Clip Louis Phạm gây sốt: Nấu bữa cơm nhà khiến bạn trai khen hết lời

Thông thường, khán giả vốn quen thuộc với một Louis Phạm cá tính, sành điệu cùng những hình ảnh khoe trọn vóc dáng nóng bỏng trên mạng xã hội. Thế nhưng, trong đoạn video được chia sẻ từ năm ngoái, cô nàng đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi trút bỏ hình ảnh sang chảnh để trở thành một "đầu bếp" tại gia. Với mục đích thỏa mãn cơn thèm món ăn quê nhà nơi đất khách, Louis Phạm đã tự tay đi chợ và nấu nướng cho bạn trai cùng người thân. Qua những thước phim chân thực, người hâm mộ không chỉ được thấy một khía cạnh đảm đang, khéo léo khác của cô nàng mà còn cảm nhận được sự ấm áp, tình cảm mà cô gửi gắm trong từng món ăn.

Trổ tài nấu nướng vì... quá thèm cơm Việt

Trong video, Louis Phạm chia sẻ bản thân vốn không phải là người thường xuyên vào bếp. Thậm chí, cô nàng còn hài hước kể rằng ở Việt Nam, mình gần như không bao giờ phải nấu cơm vì đã có mẹ đảm đang chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên, khi sang Mỹ, "cơn thèm" món ăn Việt Nam đã khiến cô nàng quyết định "lăn vào bếp".

Thực đơn mà Louis Phạm lựa chọn lần này là những món ăn dân dã, đậm chất Việt Nam: Đậu sốt cà chua, rau muống xào và thịt kho trứng.

Dù tự nhận mình không quá thường xuyên nấu nướng, nhưng qua cách sơ chế nguyên liệu và đứng bếp, có thể thấy cô nàng hoàn toàn không "vụng" như lời tự nhận. Louis Phạm chia sẻ: "Mình cũng biết nấu nhưng mà chỉ là ngon hay không thôi", và kết quả là những bát thịt kho trứng với màu sắc vô cùng bắt mắt đã khiến bạn trai Phong phải tấm tắc khen ngợi.

Khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai

Không chỉ ghi điểm nhờ tài nấu nướng, Louis Phạm còn khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" với những khoảnh khắc tình tứ bên bạn trai Phong. Cả hai không ngần ngại trao nhau những cử chỉ ân cần ngay trong căn bếp ấm cúng.

Đặc biệt, câu nói của Phong khi biết bạn gái sẽ nấu cơm: "Không cần biết em nấu ngon hay không, miễn là em nấu là anh thấy ngon rồi" đã nhanh chóng "đốn tim" người hâm mộ. Sự ngọt ngào này khiến cô nàng cũng phải thốt lên rằng: "Mình nấu ăn một cái thôi mà tình cảm nó đi lên liền luôn á".

Sau gần hai tiếng vào bếp, thành quả của Louis Phạm là những hộp cơm được chuẩn bị kỹ lưỡng để ngày mai mang đến chỗ làm cho bạn trai và người thân. Chia sẻ về điều này, cô nàng tâm sự đầy chân thành: "Không biết là ngon hay không ngon nhưng mà cả trái tim của mình là nằm ở trong mấy cái bát này đó".

Chính sự chân thành, giản dị cùng sự đảm đang bất ngờ này đã giúp Louis Phạm nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Không cần những bộ cánh lộng lẫy hay những địa điểm xa hoa, chính hình ảnh một Louis Phạm đời thường, biết chăm sóc người thân qua từng bữa cơm lại tạo nên sức hút khó cưỡng, khiến người xem cảm thấy vô cùng thiện cảm và ngưỡng mộ cô nàng.