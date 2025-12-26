Tự uống thuốc giảm đau chữa đau đầu, bé gái 14 tuổi nhập viện cấp cứu
GĐXH - Dùng thuốc giảm đau chữa đau đầu quá liều, bé gái nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, nôn nhiều, đau tức hạ sườn phải...
Nhập viện vì quá lạm dụng thuốc giảm đau
Vừa qua, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ 14 tuổi nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, nôn nhiều, đau tức hạ sườn phải sau khi uống quá liều thuốc giảm đau paracetamol.
Theo lời người nhà kể: Bệnh nhân bị đau đầu nên tự uống 3 viên paracetamol 500mg, vì đau đầu không thuyên giảm nên tiếp tục uống thêm 05 viên paracetamol 500mg nữa. Người nhà tá hỏa khi phát hiện bệnh nhân uống gần hết 01 vỉ thuốc paracetamol 500mg trong khoảng thời gian ngắn nên lập tức đưa bệnh nhân đến TTYT khám và điều trị.
Qua thăm khám lâm sàng và làm các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán: quá liều paracetamol và đã tiến hành điều trị theo phác đồ. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân ổn định và đã được xuất viện.
Dùng thuốc giảm đau không đúng cách nguy hiểm thế nào?
Paracetamol là một thuốc giảm đau, hạ sốt được sử dụng rộng rãi không cần kê đơn do vậy tỉ lệ ngộ độc paracetamol xu hướng tăng nhanh. Việc sử dụng thuốc không đúng liều, không đúng chỉ định có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.
Theo BSCKI. Nguyễn Duy Long – Khoa Cấp cứu, hồi sức tích cực và Chống độc: Paracetamol là thuốc tương đối an toàn. Tuy nhiên khi dùng quá liều hoặc với liều điều trị cũng có thể gây ngộ độc ở những bệnh nhân bị suy dinh dưỡng, nghiện rượu, điều trị động kinh, dùng thuốc chống lao, bệnh nhân bị bệnh gan.
Nguyên nhân ngộ độc paracetamol thường gặp ở những bệnh nhân dùng paracetamol kéo dài và/hoặc phối hợp nhiều loại thuốc chứa paracetamol để giảm đau, một số trường hợp dùng thuốc không nhằm mục đích điều trị. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể gặp các biến chứng nặng nề như: Tổn thương gan cấp tính, suy gan; rối loạn đông máu; suy đa tạng, trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong.
Dùng thuốc giảm đau đúng cách
Bác sĩ Long khuyến cáo:
- Không tự ý sử dụng thuốc giảm đau, hạ sốt quá liều hoặc kéo dài.
- Chỉ dùng thuốc theo đúng liều lượng, khoảng cách và hướng dẫn của dược sĩ hoặc nhân viên y tế.
- Không kết hợp nhiều loại thuốc chứa cùng hoạt chất paracetamol.
- Khi có biểu hiện bất thường cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.
Đối với trẻ em, phụ huynh cần chủ động:
- Giải thích rõ cho trẻ chỉ uống thuốc khi có sự đồng ý của người lớn
- Hướng dẫn cụ thể liều dùng, khoảng cách giữa các lần uống, và cho uống dưới sự kiểm soát của người lớn.
- Bảo quản thuốc an toàn, tránh nhầm lẫn giữa các loại thuốc có cùng hoạt chất, việc sử dụng thuốc đúng cách không chỉ giúp điều trị bệnh hiệu quả mà còn bảo vệ sức khỏe và tính mạng, đặc biệt đối với trẻ em và lứa tuổi vị thành niên.
