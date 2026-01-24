Một ca bệnh mà Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp lại trong vòng 20 năm
U nhầy xoang trán của người đàn ông tiến triển âm thầm dẫn đến lồi mắt, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp trong vòng 20 năm nay.
Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM vừa tiếp nhận một người đàn ông bị biến chứng nặng ở mắt vì một khối u xuất phát từ xoang trán.
Bệnh nhân là ông Đ.Q.T. (46 tuổi, ở Đồng Nai), đến khám trong tình trạng mắt trái lồi tăng dần khoảng 1 năm nay. Thời điểm vào viện, mắt ông bị đẩy lệch xuống dưới, cảm giác căng, nặng kèm chảy nước mắt sống, thị lực mắt giảm (mắt phải 4/10, mắt trái 8/10) kèm chảy nước mũi 2 bên.
"Bị lồi mắt sao lại đi mổ xoang?"
Trước đó, bệnh nhân đã đi khám tại cơ sở y tế chuyên khoa mắt, được chụp MRI và chẩn đoán u nhầy xoang trán trái lan hốc mắt nên được chuyển tiếp đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM.
Khai thác bệnh sử cho thấy vào năm 2003, bệnh nhân từng bị tai nạn giao thông chấn thương vùng đầu mặt, sau đó phải phẫu thuật cũng do tình trạng lồi mắt.
Tiến hành nội soi mũi, các bác sĩ ghi nhận người đàn ông có tình trạng xuất tiết nhầy đục khe mũi giữa, hình ảnh CT scan cho kết quả u nhầy xoang trán trái 3cm lan đến hốc mắt, nhiều vùng xương mặt có dấu hiệu vỡ cũ. Bệnh nhân cũng bị viêm đa xoang 2 bên, vẹo vách ngăn trái, quá phát cuốn dưới 2 bên.
Đáng chú ý, khi nghe bác sĩ thông tin phác đồ điều trị, người đàn ông phản ứng dữ dội, thậm chí không chịu lên bàn mổ và đòi về, cho rằng bệnh viện điều trị sai, vì "bị lồi mắt sao lại đi mổ xoang".
Lúc này, các bác sĩ phải tìm mọi cách giải thích cặn kẽ cho bệnh nhân lẫn người nhà về lý do vì sao phải phẫu thuật ở vị trí trên. Mãi sau đó, người đàn ông mới chấp thuận điều trị.
Nhờ sự hỗ trợ của hệ thống định vị 3 chiều, kết hợp thêm phẫu thuật Jacques (mổ đường ngoài), các bác sĩ đã thành công dẫn lưu u nhầy khỏi xoang trán, sau đó lấy vỏ bao của u gửi giải phẫu bệnh, đồng thời dùng mỡ bụng tự thân bệnh nhân để xóa xoang trán trái.
Ca bệnh hiếm gặp
Kết quả hậu phẫu bệnh nhân gần như hết lồi mắt, thị lực cải thiện bình thường, hết hoàn toàn tình trạng giới hạn vận nhãn và được ra viện sau 7 ngày điều trị.
TS-BSCKII Nguyễn Minh Hảo Hớn, Trưởng Khoa Mũi Xoang-Bệnh viện Tai Mũi Họng, cho biết theo các nghiên cứu đa trung tâm trên thế giới, u nhầy xoang trán hiếm khi tự phát mà chủ yếu là thứ phát (chiếm 69-84%). Đây là hệ quả muộn của quá trình xơ sẹo sau chấn thương hoặc các phẫu thuật xoang trước đó.
Đặc điểm nguy hiểm của bệnh lý này là thời gian ủ bệnh rất dài, có thể từ vài năm đến hàng chục năm sau biến cố. Do đó, triệu chứng thường tiến triển âm thầm, gây chủ quan cho người bệnh. Đến khi họ phát hiện, khối u đã làm tiêu hủy vách xương, xâm lấn vào hốc mắt (gây lồi mắt, giảm thị lực) hoặc phá hủy sàn sọ.
Theo bác sĩ Hớn, với trường hợp trên, u nhầy xoang trán của bệnh nhân rất phức tạp, không thể dẫn lưu qua đường nội soi như các trường hợp khác mà cần xóa xoang trán bằng mỡ bụng. Đây là ca bệnh rất hiếm gặp, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp 2 trường hợp trong vòng 20 năm nay.
