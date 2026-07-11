Những phần thịt lợn cần lưu ý đặc biệt khi chế biến để bảo vệ sức khỏe

Phần thịt lợn cần được chế biến cẩn trọng

Gan lợn

Gan là cơ quan tham gia chuyển hóa và đào thải nhiều chất trong cơ thể lợn, do đó nó có thể tích tụ các chất độc hại, kim loại nặng và tồn dư của thuốc kháng sinh nếu lợn không được nuôi trong môi trường sạch.

Gan lợn cũng có thể chứa vi sinh vật hoặc ký sinh trùng, có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho người ăn. Mặc dù giàu sắt, vitamin A và nhiều dưỡng chất, gan lợn cũng chứa nhiều cholesterol, vì vậy không nên ăn quá thường xuyên hoặc với số lượng lớn, đặc biệt ở người mắc bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu.

Phổi lợn

Phổi là cơ quan hô hấp, phổi lợn có cấu trúc phức tạp với rất nhiều phế nang và mạch máu, tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài nên là nơi dễ lắng đọng bụi bẩn, vi khuẩn và các mầm bệnh từ không khí.

Phổi là cơ quan hô hấp, phổi lợn có cấu trúc phức tạp với rất nhiều phế nang và mạch máu, tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài nên là nơi dễ lắng đọng bụi bẩn, vi khuẩn và các mầm bệnh từ không khí.

Việc làm sạch phổi lợn khá khó, nếu không được sơ chế kỹ và nấu chín hoàn toàn, phổi có thể còn chứa vi sinh vật gây bệnh, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm hoặc nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

Óc lợn

Các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy óc lợn là thực phẩm chứa hàm lượng cholesterol rất cao, 100 gram óc lợn có thể chứa khoảng 2500mg cholesterol, gấp khoảng 20 - 25 lần so với thịt mỡ.

Tiêu thụ quá nhiều óc lợn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, mỡ máu cao, và đặc biệt không tốt cho người đã có tiền sử tăng huyết áp hay những người đang bị béo phì.

Lòng, ruột lợn

Hệ tiêu hóa của lợn là nơi chứa nhiều vi khuẩn, bao gồm cả các loại gây bệnh như E. coli, Salmonella, Campylobacter.

Hệ tiêu hóa của lợn là nơi chứa nhiều vi khuẩn, bao gồm cả các loại gây bệnh như E. coli, Salmonella, Campylobacter.

Nếu lòng và ruột không được làm sạch triệt để và nấu chín hoàn toàn, chúng có thể gây ra ngộ độc thực phẩm, với các triệu chứng như đau bụng dữ dội, tiêu chảy, và sốt.

Thịt lợn sống, tái và tiết canh

Đây là nhóm thực phẩm có nguy cơ cao nhất. Ăn thịt lợn chưa nấu chín, nem chua hay đặc biệt là tiết canh có thể khiến cơ thể nhiễm phải các loại ký sinh trùng nguy hiểm như sán dây lợn.

Ngoài ra, nếu vô tình nuốt phải trứng sán dây lợn qua thực phẩm hoặc nguồn nước bị ô nhiễm, trứng sán thành ấu trùng có thể di chuyển đến não, mắt hoặc cơ và gây bệnh ấu trùng sán dây lợn, trong đó thể ở não có thể gây đau đầu, co giật và các biến chứng thần kinh nghiêm trọng.

Ngoài ra, tiết canh còn là nguồn lây nhiễm liên cầu khuẩn lợn, gây ra viêm màng não mủ, nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng.

Hướng dẫn chế biến thịt lợn an toàn và đúng cách

Lựa chọn thịt lợn tươi ngon, an toàn

Hãy chọn mua thịt từ những cơ sở uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y. Thịt tươi ngon thường có màu hồng nhạt, thớ thịt săn chắc, có độ đàn hồi tốt khi ấn vào, và không có mùi hôi hay nhớt bất thường.

Hãy chọn mua thịt từ những cơ sở uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y.

Sơ chế đúng cách cho từng bộ phận

Đối với nội tạng, cần có phương pháp làm sạch riêng. Gan lợn nên được rửa sạch dưới vòi nước, loại bỏ phần gân và mạch máu lớn, cắt lát mỏng và ngâm trong nước muối loãng khoảng 30 phút.

Ngâm gan lợn trong sữa tươi không đường hoặc chần gan trong nước sôi có thêm gừng và rượu trắng có thể giúp khử mùi hiệu quả và làm gan mềm hơn. Phổi lợn cần được rửa kỹ bằng cách bóp xả nhiều lần với nước sạch, có thể cho nước vào đầy cuống phổi rồi bóp mạnh để đẩy chất bẩn ra ngoài.

Lòng, ruột cần được lộn trái, tuốt bỏ màng mỡ và bóp kỹ với muối, chanh hoặc giấm nhiều lần cho đến khi hết nhớt và mùi hôi.

Nguyên tắc "ăn chín, uống sôi"

Đây là nguyên tắc vàng để tiêu diệt mọi mầm bệnh. Thịt lợn và nội tạng phải được nấu chín hoàn toàn, nhiệt độ bên trong khối thịt phải đạt ít nhất 71°C.

Sử dụng thớt và dao riêng cho thịt sống và thực phẩm chín để tránh lây nhiễm chéo.

Không nên ăn thịt lợn hoặc nội tạng chưa được nấu chín kỹ, đồng thời tránh tiết canh và các món chế biến từ thịt sống hoặc tái.

Đối với các sản phẩm như nem chua, nên lựa chọn sản phẩm từ cơ sở sản xuất uy tín, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đảm bảo vệ sinh trong quá trình chế biến

Luôn rửa tay sạch bằng xà phòng trước, trong và sau khi chế biến thịt lợn. Sử dụng thớt và dao riêng cho thịt sống và thực phẩm chín để tránh lây nhiễm chéo. Bề mặt bếp, dụng cụ và khu vực chế biến cần được vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.

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