Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

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Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Nhiều người mặc định súp lơ xanh bổ dưỡng hơn hẳn súp lơ trắng, nhưng điều này chưa hoàn toàn đúng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), mỗi loại đều có những thế mạnh riêng về dinh dưỡng. Biết cách kết hợp sẽ giúp cơ thể hấp thu đa dạng vi chất, hỗ trợ tim mạch, làn da và quá trình lão hóa.

Súp lơ xanh và súp lơ trắng: Không có loại nào 'thắng' hoàn toàn

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, nhiều người thường đặt câu hỏi: "Súp lơ xanh với súp lơ trắng loại nào tốt hơn?". Thực tế, không có loại nào vượt trội hoàn toàn.

"Cả súp lơ xanh và súp lơ trắng đều là những loại rau giàu dinh dưỡng, chỉ khác nhau ở thế mạnh về thành phần dưỡng chất. Nếu biết cách lựa chọn và kết hợp, người dùng có thể tận dụng lợi ích của cả hai đối với sức khỏe và làn da" - Bs Bình cho biết.

Súp lơ xanh nổi bật nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, nếu mục tiêu là hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, chăm sóc sức khỏe tim mạch và duy trì làn da khỏe mạnh, súp lơ xanh là lựa chọn rất đáng ưu tiên.

Loại rau này có nhiều ưu điểm như:

Giàu vitamin C, vitamin K và chất xơ. Chứa sulforaphane - hợp chất thực vật được nghiên cứu nhiều về khả năng bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa. Hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng và tốt cho quá trình chuyển hóa. Chuyên gia cho biết, phụ nữ sau 40 tuổi có thể bổ sung súp lơ xanh khoảng 2-3 bữa mỗi tuần để đa dạng nguồn rau xanh trong chế độ ăn.

Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm - Ảnh 1.

Theo chuyên gia, súp lơ xanh và súp lơ trắng đều giàu dinh dưỡng, mỗi loại có những ưu điểm riêng và nên được sử dụng luân phiên trong chế độ ăn.

Súp lơ trắng dễ ăn, phù hợp với nhiều đối tượng

Bên cạnh súp lơ xanh, súp lơ trắng cũng là lựa chọn tốt nhờ hương vị ngọt nhẹ, mềm hơn nên phù hợp với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc chưa quen ăn nhiều rau.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, súp lơ trắng có những ưu điểm như:

Cung cấp chất xơ, vitamin C và folate. Dễ chế biến thành các món súp, hấp hoặc làm "cơm súp lơ" để thay thế một phần tinh bột. Phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng nhưng vẫn muốn có bữa ăn ngon miệng. Nên chọn súp lơ xanh hay súp lơ trắng?

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, câu trả lời không phải là chọn một trong hai mà nên ăn luân phiên cả súp lơ xanh và súp lơ trắng. Mỗi loại mang đến những nhóm dưỡng chất khác nhau. Việc thay đổi thực đơn trong tuần sẽ giúp bữa ăn phong phú hơn, đồng thời bổ sung đa dạng vi chất cần thiết cho cơ thể.

Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm - Ảnh 2.

Ăn luân phiên súp lơ xanh và súp lơ trắng giúp bổ sung đa dạng vitamin, chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe.

Chế biến súp lơ đúng cách để giữ lại nhiều dưỡng chất

Để hạn chế thất thoát vitamin trong quá trình nấu nướng, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình khuyến nghị: "Nên hấp khoảng 3-5 phút thay vì luộc quá lâu. Có thể xào nhanh với một ít dầu ô liu hoặc dầu bơ để tăng khả năng hấp thu các chất chống oxy hóa. Không nên nấu quá kỹ vì nhiệt độ cao có thể làm giảm hàm lượng vitamin C". 

Ngoài ra, khi chọn mua súp lơ, người tiêu dùng nên lưu ý:

Chọn những bông chắc, màu sắc tươi, không bị dập nát hoặc ngả vàng. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng trong khoảng 3-5 ngày. Rửa sạch, ngâm nước muối loãng trước khi chế biến. Không phải "thần dược" nhưng là thực phẩm rất đáng có trong bữa ăn

ThS.BS Nguyễn Vũ Bình nhấn mạnh, dù là súp lơ xanh hay súp lơ trắng thì đây đều không phải "thần dược". Tuy nhiên, nếu xuất hiện thường xuyên trong thực đơn, kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng, ngủ đủ giấc và vận động hợp lý, hai loại rau này sẽ góp phần hỗ trợ sức khỏe, bảo vệ tim mạch và làm chậm quá trình lão hóa, đặc biệt ở phụ nữ sau tuổi 40.

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Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm - Ảnh 4.8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

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