Bữa cơm 4 món ngon miệng vừa tiết kiệm tiền lẫn thời gian, có món chỉ hơn 10 nghìn đồng

Thế hệ trước thường nói, "Mùa xuân ăn giá đỗ, mùa hè ăn dưa". Khi những ngày hè nóng bức đến, nhiệt độ cao và cái nóng ngột ngạt khiến người ta cảm thấy nặng nề, uể oải, thậm chí chỉ cần nhìn thấy thịt gà, vịt, cá và thịt cũng thấy ngấy, chẳng còn chút thèm ăn nào. Dưa chuột theo mùa, mọng nước và giòn tan, có thể mua với số lượng lớn chỉ với giá rất rẻ. Chúng có tác dụng cấp nước, làm mát, sảng khoái và hoàn hảo để làm giảm độ ngấy - một loại rau mùa hè thực sự cần thiết. Nhiều gia đình chỉ chế biến dưa chuột theo một cách đơn giản: Trộn cùng tỏi băm và một ít gia vị. Sau khi ăn món đó 2 lần, là chúng ta cảm thấy chán.

Hôm nay, không cần dùng đến những nguyên liệu phức tạp, chúng tôi sẽ chỉ dùng vài quả dưa chuột thông thường để nấu bữa cơm cho gia đình gồm 4 món ăn hoàn toàn khác nhau: 2 món trộn thanh mát, một bát canh tươi ngon và một món xào ăn kèm với cơm. Tất cả các bước đều nhanh chóng và dễ dàng, và bạn có thể dọn chúng lên bàn chỉ trong vài phút. Chúng nhẹ nhàng và dễ tiêu hóa, vì vậy ngay cả khi bạn không có nhiều khẩu vị, bạn vẫn có thể ăn thỏa thích.

1. Salad dưa chuột và tôm

Là một trong những món ăn nguội hàng đầu mùa hè, hương vị của món này khó quên ngay từ miếng đầu tiên! Những miếng dưa chuột dày mang lại độ giòn, tươi mát, giải phóng nước ngay lập tức trong miệng tạo nên hương vị ngọt và mặn tuyệt vời. Tôm được làm sạch, chần qua nước sôi và làm lạnh ngay lập tức, có độ săn chắc nhưng vẫn mềm, tránh được tình trạng khô hoặc quá chín. Kết hợp với hương thơm thoang thoảng của rau mùi, vị cay nhẹ của ớt và độ chua tự nhiên của nửa quả chanh, tất cả được nêm nếm với nước sốt tự làm đơn giản, hương vị trở nên vô cùng phức tạp và đa tầng. Ít dầu mỡ, món này hoàn hảo như một món khai vị, một món ăn nhẹ kèm đồ uống hoặc một bữa ăn nhẹ, lành mạnh. Một miếng vào ngày hè nóng bức sẽ xua tan mọi mệt mỏi của bạn ngay lập tức.

Chuẩn bị nguyên liệu: 2 quả dưa chuột, 10 con tôm, một ít rau mùi và ớt, nửa quả chanh, muối, nước tương và giấm balsamic.

Cách làm salad dưa chuột và tôm

Đầu tiên, bóc vỏ và đầu tôm, cẩn thận loại bỏ chỉ đen bên trong, cho vào nồi nước sôi rồi luộc chín. Vớt ra và rửa ngay với nước đá để hạ nhiệt. Để ráo nước và có thể cho vào tủ lạnh làm mát. Rửa sạch dưa chuột và cắt thành miếng hình chữ nhật. Cho dưa chuột, tôm vào một tô lớn, thêm ớt băm và rau mùi, vắt nước cốt chanh, cho thêm một ít nước tương để tăng hương vị, thêm một chút giấm để cân bằng vị, rắc một chút muối, trộn đều, để ướp trong 2 hoặc 3 phút là có thể thưởng thức.

2. Miến trộn dưa chuột bào sợi

Khi trời quá nóng để nấu nướng, một đĩa trộn như thế này là lựa chọn hoàn hảo! Miến (hoặc mì) được luộc chín, sau đó xả lại với nước lạnh để trở nên dai và mịn mà không bị dính vào nhau. Mỗi sợi miến đều được phủ đều nước sốt đậm đà. Dưa chuột thái/bào sợi nhỏ, cà rốt cũng nạo sợi, và mộc nhĩ giòn dai sau khi chần tạo nên sự kết hợp tuyệt vời về kết cấu. Nước sốt được làm đơn giản với muối, nước tương và giấm balsamic, cho phép bạn điều chỉnh vị ngọt, chua, mặn và cay theo sở thích. Món này đặc biệt ngon khi ăn kèm với cơm trắng.

Chuẩn bị nguyên liệu: 2 quả dưa chuột, 1 củ cà rốt, 1 nắm miến dong, 1 cây mộc nhĩ ngâm mềm, nước tương, giấm balsamic, một chút muối, ớt (tuỳ thích)

Cách làm món miến trộn dưa chuột bào sợi

Đun sôi nước trong nồi, cho miến dong vào luộc đến khi chín mềm. Vớt miến ra, xả lại với nước lạnh, để ráo và để sang một bên. Bào dưa chuột và cà rốt thành sợi mỏng. Chần mộc nhĩ đã ngâm và làm sạch trong nước sôi khoảng 2 phút, sau đó vớt ra, xả lại với nước lạnh và để ráo. Cho miến, dưa chuột, cà rốt, và mộc nhĩ xé nhỏ vào một tô lớn, thêm nước tương, giấm balsamic và một chút muối, ớt thái nhỏ rồi trộn đều. Món ăn thanh mát và ngon miệng đã sẵn sàng.

