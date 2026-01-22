Tuyến giáp khỏe hơn nhờ ăn đúng: 8 thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày
GĐXH - Tuyến giáp ảnh hưởng trực tiếp đến trao đổi chất, cân nặng và năng lượng sống mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng biết ăn uống thế nào để hỗ trợ cơ quan này. Dưới đây là 8 loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp, dễ tìm và dễ đưa vào bữa ăn hằng ngày, giúp duy trì hoạt động nội tiết ổn định và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
8 loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp giúp hỗ trợ chức năng nội tiết
Tuyến giáp giữ vai trò quan trọng trong việc điều hòa hormone và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trao đổi chất của cơ thể. Khi tuyến giáp hoạt động ổn định, sức khỏe tổng thể được cải thiện, cân nặng và năng lượng sống cũng được duy trì tốt hơn. Vì vậy, việc lựa chọn thực phẩm tốt cho tuyến giáp là yếu tố không thể bỏ qua trong chế độ ăn hàng ngày.
Bên cạnh điều trị y tế, chế độ dinh dưỡng khoa học có thể giúp hỗ trợ tuyến giáp hoạt động hiệu quả hơn. Các thực phẩm hỗ trợ tuyến giáp thường giàu i-ốt, selen, kẽm và protein chất lượng cao, góp phần duy trì sự cân bằng hormone và hạn chế nguy cơ rối loạn tuyến giáp. Việc bổ sung những thực phẩm này đúng cách sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe.
Nhìn chung, xây dựng chế độ ăn cho tuyến giáp cần đảm bảo đa dạng thực phẩm, cân đối dinh dưỡng và phù hợp với thể trạng mỗi người. Kết hợp ăn uống lành mạnh với lối sống khoa học và thăm khám định kỳ sẽ giúp bảo vệ sức khỏe tuyến giáp và duy trì chức năng nội tiết ổn định theo thời gian.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
Tuyến giáp 'kêu cứu' vì ăn sai: 7 thực phẩm nên hạn chế để tránh rối loạnBệnh thường gặp - 6 giờ trước
GĐXH - Nhiều người gặp tình trạng mệt mỏi, tăng – giảm cân thất thường hay rối loạn nội tiết mà không ngờ nguyên nhân đến từ những món ăn quen thuộc hằng ngày. Dưới đây là 7 loại thực phẩm được chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế để giúp tuyến giáp hoạt động ổn định và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
Hay trằn trọc, khó ngủ? Cơ thể bạn đang cần bổ sung những dưỡng chất nàySống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Mất ngủ, ngủ không sâu hay thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm không chỉ do stress mà còn liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống. Ít ai để ý rằng bữa nhẹ trước khi đi ngủ nếu chọn đúng dưỡng chất có thể giúp cơ thể thư giãn và dễ vào giấc hơn. Dưới đây là 7 dưỡng chất thiết yếu được chuyên gia khuyến nghị để cải thiện chất lượng giấc ngủ.
Mùa đông cứ hở ra là sổ mũi, nghẹt mũi: Đừng vội đổ lỗi cho cảm lạnh, đây mới là thủ phạm chính!Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Tình trạng "cứ gặp gió lạnh là phát bệnh" viêm mũi, nghẹt mũi thực chất rất có thể không phải cảm lạnh, mà là một thủ phạm khác.
Vì sao nhiều người được khuyên ăn yến mạch vào buổi sáng? 4 lợi ích tốt cho huyết áp và tim mạchSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ là món ăn quen thuộc trong thực đơn giảm cân, yến mạch còn được đánh giá cao về lợi ích tim mạch nếu ăn đúng thời điểm. Đặc biệt vào buổi sáng, loại ngũ cốc này có thể hỗ trợ ổn định huyết áp và bảo vệ trái tim theo cách đơn giản nhưng hiệu quả.
Người gầy vẫn gan nhiễm mỡ: Hóa ra 'thủ phạm' không phải do ăn nhiều hay béo phìBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Dù sở hữu thân hình mảnh khảnh, thậm chí ăn uống kiêng khem khắt khe, nhiều người trẻ vẫn ngỡ ngàng khi nhận kết quả chẩn đoán gan nhiễm mỡ độ 2, độ 3.
Người tuổi 50 nên ăn gì mỗi ngày? 6 thực phẩm giúp làm chậm lão hóa và phòng bệnhSống khỏe - 2 ngày trước
GĐXH - Bước sang tuổi 50, cơ thể bắt đầu đối mặt với nguy cơ lão hóa sớm và nhiều vấn đề sức khỏe nếu chế độ ăn uống không phù hợp. Vậy người tuổi 50 nên ăn gì mỗi ngày để sống khỏe, dẻo dai và phòng bệnh? Dưới đây là 6 loại thực phẩm quen thuộc nhưng mang lại lợi ích lớn, được chuyên gia khuyến nghị nên bổ sung thường xuyên.
Tưởng chỉ là gia vị cho món 'giả cầy', hoá ra đây là 'thần dược' tiêu hoá nhưng 4 nhóm người này vẫn phải lưu ýBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Trong Đông y, củ riềng giúp trị đau bụng, đầy hơi cực nhạy. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo có 4 nhóm đối tượng nếu lạm dụng loại củ này sẽ gây phản tác dụng, thậm chí là nguy hại cho sức khoẻ.
Hóa trị đã mệt, ăn sai còn mệt hơn: 6 loại thực phẩm người bệnh ung thư nên tránh xaBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Trong quá trình hóa trị, cơ thể người bệnh ung thư trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ một lựa chọn ăn uống sai cũng có thể khiến tình trạng mệt mỏi, buồn nôn hoặc suy kiệt nặng hơn. Ít ai ngờ rằng có những thực phẩm quen thuộc lại không phù hợp trong giai đoạn này và cần được hạn chế để quá trình điều trị đạt hiệu quả tốt hơn.
Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiênBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Những cơn đau gout dữ dội thường đến bất ngờ và khiến nhiều người khổ sở. Ít ai biết rằng, ngoài thuốc điều trị, việc ăn đúng thực phẩm mỗi ngày cũng có thể hỗ trợ đào thải axit uric trong máu, giúp kiểm soát gout hiệu quả và an toàn hơn.
Nằm mãi không ngủ được: 8 loại trái cây quen mặt nhưng được ví như 'thuốc ngủ tự nhiên'Bệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Mất ngủ kéo dài không chỉ do stress mà còn liên quan đến ăn uống. 8 loại trái cây quen thuộc được ví như thuốc ngủ tự nhiên, giúp bạn có được giấc ngủ yên bình.
Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiênBệnh thường gặp
GĐXH - Những cơn đau gout dữ dội thường đến bất ngờ và khiến nhiều người khổ sở. Ít ai biết rằng, ngoài thuốc điều trị, việc ăn đúng thực phẩm mỗi ngày cũng có thể hỗ trợ đào thải axit uric trong máu, giúp kiểm soát gout hiệu quả và an toàn hơn.