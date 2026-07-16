Vợ chồng Jennifer Phạm đưa ba con đi nghỉ hè ở châu Âu, con gái đầu trổ mã nhờ chế độ dinh dưỡng đầy đủ
GĐXH - Jennifer Phạm cho biết cô cố gắng tự chuẩn bị các bữa ăn cho con mỗi khi có thể.
Điểm danh 5 loại cá siêu giàu vitamin D mà bạn không biếtĂn -
GĐXH - Vitamin D là dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể hấp thu canxi, duy trì hệ xương và răng chắc khỏe, đồng thời hỗ trợ hoạt động của cơ bắp và hệ miễn dịch. Ngoài việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hợp lý, bổ sung thực phẩm giàu vitamin D cũng là cách hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.
Từ drama bánh dẻo 290k đến miến dong Sùng Bầu: Vì sao xưởng sản xuất và nhà phân phối không bao giờ cơm lành canh ngọt?Ăn -
Từ vụ "bánh dẻo thị phi" đang gây xôn xao mùa Trung thu 2026 đến câu chuyện miến dong Sùng Bầu từng khiến mạng xã hội tranh cãi suốt nhiều tháng, có thể thấy một kịch bản quen thuộc đang lặp lại.
4 món ngon từ bí ngòi giúp bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và tốt cho mắtĂn -
GĐXH - Bí ngòi là loại quả giàu những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe mắt và hỗ trợ chế độ ăn lành mạnh cho người mắc đái tháo đường. Dưới đây là 4 món ngon từ bí ngòi dễ chế biến và lạ miệng, đưa cơm ngày hè.
Món gì đây mà từ chợ đêm đến khắp MXH "đứng ngồi không yên", chị em đua nhau xin công thức?Ăn -
Giữa cơn sốt của trà sữa và các loại đồ uống hiện đại, một món ăn thức uống giản dị nhưng đầy mê hoặc mang tên "sữa tươi váng sữa" bất ngờ nổi lên như một hiện tượng mạng. Không chỉ chinh phục thực khách bởi hương vị đậm đà, món đồ uống này còn mang đậm phong vị ký ức, nhanh chóng trở thành từ khóa tìm kiếm "hot" nhất tại các chợ đêm ở Trung Quốc và dần du nhập vào Việt Nam.
Cách nấu nước lá ngải cứu tươi chữa đau đầu, cảm ho, xương khớp đúng cáchĂn -
GĐXH - Theo y học dân gian, nước làm từ lá ngải cứu vào cơ thể mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời. Tuy nhiên, sử dụng như thế nào cho hiệu quả thì cùng tìm hiểu qua bài viết sau.
Loại quả xấu xí, vừa hỗ trợ phát triển chiều cao ở trẻ em, lại vừa bảo vệ gan ở người lớn, chế biến thành nhiều món ngonĂn -
GĐXH - Dinh dưỡng trong loại quả này rất quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh loãng xương ở người cao tuổi và hỗ trợ tối đa cho sự phát triển chiều cao ở trẻ em đang tuổi lớn.
Bí kíp đi chợ 1 tuần/lần của mẹ đảm Hà Nội: Chi 500-700k/tuần, tủ lạnh "full" đồ ngon, không phải vắt óc nghĩ "hôm nay ăn gì?"Ăn -
Mỗi chủ nhật chị dành khoảng 1-2 tiếng đi chợ, sơ chế thực phẩm, chia khẩu phần và cấp đông để dùng dần trong cả tuần.
5 mâm cơm gia đình nấu vội dành cho người bận rộnĂn -
GĐXH - Có những ngày rảnh rang, em bày được mâm cơm tươm tất với vài món cầu kỳ hơn một chút. Nhưng cũng có những hôm bận rộn tối mắt tối mũi, chỉ kịp nấu vài món đơn giản, nhanh gọn để cả nhà kịp giờ ăn.
Louis Phạm và những lần hiếm hoi vào bếpĂn -
Trong những video từng được chia sẻ, người xem có thể thấy rõ sự hào hứng nhưng cũng không kém phần lóng ngóng của cô. Việc tự chuẩn bị nguyên liệu và tự tay chế biến cho thấy mong muốn được chăm sóc bản thân và người thân yêu từ những điều nhỏ nhất.
30 ngàn và bí mật để có món canh trứng vịt lộn nấu lá hẹ thơm ngon, ông ăn bà khenĂn -
GĐXH - Có những món ăn không chỉ khiến người ta nhớ bởi hương vị mà còn gắn với quan niệm bồi bổ sức khỏe được truyền từ đời này sang đời khác. Món canh trứng vịt lộn nấu lá hẹ thơm ngon, không tanh, ông ăn bà khen là một trong số đó.