Vợ chồng Jennifer Phạm đưa ba con đi nghỉ hè ở châu Âu, con gái đầu trổ mã nhờ chế độ dinh dưỡng đầy đủ

Dù sinh ra trong gia đình có điều kiện và nhận được nhiều sự chú ý từ sớm, Thúy An vẫn được mẹ định hướng phát triển theo cách khá kín đáo. Cô bé mang quốc tịch Mỹ, theo học tại trường quốc tế và có môi trường giáo dục tốt. Jennifer Phạm nhiều lần chia sẻ rằng cô chú trọng việc dạy con về cách sống, sự lễ phép và tính tự lập hơn là việc nổi tiếng sớm. Nhờ vậy, bé Na không chỉ gây thiện cảm bởi ngoại hình mà còn bởi phong thái nhẹ nhàng, cư xử chừng mực mỗi khi xuất hiện.