Bác sĩ khuyến cáo u nhầy xoang trán cần được phát hiện và điều trị sớm, tránh để xâm lấn vào hốc mắt và nội sọ. Đã có những trường hợp bệnh nhân đến trễ bị mù mắt vĩnh viễn rất đáng tiếc.
Phẫu thuật dẫn lưu u nhầy xoang trán cần được thực hiện ở những nơi có trang bị dụng cụ đầy đủ và phẫu thuật viên có kinh nghiệm, để hạn chế tái phát cũng như các tai biến tụ máu hốc mắt hoặc chảy dịch não tủy.
Công đoàn chủ động tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp... cho cán bộ y tếSống khỏe - 12 giờ trước
Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2025, trong đó riêng Chương trình bữa cơm công đoàn được triển khai hiệu quả tại 39 công đoàn cơ sở, hỗ trợ 19.514 đoàn viên, người lao động...
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u gan kích thước lớn từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ đi khám, phát hiện khối u gan tăng kích thước nhanh, kèm theo tình trạng đau tức vùng bụng trên.
Đừng để thói quen ăn uống hại sức khoẻ: Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 9 quy tắc 'vàng' giúp bạn khoẻ đẹp toàn diệnSống khỏe - 3 ngày trước
GĐXH - Dinh dưỡng không chỉ là ăn để no mà là nền tảng cốt lõi của sức khỏe bền vững. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng – Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc tuân thủ 9 lời khuyên dựa trên Hướng dẫn chế độ ăn uống giai đoạn 2025-2030 sẽ giúp chúng ta phòng tránh bệnh tật và duy trì cơ thể dẻo dai.
Hàng trăm người cao tuổi được khám miễn phí, tặng quà trong Chương trình 'Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe'Xã hội - 6 ngày trước
Khác với cách tiếp cận truyền thống nặng về điều trị, chương trình "Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe" tập trung vào chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng bệnh từ sớm, từ xa, đặc biệt đối với người cao tuổi...
Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi, yêu cầu tiêu huỷ trên toàn quốc 8 mỹ phẩmSống khỏe - 6 ngày trước
Ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ký ban hành Quyết định về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm.
Sau 11 năm chạy thận, con trai được cha hiến thận cứu sốngSống khỏe - 1 tuần trước
Ngày 16/1, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị mới đây đã tổ chức xuất viện cho bệnh nhân L.Y.T. (SN 1999) – trường hợp ghép thận thứ 3 tại bệnh viện sau gần ba tuần điều trị hậu phẫu.
Lào Cai: Một xã có ba người nghi bị chó dại cắn, một trường hợp đã tử vongY tế - 1 tuần trước
Một người đàn ông trú tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai được xác định tử vong, nghi do mắc bệnh dại, sau khi xuất hiện các triệu chứng co giật, sợ nước, sợ gió.
Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình chạy đua với 'tử thần', giành lại nhịp tim cho bé 3 tuổi đuối nướcY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi bị đuối nước trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, hôn mê sâu. Dù được gia đình và các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, hiện tình trạng của bé vẫn hết sức nguy kịch.
Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống nàySống khỏe - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều người vẫn giữ thói quen uống nước ngọt mỗi ngày mà không hề hay biết rằng đồ uống này có thể thúc đẩy quá trình lão hóa, làm tăng nguy cơ tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, có 5 loại nước ngọt quen thuộc càng uống nhiều càng gây hại cho sức khỏe về lâu dài.
Bệnh viện 19-8 tái khởi động kỹ thuật ghép tủy: Bước tiến chiến lược trong điều trị ung thư máuY tế - 1 tuần trước
GĐXH - 13/01/2026, BV 19-8 phối hợp Viện Huyết học thảo luận tái khởi động ghép tủy, mở hy vọng mới sau 13 năm gián đoạn.
Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống nàySống khỏe
GĐXH - Nhiều người vẫn giữ thói quen uống nước ngọt mỗi ngày mà không hề hay biết rằng đồ uống này có thể thúc đẩy quá trình lão hóa, làm tăng nguy cơ tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, có 5 loại nước ngọt quen thuộc càng uống nhiều càng gây hại cho sức khỏe về lâu dài.