Thiết yếu cho xương và quá trình tạo năng lượng

Phốt pho là khoáng chất quan trọng giúp duy trì mật độ xương, tham gia cấu tạo ADN và ARN, đồng thời đóng vai trò trong quá trình sản xuất năng lượng của tế bào.

Lượng phốt pho có trong ốc bông góp phần tăng cường sức khỏe xương khớp và hỗ trợ chuyển hóa hiệu quả. Khi kết hợp cùng canxi và vitamin D trong chế độ ăn, phốt pho giúp duy trì hệ xương vững chắc theo thời gian.

Đây là loại hải sản giàu khoáng chất như magie, selen và phốt pho.

Lưu ý khi sử dụng ốc bông

Dù giàu dinh dưỡng, ốc bông vẫn cần được chế biến kỹ, đảm bảo nguồn gốc an toàn để hạn chế nguy cơ nhiễm ký sinh trùng hoặc vi khuẩn. Người có bệnh lý gout, rối loạn chuyển hóa purin hoặc dị ứng hải sản nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Nhìn chung, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, ốc bông là thực phẩm giàu vi chất có lợi cho xương, miễn dịch và chuyển hóa. Khi được sử dụng hợp lý trong khẩu phần ăn cân bằng, ốc bông có thể trở thành một lựa chọn dinh dưỡng đáng cân nhắc trong bữa ăn gia đình.