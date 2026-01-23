Công đoàn chủ động tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp... cho cán bộ y tế

Hôm nay (23/1) tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Ông Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự hội nghị.

Triển khai sâu rộng các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên công đoàn y tế

Ông Nguyễn Lương Tâm - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu.

Theo ông Nguyễn Lương Tâm - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành; cùng sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp công đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên, năm 2025 Công đoàn Y tế Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt công tác.

Các cấp Công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và của tổ chức Công đoàn, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với điều kiện thực tiễn; tập trung thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh với nhiều hình thức đổi mới, thiết thực; việc triển khai học tập, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tổ chức Công đoàn được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động công đoàn năm 2025. Các chương trình phúc lợi đoàn viên, hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo; thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh... được triển khai sâu rộng, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và tính nhân văn của tổ chức Công đoàn ngành Y tế.

Các công đoàn cơ sởm phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp, bảo đảm chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chính sách liên quan cho người lao động. Chương trình bữa cơm công đoàn được triển khai hiệu quả tại 39 công đoàn cơ sở, hỗ trợ 19.514 đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí hơn 1,18 tỉ đồng, tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong đơn vị.

Ông Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Công tác tham gia quản lý, triển khai thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại, thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; công tác nữ công, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác an toàn, vệ sinh lao động; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; công tác kiểm tra, giám sát... tiếp tục được quan tâm, triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2025, Công đoàn Y tế Việt Nam quản lý 121 Công đoàn cơ sở với gần 60.000 đoàn viên, đại diện gần 61.000 người lao động trong toàn ngành.

Trong năm 2025, đã có 17.789 lượt đoàn viên, người lao động được tư vấn về chế độ, chính sách và pháp luật lao động...

Trong bối cảnh ngành Y tế tiếp tục chịu nhiều áp lực về nhân lực, khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn ngày càng cao, đồng thời thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhìn chung việc làm và thu nhập của đoàn viên, người lao động cơ bản ổn định...

Đội ngũ cán bộ y tế tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân...

Ông Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới các tập thể.

Xây dựng niềm tin và sự gắn bó thực chất của người lao động với tổ chức Công đoàn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những hoạt động, thành tích Công đoàn Y tế Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Trong năm 2026, ông Huỳnh Thanh Xuân đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam cần tiếp tục khẳng định rõ vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn, lấy việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động là trung tâm.

Chủ động tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan trực tiếp đến đội ngũ cán bộ y tế, nhất là về tiền lương, phụ cấp, điều kiện làm việc, an toàn và an ninh trong các cơ sở y tế.

Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động. Từng bước đưa kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Lương Tâm - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn ngành cho các đơn vị.

Đặc biệt, ông Xuân nhấn mạnh, Công đoàn Y tế Việt Nam cần tiếp tục coi trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, chú trọng khu vực ngoài nhà nước. Gắn phát triển số lượng với nâng cao chất lượng đoàn viên, xây dựng niềm tin và sự gắn bó thực chất của người lao động với tổ chức Công đoàn.

Tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chuyên môn của ngành Y tế, nhất là phong trào đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị . Qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, y đức, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong toàn ngành.

Bên cạnh đó, Công đoàn Y tế Việt Nam cũng cần chủ động tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ y tế "vừa hồng vừa chuyên", đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới...

Công đoàn Y tế Việt Nam cần tích cực tham gia và phát huy vai trò nòng cốt của Công đoàn ngành Y tế trong các hoạt động của Cụm thi đua các công đoàn ngành Trung ương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành và của từng đơn vị cũng như phong trào công nhân viên chức lao động cả nước.