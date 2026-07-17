Loại rau quen thuộc giúp hỗ trợ tiêu hóa, góp phần ổn định huyết áp

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Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu được bổ sung hợp lý trong chế độ ăn cân đối, rau bí có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa, góp phần duy trì huyết áp ổn định và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Giàu chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa

Theo TS. Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) chia sẻ trên VnExpress, rau bí chứa khoảng 90% là nước, đồng thời cung cấp lượng chất xơ đáng kể.

Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột, từ đó góp phần giảm nguy cơ táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Bổ sung rau xanh thường xuyên cũng giúp tạo cảm giác no lâu hơn, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn.

Cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất

Rau bí chứa nhiều vi chất cần thiết như: Vitamin A góp phần duy trì thị lực, làn da và chức năng miễn dịch. Vitamin C tham gia bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do, đồng thời hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Folate (vitamin B9) cần thiết cho quá trình tạo máu và đặc biệt quan trọng với phụ nữ mang thai. Canxi, sắt và kali góp phần duy trì sức khỏe xương, hỗ trợ tạo hồng cầu và cân bằng điện giải. Hỗ trợ duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Rau bí là nguồn cung cấp kali tự nhiên. Đây là khoáng chất có vai trò cân bằng natri trong cơ thể và tham gia điều hòa huyết áp.

Việc bổ sung thực phẩm giàu kali, kết hợp với chế độ ăn giảm muối và lối sống lành mạnh, có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, rau bí không có tác dụng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp.

Người mắc đái tháo đường có thể bổ sung

Nhờ chứa ít năng lượng và giàu chất xơ, rau bí là một trong những loại rau phù hợp với người mắc đái tháo đường khi được sử dụng trong khẩu phần ăn hợp lý. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, góp phần ổn định đường huyết sau bữa ăn.

Nên ăn bao nhiêu là phù hợp?

Theo TS. Lê Thị Hương Giang, người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn rau bí khoảng 2-3 bữa mỗi tuần.

Mỗi bữa nên sử dụng khoảng 100-150 g rau tươi/người, tương đương một đĩa rau sau khi chế biến. Người cần tăng cường chất xơ có thể sử dụng nhiều hơn, nhưng nên phân bổ vào nhiều bữa thay vì ăn quá nhiều trong một lần.

Để đảm bảo an toàn, nên lựa chọn rau có nguồn gốc rõ ràng, rửa kỹ dưới vòi nước chảy và ngâm nước sạch trước khi chế biến nhằm giảm nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi người nên tiêu thụ ít nhất 400 g rau và trái cây mỗi ngày. Việc đa dạng các loại rau xanh, trong đó có rau bí, sẽ giúp bổ sung đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho cơ thể.