Nữ sinh 18 tuổi suy thận giai đoạn cuối bật khóc thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Cô gái bị suy thận giai đoạn cuối bật khóc chia sẻ với bác sĩ: “Giá như tôi chú ý đến huyết áp sớm hơn thì đã không ra nông nỗi này”.
Suy thận mạn đang có xu hướng trẻ hóa nhanh chóng, không còn là căn bệnh của người trung niên hay cao tuổi. Trường hợp một nữ sinh 18 tuổi tại Trung Quốc bị suy thận mạn giai đoạn cuối là một trường hợp đáng tiếc.
Suy thận mạn ở tuổi 18 do bỏ qua dấu hiệu tăng huyết áp
Bệnh viện Tây Nam thuộc Đại học Quân y Lục quân (Trung Quốc) mới đây cho biết, khoa Thận học của bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho một nữ bệnh nhân 18 tuổi bị suy thận mạn giai đoạn cuối.
Theo thông tin từ bệnh viện, nữ sinh Phi Phi (tên đã được thay đổi) từng được phát hiện tăng huyết áp trong một lần khám sức khỏe khi đang học lớp 11. Tuy nhiên, gia đình cho rằng đây chỉ là hệ quả của áp lực học tập nên không điều trị bằng thuốc cũng như không theo dõi định kỳ.
Gần đây, Phi Phi đột ngột xuất hiện các triệu chứng như mệt tim, khó thở, hoa mắt, thậm chí có lần ngất xỉu. Khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, huyết áp của bệnh nhân lên tới 178/110 mmHg, thuộc tăng huyết áp độ 3.
Kết quả thăm khám cho thấy, cả hai quả thận đã teo nhỏ, chức năng thận bị tổn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp tăng huyết áp kéo dài gây bệnh thận mạn thứ phát, tiến triển thành suy thận mạn giai đoạn cuối.
Nhận kiết quả, cô gái bật khóc chia sẻ với bác sĩ: “Giá như tôi chú ý đến huyết áp sớm hơn thì đã không ra nông nỗi này”.
Mối liên hệ nguy hiểm giữa tăng huyết áp và suy thận
Theo các chuyên gia, tăng huyết áp kéo dài có thể gây tổn thương mạch máu toàn cơ thể, trong đó có hệ thống mạch máu nuôi thận. Khi các mạch máu bị phá hủy, thận không được cung cấp đủ máu để duy trì chức năng lọc, lâu dần dẫn đến suy thận.
Ngược lại, suy thận mạn cũng là nguyên nhân gây tăng huyết áp. Thận đóng vai trò quan trọng trong điều hòa huyết áp. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng cân bằng nước – điện giải và điều hòa huyết áp bị rối loạn, khiến huyết áp tăng cao. Mức độ suy thận càng nặng, nguy cơ tăng huyết áp càng lớn.
Những thói quen âm thầm gây suy thận ở người trẻ
Thức khuya kéo dài làm rối loạn quá trình thải độc và chuyển hóa của thận, khiến chất độc tích tụ trong cơ thể, làm tăng gánh nặng cho thận và suy giảm miễn dịch.
Thói quen nhịn tiểu thường xuyên dễ gây nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm bể thận. Nếu tình trạng này tái diễn nhiều lần, nguy cơ tiến triển thành suy thận mạn là rất cao.
Bên cạnh đó, việc ăn mặn, thường xuyên dùng lẩu, đồ nướng, ăn khuya khiến thận phải hoạt động quá mức để đào thải natri. Muối giữ nước trong cơ thể, làm cản trở quá trình bài tiết, lâu dài gây tổn thương chức năng thận. Chế độ ăn giàu đạm kéo dài cũng khiến thận luôn trong trạng thái “quá tải”, làm tăng nguy cơ suy thận từ sớm.
Cảnh giác với suy thận ở người trẻ
Theo dữ liệu khảo sát, độ tuổi trung bình mắc suy thận giai đoạn cuối trên toàn cầu đã giảm từ 50–60 tuổi xuống còn khoảng 30–40 tuổi. Đáng lo ngại hơn, bệnh đang lan sang nhóm tuổi 11–20 và tỷ lệ mắc ở nhóm này vẫn tiếp tục gia tăng.
Các bác sĩ cho rằng, sự trẻ hóa của suy thận mạn có liên quan mật thiết đến thói quen sinh hoạt thiếu khoa học của giới trẻ hiện nay.
Các chuyên gia khuyến cáo người trẻ không nên chủ quan trước những dấu hiệu bất thường như tăng huyết áp, phù nề, mệt mỏi kéo dài, tiểu ít hoặc tiểu đêm nhiều. Việc khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát huyết áp, duy trì lối sống lành mạnh và chế độ ăn khoa học là những yếu tố then chốt giúp phòng ngừa suy thận mạn ngay từ sớm.
