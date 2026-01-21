Vì sao nhiều người được khuyên ăn yến mạch vào buổi sáng? 4 lợi ích tốt cho huyết áp và tim mạch
GĐXH - Không chỉ là món ăn quen thuộc trong thực đơn giảm cân, yến mạch còn được đánh giá cao về lợi ích tim mạch nếu ăn đúng thời điểm. Đặc biệt vào buổi sáng, loại ngũ cốc này có thể hỗ trợ ổn định huyết áp và bảo vệ trái tim theo cách đơn giản nhưng hiệu quả.
4 lý do nên ăn yến mạch vào buổi sáng để hỗ trợ huyết áp và tim mạch
Yến mạch là một trong những loại ngũ cốc nguyên hạt được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan dồi dào. Khi ăn vào buổi sáng, yến mạch giúp cung cấp năng lượng ổn định, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm áp lực lên hệ tim mạch ngay từ đầu ngày.
Đặc biệt, beta-glucan trong yến mạch có tác dụng hỗ trợ giảm cholesterol xấu, từ đó góp phần ổn định huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Ngoài ra, yến mạch còn giúp no lâu, hạn chế ăn vặt không lành mạnh – một yếu tố gián tiếp giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch.
Tóm lại, duy trì thói quen ăn yến mạch vào buổi sáng là cách đơn giản nhưng hiệu quả để chăm sóc huyết áp và trái tim. Khi kết hợp cùng chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh, yến mạch có thể trở thành lựa chọn bền vững cho sức khỏe lâu dài.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
Tuổi thọ dài hay ngắn, chỉ cần nhìn cách ăn là biết?: 6 đặc điểm ở những người có tuổi thọ thấpSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Cách bạn ăn phản ánh khả năng điều tiết dinh dưỡng và sức chịu đựng của hệ tiêu hóa. Đừng để những thói quen tùy tiện hằng ngày trở thành "kẻ sát nhân thầm lặng" rút ngắn đi hàng chục năm tuổi thọ của chính mình.
