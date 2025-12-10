Ngôi sao MXH 25 tuổi suýt thiệt mạng sau khi giảm cân bằng cách ăn ức gà và súp lơ
GĐXH - Cô gái 25 tuổi này đã phải nhập viện cấp cứu sau 6 tháng chỉ ăn ức gà luộc và bông cải xanh mỗi ngày nhằm giảm cân. Cô được chẩn đoán mắc viêm tụy cấp nặng, tuyến tụy đã bị hoại tử trên diện rộng...
Gần đây, một cô gái 25 tuổi là ngôi sao MXH nổi tiếng (influencer - người ảnh hưởng) tại Trung Quốc đã phải nhập viện cấp cứu do đau bụng dữ dội. Cô gái này chỉ ăn ức gà luộc và bông cải xanh mỗi ngày, hầu như loại bỏ hoàn toàn carbohydrate (carb) và chất béo khỏi chế độ ăn trong nửa năm để đạt hiệu quả "giảm cân siêu tốc". Kết quả là, tuyến tụy của cô bị hoại tử trên diện rộng, suýt chút nữa đã tử vong.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin, nữ influencer này vì muốn tăng lượt xem (traffic) và giảm cân nhanh chóng, đã duy trì chế độ ăn chỉ gồm ức gà luộc và bông cải xanh trong suốt nửa năm, thỉnh thoảng chỉ ăn một miếng khoai tây nhỏ, hầu như không ăn carbohydrate và chất béo.
Ban đầu, cân nặng của cô giảm rất nhanh, các fan đều khen cô "tự kỷ luật" nhưng khuôn mặt cô dần trở nên xám xịt, cơ thể luôn trong tình trạng kiệt sức. Gần đây, nữ influencer này đột nhiên đau bụng dữ dội vào đêm khuya và được đưa đến bệnh viện Tây An. Cô được chẩn đoán mắc viêm tụy cấp nặng (Acute Severe Pancreatitis), tuyến tụy đã bị hoại tử trên diện rộng, và nồng độ men tiêu hóa amylase trong huyết thanh đã vượt mức tiêu chuẩn gấp 10 lần.
Các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng, tuyến tụy cần được kích thích dinh dưỡng vừa phải để tiết dịch tụy. Việc ăn kiêng ít chất béo cực đoan hoặc nhịn ăn kéo dài có thể làm rối loạn hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa và làm tăng gánh nặng cho tuyến tụy. Một khi enzyme trypsinogen bị kích hoạt quá sớm bên trong tuyến tụy, nó có thể khiến tụy tự tiêu hóa chính nó, gây ra viêm tụy cấp, và trong trường hợp nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng.
Bác sĩ cảnh báo: Cốt lõi của việc giảm cân lành mạnh là tạo ra sự thâm hụt calo và duy trì sự trao đổi chất ổn định, chứ không phải "ăn càng ít càng tốt." Ăn mỗi bữa đến mức không còn đói nhưng vẫn có thể ăn thêm một vài miếng nữa là cách an toàn và bền vững hơn về lâu dài.
Trường hợp nữ influencer chỉ ăn ức gà luộc và bông cải xanh trong nửa năm dẫn đến hoại tử tụy đã gây ra sự chú ý lớn. Nhiều cư dân mạng bình luận:
"Carbohydrate là thành phần không thể thiếu của cơ thể con người. Thiếu protein cùng lắm là suy dinh dưỡng, nhưng thiếu carbohydrate có thể gây tử vong".
"Tôi không nhịn ăn. Chế độ ăn uống vẫn như bình thường, nhưng tôi chạy bộ 3 km cách ngày, giờ đã lên 5 km, giảm được 30 cân trong nửa năm",
"Giảm cân không ngoài việc kiểm soát cái miệng và tích cực vận động, chứ không phải là nhịn ăn. Dinh dưỡng mất cân bằng chỉ khiến cơ thể bị tổn thương không thể hồi phục".
M.Anh (theo Abolouwang)
