Ăn tỏi sống rất tốt, nhưng phải ăn thế này mới đúng cách và hiệu quả

Tác dụng khi ăn tỏi sống

Phòng và hỗ trợ điều trị cảm cúm

Tỏi sống là "khắc tinh" của virus cảm lạnh và cúm nhờ hoạt chất allicin, vốn có khả năng kháng khuẩn, kháng virus. Khi bạn ăn tỏi sống, cơ thể được kích thích sản sinh các tế bào miễn dịch để chống lại tác nhân gây bệnh.

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Advances in Therapy năm 2001 cho thấy, những người bổ sung tỏi hàng ngày giảm tới 63% nguy cơ mắc cảm cúm so với nhóm không dùng tỏi. (Nguồn: Josling P., 2001).

Cách áp dụng: Nghiền 1-2 tép tỏi sống và ăn ngay khi có dấu hiệu sổ mũi hoặc cảm lạnh để tăng hiệu quả.

Phòng ngừa bệnh tim mạch

Tỏi giúp giảm sự hình thành mảng bám xơ vữa trong động mạch, cải thiện tuần hoàn máu và giảm nguy cơ đột quỵ.

Khi bạn ăn tỏi sống, cơ thể được kích thích sản sinh các tế bào miễn dịch để chống lại tác nhân gây bệnh.

Theo Nutrition Journal (2012), việc tiêu thụ tỏi đều đặn trong 6 tháng có thể giảm 10-15% nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Allicin và các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi giúp giãn mạch máu, ngăn ngừa cục máu đông - nguyên nhân chính gây nhồi máu cơ tim.

Hạ huyết áp

Nói đến tác dụng khi ăn tỏi sống với sức khỏe chúng ta không thể quên vai trò giúp hạ huyết áp của loại tỏi này. Các loại hoạt chất trong tỏi có khả năng làm giảm huyết áp gần giống như các loại thuốc chuyên dùng được dùng điều trị cao huyết áp.

Đặc biệt, allicin có trong tỏi là đảm nhận tốt nhất vai trò ấy. Vì thế muốn trị cao huyết áp thì ăn tỏi sống mỗi ngày cũng là một cách rất hiệu quả.

Lọc độc tố trong máu

Thành phần allicin trong tỏi có khả năng giúp cơ thể loại bỏ được chất độc hại đồng thời tăng cường sự mạnh khỏe cho tế bào bạch cầu. Đặc biệt, chất này còn giúp loại bỏ nicotine để thanh lọc máu và giúp cho hệ hô hấp được làm sạch.

Thành phần allicin trong tỏi có khả năng giúp cơ thể loại bỏ được chất độc hại đồng thời tăng cường sự mạnh khỏe cho tế bào bạch cầu.

Vì vậy có thể xem tỏi là một vị thuốc tự nhiên đóng vai trò lọc máu và thanh lọc cơ thể vô cùng hiệu quả.

Xương thêm chắc khỏe

Trong tỏi có chứa vitamin C, B6, mangan, kẽm... đều là các chất dinh dưỡng tốt cho sự phát triển của hệ xương.

Đặc biệt, các enzyme, lượng mangan cao và chất chống oxy hóa trong tỏi còn giúp ích cho sự hình thành, hấp thụ canxi và chuyển hóa xương. Đối với người bị bệnh xương khớp gây đau nhức thì giảm đau bằng cách ăn tỏi sống sẽ rất tốt.

Ngoài ra, tác dụng khi ăn tỏi sống mỗi ngày còn là tăng nội tiết tố estrogen nhờ đó làm chậm đi quá trình loãng xương ở phụ nữ.

Khi nồng độ estrogen thấp thì cũng có nghĩa là mật độ xương giảm và nguy cơ loãng xương tăng nên không thể chối cãi các lợi ích mà củ tỏi sống mang lại.

Phòng ngừa ung thư

Điều đặc biệt về tác dụng khi ăn tỏi sống đối với sức khỏe mà chúng ta không thể bỏ qua đó là nó có thể giúp ngăn chặn sự tổng hợp chất gây ung thư và ức chế sự phát triển tế bào ung thư. Hợp chất allicin của củ tỏi có thể giúp làm chậm hoặc dừng sự phát triển của tế bào ung thư.

Hợp chất allicin của củ tỏi có thể giúp làm chậm hoặc dừng sự phát triển của tế bào ung thư.

Ăn tỏi sống thế nào đúng cách?

Liều lượng sử dụng phù hợp

Lượng tỏi sống an toàn và có lợi thường dao động từ 1 đến 2 tép tỏi mỗi ngày đối với người trưởng thành.

Việc tiêu thụ quá mức có thể dẫn đến các triệu chứng khó chịu như nóng trong người, hơi thở có mùi hôi, rối loạn tiêu hóa hoặc kích ứng niêm mạc dạ dày, đặc biệt ở những người có cơ địa nhạy cảm.

Phương pháp chế biến để tối ưu hóa hoạt tính sinh học

Việc đập dập hoặc cắt nhỏ tỏi, sau đó để yên trong vòng ít nhất 10 phút trước khi tiêu thụ sẽ tạo điều kiện cho enzym alliinase hoạt động, từ đó chuyển hóa alliin thành allicin - hợp chất có hoạt tính sinh học chính mang lại nhiều lợi ích về mặt kháng khuẩn, chống viêm và chống oxy hóa.

Do đặc tính của allicin và các hợp chất chứa lưu huỳnh khác, tỏi sống có thể gây mùi hơi thở hôi và mùi cơ thể đặc trưng.

Thời điểm sử dụng

Không nên ăn tỏi sống khi bụng đói, vì trong một số trường hợp, tỏi có thể gây cảm giác nóng rát, đau dạ dày hoặc làm tăng nguy cơ kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa trên, nhất là ở những người có tiền sử viêm loét dạ dày- tá tràng.

Kiểm soát mùi khó chịu

Do đặc tính của allicin và các hợp chất chứa lưu huỳnh khác, tỏi sống có thể gây mùi hơi thở hôi và mùi cơ thể đặc trưng.

Một số biện pháp giảm thiểu mùi bao gồm: Nhai lá mùi tây, uống trà xanh, sữa, hoặc sử dụng các sản phẩm khử mùi miệng tự nhiên sau khi ăn.

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