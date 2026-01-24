Người phụ nữ 35 tuổi liên tục tăng huyết áp kịch phát từ nguyên nhân không ngờ tới
GĐXH - Tăng huyết áp kéo dài, khó kiểm soát dù đã dùng nhiều loại thuốc, người phụ nữ 35 tuổi đi khám phát hiện u tuyến thượng thận tái phát ở vị trí đặc biệt nguy hiểm, sát tĩnh mạch chủ.
Tăng huyết áp khó kiểm soát do u tuyến thượng thận
Dù còn trẻ, chị Hân (35 tuổi) liên tục sống chung với tình trạng tăng huyết áp khó kiểm soát, thường xuyên kèm theo các cơn nhức đầu dữ dội, tim đập nhanh, hồi hộp. Chị đã đi khám nhiều nơi, sử dụng phối hợp nhiều loại thuốc hạ áp nhưng huyết áp vẫn dao động ở mức cao, thường từ 140/90 mmHg trở lên, có thời điểm tăng vọt đến 200/110 mmHg, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.
Qua thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện nguyên nhân gây tăng huyết áp kéo dài của chị Hân không đơn thuần là bệnh lý tim mạch mà xuất phát từ u tuyến thượng thận tái phát, một dạng tăng huyết áp thứ phát ít gặp nhưng rất nguy hiểm nếu không được chẩn đoán đúng.
U tuyến thượng thận tái phát ở vị trí đặc biệt nguy hiểm
TS.BS Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, chị Hân từng phẫu thuật u tuyến thượng thận phải cách đây 15 năm. Lần này, khối u tái phát với kích thước khoảng 4 cm, nằm sâu phía sau tĩnh mạch chủ – mạch máu lớn nhất cơ thể, đồng thời sát động mạch và tĩnh mạch thận phải, khiến việc can thiệp trở nên vô cùng phức tạp.
Theo bác sĩ, u tuyến thượng thận có thể tăng tiết các hormone như aldosterone, cortisol hoặc catecholamine, gây giữ muối – nước, co mạch, tăng nhịp tim, từ đó dẫn đến tăng huyết áp đột ngột, khó kiểm soát. Người bệnh thường xuất hiện các cơn đau đầu dữ dội, hồi hộp, chóng mặt, vã mồ hôi, ớn lạnh, đau tức ngực. Nếu kéo dài, bệnh có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như suy tim, đột quỵ, tổn thương thận không hồi phục.
Hồi phục nhanh, huyết áp ổn định sau mổ
Do khối u nằm ở vị trí sâu, sát các mạch máu lớn, ê-kíp điều trị quyết định phẫu thuật với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi. TS.BS Nguyễn Hoàng Đức cho biết, nếu phẫu thuật mở hoặc nội soi thông thường, nguy cơ tổn thương tĩnh mạch chủ, động mạch và tĩnh mạch thận là rất cao.
"Robot Da Vinci Xi cho phép phóng đại hình ảnh lên đến 15 lần, giúp phẫu thuật viên quan sát rõ từng cấu trúc giải phẫu, thao tác chính xác, bóc tách trọn vẹn khối u mà vẫn bảo tồn được các mạch máu quan trọng. Nhờ đó, ca mổ an toàn hơn, ít mất máu và giảm tối đa nguy cơ biến chứng", bác sĩ Đức chia sẻ.
Sau phẫu thuật, chị Hân hồi phục nhanh, ít đau, có thể sinh hoạt sớm và được xuất viện chỉ sau 4 ngày. "Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, khỏe khoắn hơn hẳn, huyết áp ổn định rõ rệt. Bác sĩ dặn tôi chỉ cần tái khám định kỳ, không phải kiêng khem quá khắt khe", chị Hân chia sẻ.
Nguyên nhân tăng huyết áp thứ phát dễ bị bỏ sót
Theo TS.BS Nguyễn Hoàng Đức, u tuyến thượng thận là một trong những nguyên nhân gây tăng huyết áp thứ phát thường bị bỏ qua. Bệnh có thể biểu hiện bằng các cơn tăng huyết áp kịch phát dữ dội hoặc tăng huyết áp liên tục, khó kiểm soát bằng thuốc thông thường.
Trước phẫu thuật, người bệnh thường cần dùng thuốc chẹn alpha, chẹn beta để kiểm soát huyết áp, giảm nguy cơ biến cố tim mạch trong mổ. Sau phẫu thuật, người bệnh vẫn cần tái khám định kỳ vì u tuyến thượng thận có khả năng tái phát, thậm chí di căn trong trường hợp u ác tính.
Hiện chưa có biện pháp phòng ngừa tuyệt đối u tuyến thượng thận do liên quan đến rối loạn nội tiết và yếu tố di truyền. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo những người tăng huyết áp khởi phát sớm (trước 40 tuổi), huyết áp dao động thất thường, khó kiểm soát hoặc kèm các triệu chứng như hồi hộp, vã mồ hôi, đau đầu dữ dội cần đi khám chuyên khoa sớm để tìm nguyên nhân.
Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh như ăn nhạt, hạn chế rượu bia, không hút thuốc, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và tập luyện thể thao đều đặn sẽ góp phần ổn định huyết áp, bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, suy tim, suy thận.
