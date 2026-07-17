Ăn dưa chuột có vị đắng bất thường, người đàn ông bị suy gan cấp: Bác sĩ cảnh báo không nên chủ quan

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Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Một người đàn ông tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) phải nhập viện cấp cứu vì suy gan cấp sau khi ăn khoảng nửa quả dưa chuột tự trồng có vị đắng bất thường. Các chuyên gia cảnh báo, vị đắng ở một số loại quả thuộc họ bầu bí có thể là dấu hiệu của độc tố tự nhiên nguy hiểm, không nên cố ăn vì tiếc.

Ăn nửa quả dưa chuột đắng, xuất hiện triệu chứng sau một giờ

Theo truyền thông Trung Quốc, người đàn ông dùng dưa chuột tự trồng để làm salad. Dù nhận thấy quả dưa có vị đắng khác thường, anh vẫn ăn khoảng nửa quả rồi dừng lại.

Khoảng một giờ sau, người này xuất hiện buồn nôn, nôn nhiều, đau quặn bụng và tiêu chảy dữ dội. Khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc cucurbitacin – hợp chất tự nhiên có trong một số cây thuộc họ bầu bí – dẫn đến tổn thương gan cấp.

Ăn dưa chuột có vị đắng bất thường, người đàn ông bị suy gan cấp: Bác sĩ cảnh báo không nên chủ quan - Ảnh 1.

Vì sao dưa chuột lại có vị đắng?

Theo các chuyên gia, dưa chuột bình thường không có vị đắng.

Tuy nhiên, khi cây gặp điều kiện bất lợi như nắng nóng kéo dài, hạn hán, sâu bệnh hoặc một số biến đổi di truyền, cây có thể tăng sản xuất cucurbitacin – nhóm hợp chất có vị đắng giúp cây tự bảo vệ trước côn trùng và động vật.

Độc tố này có thể xuất hiện ở nhiều loại quả cùng họ như: Dưa chuột. Bí xanh. Bí ngòi. Bí đỏ. Bầu. Mướp. Dưa lưới.

Dấu hiệu dễ nhận biết nhất là quả có vị đắng gắt, khác hẳn hương vị tự nhiên.

Độc tố không bị phá hủy khi nấu chín

Các chuyên gia cho biết cucurbitacin là hợp chất khá bền với nhiệt. Vì vậy, việc luộc, xào, nấu canh hay nướng không loại bỏ được độc tính.

Sau khi đi vào cơ thể, độc tố có thể kích thích niêm mạc đường tiêu hóa, gây buồn nôn, nôn, đau bụng và tiêu chảy. Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể bị mất nước nghiêm trọng, tổn thương gan, suy gan hoặc các biến chứng nguy hiểm khác.

Tuy nhiên, các trường hợp ngộ độc nặng do cucurbitacin được ghi nhận khá hiếm gặp.

Cách phòng ngừa ngộ độc

Để hạn chế nguy cơ, các chuyên gia khuyến cáo: Chọn dưa chuột và các loại quả họ bầu bí có hình dáng, màu sắc bình thường, không có mùi lạ. Khi ăn lần đầu, nếu phát hiện vị đắng rõ rệt, nên ngừng ăn và bỏ cả quả. Không nên chỉ cắt bỏ phần đắng hoặc gọt vỏ vì độc tố có thể phân bố ở nhiều phần của quả. Không cố ăn vì tiếc thực phẩm, kể cả khi chỉ thấy hơi đắng.

Ngoài ra, cũng không nên sử dụng các thực phẩm có mùi vị bất thường như lạc, ngô bị mốc, sắn có vị đắng hoặc hải sản đã hư hỏng, bởi đây có thể là dấu hiệu thực phẩm đã sinh độc tố gây hại cho sức khỏe.

Ăn dưa chuột có vị đắng bất thường, người đàn ông bị suy gan cấp: Bác sĩ cảnh báo không nên chủ quan - Ảnh 2.Loại quả xấu xí, vừa hỗ trợ phát triển chiều cao ở trẻ em, lại vừa bảo vệ gan ở người lớn, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Dinh dưỡng trong loại quả này rất quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh loãng xương ở người cao tuổi và hỗ trợ tối đa cho sự phát triển chiều cao ở trẻ em đang tuổi lớn.

Ăn dưa chuột có vị đắng bất thường, người đàn ông bị suy gan cấp: Bác sĩ cảnh báo không nên chủ quan - Ảnh 3.5 mâm cơm gia đình nấu vội dành cho người bận rộn

GĐXH - Có những ngày rảnh rang, em bày được mâm cơm tươm tất với vài món cầu kỳ hơn một chút. Nhưng cũng có những hôm bận rộn tối mắt tối mũi, chỉ kịp nấu vài món đơn giản, nhanh gọn để cả nhà kịp giờ ăn.

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