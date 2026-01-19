Người tuổi 50 nên ăn gì mỗi ngày? 6 thực phẩm giúp làm chậm lão hóa và phòng bệnh

Người tuổi 50 nên ăn gì để làm chậm lão hóa và phòng bệnh?

Bước vào tuổi 50, quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn, sức đề kháng suy giảm và nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, xương khớp tăng cao. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, người cao tuổi nên ăn đa dạng thực phẩm, ăn đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng để đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng đầy đủ và cân đối. Nên chú trọng uống đủ nước, khoảng 2 lít/ngày, tùy theo trọng lượng cơ thể hay bệnh lý kèm theo; nên chia nhỏ, uống ít một.

Bằng cách kết hợp những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng vào chế độ ăn hàng ngày, kết hợp với vận động nhẹ nhàng, mọi người có thể duy trì một nền tảng sức khỏe vững chắc, minh mẫn và dẻo dai.

Người tuổi 50 nên ưu tiên những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất béo tốt nhằm bảo vệ tế bào, hỗ trợ tim mạch, xương khớp và hệ miễn dịch. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp mỗi ngày giúp làm chậm quá trình lão hóa, duy trì thể lực và tinh thần minh mẫn.

Bên cạnh việc bổ sung thực phẩm lành mạnh, người trung niên cần duy trì thói quen ăn uống điều độ, kết hợp vận động và nghỉ ngơi hợp lý. Khi dinh dưỡng được cân đối và duy trì lâu dài, cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn, giảm nguy cơ bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống sau tuổi 50.