3. Canh dưa chuột và trứng

Trong những ngày hè oi bức, một bát canh thơm ngon trước bữa chính chắc chắn sẽ đánh thức vị giác của bạn. Chiên trứng cho đến khi vàng nâu và chín tới, để hương thơm trứng đậm đà lan tỏa vào nước dùng. Đun sôi trên lửa lớn, nước dùng từ từ chuyển sang màu trắng sữa, thơm ngon mà không hề bị ngấy. Sau đó, cho dưa chuột thái mỏng vào và đun nhỏ lửa trong chốc lát để dưa chuột tiết ra vị ngọt tự nhiên, tạo nên kết cấu mềm mại, dễ tiêu hóa. Món canh này không cần nhiều gia vị; chỉ cần một chút muối là đủ để tăng hương vị. Món ăn này an toàn cho cả người già và trẻ em, và công thức vô cùng đơn giản, ngay cả người mới bắt đầu nấu ăn cũng có thể làm thành công ngay lần đầu tiên. Món ăn này bạn chỉ tốn chi phí khoảng hơn 10 nghìn đồng.

Chuẩn bị nguyên liệu: 2 quả trứng gà, 2 quả dưa chuột, một chút muối, dầu ăn.

Cách nấu canh dưa chuột và trứng

Đập trứng vào bát, rắc một chút muối, rồi đánh đều cho đến khi trứng tan hết. Làm nóng chảo với một ít dầu ăn, đổ hỗn hợp trứng vào chiên đến khi đông lại, sau đó đổ một bát nước lớn vào và đun sôi trên lửa lớn. Khi nước dùng từ từ chuyển sang màu trắng đục, cho dưa chuột thái mỏng vào. Khi dưa chuột mềm một chút, thêm lượng muối cho vừa ăn, khuấy đều, tắt bếp và lấy ra bát.

4. Dưa chuột xào thịt heo

Để có một bữa ăn cân bằng cả thịt và rau, vừa ngon miệng lại no bụng, món dưa chuột xào thịt heo chắc chắn là lựa chọn hàng đầu. Thịt heo nạc tươi được thái mỏng và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi mềm và đậm đà hương vị, mà không bị khô hoặc dai. Dưa chuột được bổ đôi rồi thái lát, xào nhanh trên lửa lớn để giữ được độ giòn. Những lát dưa chuột giòn tan cân bằng vị béo ngậy của thịt, và một chút ớt thêm vào tạo nên hương vị tươi mát và cay nồng, tạo nên một món ăn thanh mát và sảng khoái. Khi bạn cảm thấy chán ăn trong những ngày hè nóng nực, món xào đơn giản này rất phù hợp để dễ dàng ăn thêm 2 bát cơm. Hương vị đậm đà của món ăn này không bao giờ khiến bạn ngán.

Chuẩn bị nguyên liệu: 2 quả dưa chuột, 200g thịt heo, nước tương, dầu hào, bột bắp, muối, dầu ăn, ớt băm (tuỳ thích).

Cách làm món dưa chuột xào thịt heo

Rửa sạch dưa chuột rồi cắt đôi theo chiều dọc, sau đó thái thành những lát mỏng đều nhau. Thịt nạc sau khi rửa sạch thì thái thành lát mỏng và ướp sơ với một chút nước tương, dầu hào, tinh bột bắp, dầu ăn để thịt mềm hơn. Đun nóng dầu trong chảo, cho thịt vào xào đến khi thịt đổi màu và chín tới, sau đó cho ớt băm nhỏ vào xào đến khi thơm. Cho dưa chuột vào xào nhanh trên lửa lớn, cẩn thận không xào quá chín để tránh làm dưa chuột bị mềm và mất độ giòn. Cuối cùng nêm nếm lại gia vị bằng chút muối và nước tương cho vừa ăn, đảo đều và lấy ngay ra đĩa dùng luôn.

Để duy trì sức khỏe tốt bằng cách thích nghi với các mùa, không cần thiết phải chọn những nguyên liệu đắt tiền hoặc quý hiếm. Ăn trái cây và rau củ theo mùa trong những ngày hè nóng bức và giữ chế độ ăn uống nhẹ nhàng để giảm gánh nặng trao đổi chất cho cơ thể là một cách an toàn và hiệu quả để giữ gìn sức khỏe.

Một quả dưa chuột bình thường có thể được chế biến theo 4 cách khác nhau: một món salad thanh mát, một món trộn giòn ngon, một món canh bổ dưỡng, hoặc một món xào ngon miệng. Những món ăn này đáp ứng nhiều nhu cầu ăn uống khác nhau. Tất cả các bước đều được đơn giản hóa và tiết kiệm thời gian, vì vậy ngay cả khi bạn mệt mỏi sau giờ làm việc, bạn vẫn có thể nhanh chóng chuẩn bị một bữa ăn ngon tại nhà.