Ăn khoai cả vỏ bổ dưỡng hơn nhưng một nhóm người nên tránh xa

Chủ nhật, 08:02 07/12/2025 | Sống khỏe
Lê Thị Hường
Lê Thị Hường
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc ăn khoai cả vỏ giúp cơ thể hấp thụ nhiều hơn 20-30% dưỡng chất so với chỉ ăn phần thịt khoai.

Chuyên gia dinh dưỡng Lại Tư Ngâm (Trung Quốc) cho biết vỏ khoai lang có hàm lượng chất xơ cao hơn thịt khoai từ 20-30%. Nhờ vậy, việc ăn khoai cả vỏ giúp tăng nhu động ruột, hỗ trợ bài tiết, phòng ngừa táo bón và giảm nguy cơ ung thư đại tràng. Ngoài chất xơ, lớp vỏ còn chứa nhiều hợp chất thực vật và vitamin, góp phần nâng cao giá trị dinh dưỡng tổng thể của củ khoai.

Theo chuyên gia Lại, thành phần dinh dưỡng trong vỏ khoai thay đổi tùy giống. Vỏ khoai lang tím giàu anthocyanin, chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng trung hòa gốc tự do. Vỏ khoai lang vàng chứa nhiều polyphenol, giúp kháng viêm và hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Bên cạnh đó, vỏ khoai còn cung cấp vitamin C, vitamin E cùng các khoáng chất thiết yếu như sắt và kali. Lượng kali này có vai trò đặc biệt quan trọng trong chuyển hóa muối và điều hòa huyết áp.

Ăn khoai cả vỏ bổ dưỡng hơn nhưng một nhóm người nên tránh xa - Ảnh 1.

Ăn khoai lang cả vỏ bổ dưỡng hơn nhưng nhiều người lại e ngại. Ảnh minh họa: Japan Centre

Dù vỏ khoai giàu dinh dưỡng nhưng không phải ai cũng nên ăn. Chuyên gia Lại lưu ý những người có hệ tiêu hóa yếu, dễ đầy bụng hoặc đang bị tiêu chảy có thể gặp khó chịu vì hàm lượng chất xơ cao trong vỏ khoai. Với nhóm đối tượng này, tốt nhất nên gọt, bóc vỏ khoai trước khi ăn để tránh kích ứng đường ruột.

Bên cạnh đó, khoai lang nướng, hấp bán tại các cửa hàng tiện lợi ngày càng phổ biến, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lo ngại vấn đề vệ sinh vì khoai có thể đã bị khách khác chạm tay vào. Để giải quyết băn khoăn này, chuyên gia Lại gợi ý người mua có thể rửa lại khoai bằng nước sạch sau khi mang về, sau đó làm nóng bằng nồi cơm điện hoặc lò nướng. Nhiệt độ cao sẽ giúp khử khuẩn, bảo đảm an toàn khi ăn cả vỏ.

Dĩ nhiên, nếu vẫn cảm thấy lo lắng về vấn đề vệ sinh hoặc tâm lý không thoải mái, việc gọt vỏ trước khi ăn luôn là lựa chọn an toàn và đơn giản nhất.

Giá trị dinh dưỡng của khoai lang

Khoai lang giàu dinh dưỡng , chứa nhiều carbohydrate phức hợp, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Một củ khoai lang cỡ trung bình (nướng, ăn cả vỏ) cung cấp khoảng 112 calo, 26g carbohydrate, 4g chất xơ, gần 2g protein và hầu như không có chất béo.

Theo WebMD , khoai lang có hàm lượng vitamin A rất cao. Một củ khoai lang trung bình có thể cung cấp hơn 100% nhu cầu vitamin A hằng ngày, nhờ beta-carotene - chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường thị lực, miễn dịch và sức khỏe làn da.

Ngoài ra, khoai lang còn chứa vitamin C, vitamin B6 và các vitamin nhóm B khác, hỗ trợ hệ miễn dịch, quá trình chuyển hóa và sản xuất năng lượng.

Về khoáng chất, loại củ này là nguồn cung cấp kali, mangan, magie cùng với lượng nhỏ canxi, phốt pho, sắt và đồng - những khoáng chất quan trọng đối với điều hòa huyết áp, sức khỏe xương và các chức năng chuyển hóa.

