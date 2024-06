Ăn bưởi có giúp chống lão hóa không?

1. Bưởi cung cấp chất dinh dưỡng nào có lợi cho sức khỏe?

Nước ép và thịt bưởi chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên có tác dụng chống lão hóa sớm. Thực tế, quả bưởi là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm vitamin A, C, đồng, kali và thiamine, đặc biệt là chất xơ có lợi cho sức khỏe.

Theo phân tích thành phần dinh dưỡng, trong một quả bưởi chứa khoảng:

Lượng calo: 231

Tổng lượng carbohydrate: 58,6g

Chất xơ: 6,1g

Tổng chất béo: 0,2g

Chất đạm: 4,6g

Natri: 6,1mg (0,3% giá trị hằng ngày - DV)

Vitamin C : 371mg (412% DV)

Đồng: 0,3mg (33% DV)

Kali: 1.320mg (28% DV)

Thiamine: 0,2mg (17% DV)

Riboflavin: 0,2mg (15% DV)

Vitamin B6: 0,2mg (12% DV)

Magie: 36,5mg (9% DV)

Phốt pho: 104mg (8% DV)

Niacin: 1,3mg (8% DV)

Bưởi rất giàu vitamin và khoáng chất, góp phần chống lão hóa sớm.

Giống như các loại trái cây họ cam quýt khác, bưởi là nguồn cung cấp vitamin C và A. Ngoài ra, bưởi gần như không chứa chất béo nhưng lại có một lượng đáng kể các khoáng chất thiết yếu như magie, kali, chất xơ và canxi.

Bưởi cũng là một trong những loại trái cây có hàm lượng nước cao nhất, chứa tới 91% nước. Nó cũng có chỉ số đường huyết khá thấp. Ăn bưởi hoặc uống nước ép bưởi thường xuyên có thể góp phần giảm mức cholesterol và trọng lượng cơ thể.

Hàm lượng vitamin C ấn tượng trong bưởi đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe hệ miễn dịch. Bưởi chứa nhiều chất chống oxy hóa , là những hợp chất giúp ngăn chặn sự hình thành các gốc tự do có hại để ngăn ngừa tổn thương tế bào và tăng cường sức đề kháng của cơ thể đối với các mầm bệnh truyền nhiễm.

2. Ăn bưởi giúp chống lão hóa như thế nào?

Bưởi rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, là những hợp chất quan trọng giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa bằng cách bảo vệ chống lại các tổn thương do các gốc tự do gây ra. Các gốc tự do là những yếu tố tấn công các tế bào khỏe mạnh, gây chết tế bào sớm. Nó cũng giúp phục hồi những tế bào da bị tổn thương bằng cách thúc đẩy tổng hợp collagen .

Giàu chất xơ tốt cho sức khỏe

Nguồn cung cấp chất xơ dồi dào trong bưởi, bao gồm cả chất xơ hòa tan giúp loại bỏ cholesterol trong quá trình tiêu hóa. Bằng cách ngăn chặn cholesterol xâm nhập vào máu, chất xơ hòa tan giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác như bệnh tim mạch và tăng huyết áp.

Thực phẩm giàu chất xơ cũng rất quan trọng đối với sức khỏe đường ruột . Chất xơ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể hiệu quả hơn. Một hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh là điều cần thiết để kéo dài tuổi thọ vì nó giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả hơn.

Bưởi cũng là loại trái cây ít calo, rất quan trọng để duy trì cân nặng khỏe mạnh. Béo phì là yếu tố nguy cơ chính gây ra nhiều bệnh liên quan đến tuổi tác, vì vậy ăn bưởi có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Giảm các dấu hiệu lão hóa

Bưởi còn chứa acid gallic, có tác dụng chống lão hóa. Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, thực phẩm lành mạnh như trái cây là nguồn dinh dưỡng tốt và các hợp chất hoạt tính sinh học tự nhiên có đặc tính chống oxy hóa có liên quan đến việc ngăn ngừa lão hóa cũng như các rối loạn liên quan đến tuổi tác khác. Acid gallic là một chất chống oxy hóa mạnh, được tìm thấy nhiều trong bưởi, dâu tây, quả mâm xôi, nho đỏ, việt quất... Hoạt tính chống oxy hóa của acid gallic cao gấp ba lần so với vitamin E hoặc C.

Giúp cơ thể sản sinh collagen

Hàm lượng vitamin C cao trong bưởi kích thích quá trình sinh tổng hợp collagen trong cơ thể. Theo BS. Trần Thị Bích Nga, chuyên Khoa Dinh dưỡng, collagen là protein cấu trúc cần thiết trong việc duy trì độ đàn hồi của da. Loại protein này sẽ cạn kiệt dẫn theo tuổi tác, gây ra nếp nhăn, da chảy xệ và xỉn màu. Vitamin C rất quan trọng trong việc sản xuất collagen, nó sẽ giữ cho làn da trông trẻ hơn và săn chắc hơn.

Vitamin C cũng giúp bảo vệ da khỏi những tổn thương do tiếp xúc với các yếu tố môi trường như tia UV và ô nhiễm. Đồng thời giúp làm sáng da, ức chế sự sản xuất dư thừa melanin, ngăn ngừa các đốm đen, làm mờ dần các đốm đen đã có.

Bưởi cũng chứa vitamin A, loại vitamin rất tốt cho làn da lão hóa vì nó làm tăng sự thay đổi tế bào da, giảm nếp nhăn. Bưởi cũng chứa lycopene làm giảm mẩn đỏ và viêm, giúp làn da khỏe mạnh hơn.

Ăn bưởi giúp cơ thể sản sinh collagen ngăn ngừa lão hóa da.

3. Cách chọn bưởi ngon

Có nhiều cách ăn bưởi như gọt bỏ vỏ ăn trực tiếp, làm nước ép bưởi, sinh tố bưởi hoặc bóc lấy tép bưởi làm các món gỏi tôm, thịt… Để có được những quả bưởi có múi ngon ngọt, mọng nước, bạn nên lưu ý cách chọn như sau:

Đối với các loại bưởi Năm Roi, bưởi da xanh, bạn nên chọn những quả bưởi có vỏ ngoài sáng bóng, căng và hơi ửng vàng, dáng quả tròn đều, cầm lên thấy chắc và nặng tay là những quả bưởi ngon ngọt, mọng nước.

Chọn bưởi có vỏ mỏng: dùng ngón tay búng vừa phải vào trái bưởi sẽ nghe âm thanh "cạch cạch" hoặc dùng ngón tay thuận ấn vừa phải vào quả bưởi cảm thấy cứng tay là được.

Đối với bưởi Diễn, chọn quả tròn, cỡ vừa phải, có màu vàng sậm, cầm cảm giác nặng tay. Chọn quả có vỏ mỏng, nhẵn, cuống nhỏ, nếu có rám nắng sẽ ngọt và thơm hơn những quả bưởi vỏ vàng tươi. Quả bưởi Diễn của cây trồng lâu năm sẽ ngọt và thơm hơn bưởi của những cây mới trồng. Nếu mới hái cần để khoảng nửa tháng cho xuống nước sẽ ngọt và thơm hơn.