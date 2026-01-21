Vì sao nhiều người được khuyên ăn yến mạch vào buổi sáng? 4 lợi ích tốt cho huyết áp và tim mạch

4 lý do nên ăn yến mạch vào buổi sáng để hỗ trợ huyết áp và tim mạch

Yến mạch là một trong những loại ngũ cốc nguyên hạt được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan dồi dào. Khi ăn vào buổi sáng, yến mạch giúp cung cấp năng lượng ổn định, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm áp lực lên hệ tim mạch ngay từ đầu ngày.

Đặc biệt, beta-glucan trong yến mạch có tác dụng hỗ trợ giảm cholesterol xấu, từ đó góp phần ổn định huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Ngoài ra, yến mạch còn giúp no lâu, hạn chế ăn vặt không lành mạnh – một yếu tố gián tiếp giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Tóm lại, duy trì thói quen ăn yến mạch vào buổi sáng là cách đơn giản nhưng hiệu quả để chăm sóc huyết áp và trái tim. Khi kết hợp cùng chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh, yến mạch có thể trở thành lựa chọn bền vững cho sức khỏe lâu dài.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)