Các loại thực phẩm gây hại cho sức khỏe nếu bảo quản trong tủ lạnh

Nước mắm

Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, nước mắm không nên cho vào tủ lạnh vì nó gây mùi, biến chất và có khả năng ăn vào sẽ là tác nhân gây ra ung thư. Tốt nhất là bảo quản bên ngoài, nhiệt độ thường vẫn có thể để tới 3 năm mà không bị biến chất.

Cà phê

Nếu bảo quản cà phê vào tủ đông đá sẽ tạo ra sự ngưng tụ hơi nước, điều này sẽ làm mất đi mùi vị của cà phê xay lẫn cà phê hạt. Muốn cà phê ngon bạn nên bảo quản trong hộp kín, nơi khô ráo.

Nếu bảo quản cà phê vào tủ đông đá sẽ tạo ra sự ngưng tụ hơi nước, điều này sẽ làm mất đi mùi vị của cà phê xay lẫn cà phê hạt.

Bánh mì

Bánh mì khi bỏ vào tủ lạnh sẽ nhanh khô và cứng khiến độ ngon của chúng bị giảm, hơn thế nữa nếu ăn nhiều trong thời gian dài có thể sinh ra tế bào ung thư.

Nếu bảo quản bánh mì sandwich bạn có thể cất trong tủ đông nhưng cần bọc kỹ và dùng trong thời gian nhất định.

Hành tây, hành lá và hành tím

Không chỉ cà chua, các loại hành lá và hành tím khô sẽ bị mềm xốp hoặc nấm mốc nếu bảo quản trong tủ lạnh quá lâu.

Nếu hành tây đã được cắt ra nhưng để trong tủ lạnh sẽ khiến lớp hành bị rời ra và khô, mất mùi cho dù bạn có gói cẩn thận.

Khoai tây

Khi bảo quản khoai tây trong nhiệt độ từ 7 độ C trở xuống các tinh bột trong khoai sẽ chuyển thành đường. Nếu ăn vào hương vị và chất lượng của khoai sẽ gây hại cho sức khỏe.

Khi bảo quản khoai tây trong nhiệt độ từ 7 độ C trở xuống các tinh bột trong khoai sẽ chuyển thành đường.

Cá

Bảo quản cá trong tủ lạnh quá lâu cũng không nên. Lý do là nhiệt độ ngăn đá trong tủ lạnh của bạn là -15 độ C nhưng các loại cá sống cần đến -30 độ C.

Do đó, nếu để quá lâu trong tủ lạnh nước mô của cá sẽ biến mất, thịt cá sẽ bị bở, có mùi hôi, chất dinh dưỡng cũng biến mất.

Dưa hấu

Dưa hấu chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên tốt cho cơ thể nhưng nếu bảo quản trong tủ lạnh sẽ làm mất đi các chất này, hoặc tệ hơn nó sẽ chuyển thành độc tố do đó bạn không nên bảo quản chúng trong tủ lạnh ở nhiệt độ 5 độ C.

Dưa hấu chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên tốt cho cơ thể nhưng nếu bảo quản trong tủ lạnh sẽ làm mất đi các chất này.

Ngoài ra nó còn làm dưa bị úng nếu để quá lâu. Tốt nhất nên bọc dưa hấu bằng lớp ni lông rồi cho vào tủ lạnh ở mức 12 độ C, có thể bảo quản dưa từ 15 đến 21 ngày.

Mật ong

Thành phần Fructozơ và Glucozơ có trong mật ong khá cao do đó khi bạn bảo quản trong tủ lạnh sẽ làm chúng kết tinh lượng đường và biến mật ong thành trạng thái bột, rất khó sử dụng và làm biến chất có trong mật ong.

Chuối

Bảo quản càng lạnh chuối càng nhanh chín, nhưng chín ở đây là bị mềm nhũn và có vị hơi cay. Không những thế vỏ chuối sẽ chuyển thành màu đen hoặc nâu, do đó đừng bảo quản chuối trong tủ lạnh.

Những loại rau thuộc thơm dễ hấp thụ mùi của những thực phẩm khác chứa trong tủ lạnh khiến chúng không còn mùi như ban đầu.

Các loại rau thơm

Những loại rau thuộc thơm dễ hấp thụ mùi của những thực phẩm khác chứa trong tủ lạnh khiến chúng không còn mùi như ban đầu.

Điển hình là húng quế, loại rau không thích lạnh và chúng sẽ bị héo cũng như thâm lá khi bảo quản trong tủ lạnh.

Tỏi

Trong môi trường ẩm ướt hoặc quá lạnh tỏi sẽ bắt đầu mọc mầm non hoặc phát triển nấm mốc gây độc hại cho sức khỏe người dùng. Cách tốt nhất là để ngoài nơi khô ráo, thoáng mát.

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