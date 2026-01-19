Gần 100 trường đại học công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ: ‘Kỷ lục’ nghỉ tới 43 ngày

Theo cập nhật mới nhất, đến thời điểm hiện tại đã có gần 100 trường đại học công bố hoặc thông tin dự kiến lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 cho sinh viên. Trong đó, đa số các trường lựa chọn thời gian nghỉ 14 - 21 ngày, tương đương khoảng 2 - 3 tuần, phù hợp với tiến độ học kỳ và lịch nghỉ Tết chung của xã hội.

Đáng chú ý, Đại học Lạc Hồng đang là trường có kỳ nghỉ dài nhất, với thời gian nghỉ lên tới 43 ngày, từ 18/1 đến 1/3/2026 đối với sinh viên khóa trước, còn sinh viên khóa 2025 nghỉ từ 25/1 đến 1/3/2026.

Đa số các trường đại học lựa chọn thời gian nghỉ từ 14 - 21 ngày, tương đương khoảng 2–3 tuần. (Ảnh minh họa: FTU)

Nhìn chung, phần lớn sinh viên các trường đại học được bố trí nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong khoảng 14 đến 21 ngày. Đây là nhóm lịch nghỉ phổ biến ở nhiều cơ sở đào tạo, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc và một số trường tại miền Nam.

Ở TP.HCM, phần lớn trường đại học cũng bố trí lịch nghỉ trong khoảng 9/2 đến 22 hoặc 23/2/2026, đảm bảo sinh viên có thời gian nghỉ Tết trọn vẹn nhưng vẫn giữ tiến độ năm học. Tuy nhiên, bên cạnh nhóm trường nghỉ theo khung phổ biến, một số cơ sở đào tạo đã chủ động kéo dài kỳ nghỉ, tạo điều kiện cho sinh viên về quê xa, đặc biệt trong bối cảnh nhiều em học tập cách nơi cư trú hàng trăm km.

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Ngọ của 97 trường đại học cụ thể như sau:

STT Trường Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 Số ngày nghỉ 1 Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 1/2-1/3/2026 30 ngày 2 Đại học Công thương TP.HCM 9/2-8/3/2026 28 ngày 3 Đại học Nông lâm TP.HCM 2/2-1/3/2026 28 ngày 4 Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM 8/2-1/3/2026 22 ngày 5 Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày 6 Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày 7 Học viện Phụ nữ Việt Nam 9/2-1/3/2026 21 ngày 8 Đại học Kiến trúc TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày 9 Học viện Hàng không Việt Nam 9/2-1/3/2026 21 ngày 10 Đại học Bách khoa Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày 11 Đại học Đại Nam 9/2-22/2/2026 14 ngày 12 Đại học CMC 11/2-24/2/2026 14 ngày 13 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày 14 Đại học Hùng Vương 8/2-1/3/2026 22 ngày 15 Đại học Tài chính - Marketing 9/2-22/2/2026 14 ngày 16 Đại học Nha Trang 9/2-28/2/2026 20 ngày 17 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày 18 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày 19 Đại học Kinh tế Quốc Dân 8/2-1/3/2026 22 ngày 20 Đại học Công nghiệp TP.HCM 9/2-22/2/2026 14 ngày 21 Đại học Y Dược TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày 22 Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 9/2-22/2/2026 14 ngày 23 Đại học Quy Nhơn 9/2-1/3/2026 21 ngày 24 Đại học Xây dựng Hà Nội 16/2-1/3/2026 14 ngày 25 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-1/3/2026 21 ngày 26 Đại học Duy Tân 9/2-25/2/2026 17 ngày 27 Đại học Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày 28 Đại học Mỏ - Địa chất 9/2-1/3/2026 21 ngày 29 Đại học Mở Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày 30 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) 9/2-22/2/2026 14 ngày 31 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 9/2-27/2/2026 19 ngày 32 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 9/2-1/3/2026 21 ngày 33 Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) 9/2-22/2/2026 14 ngày 34 Đại học Văn Hiến 11/2-24/2/2026 14 ngày 35 Đại học Thủy Lợi 9/2-22/2/2026 14 ngày 36 Đại học Quốc tế Sài Gòn 9/2-28/2/2026 20 ngày 37 Đại học Sài Gòn 9/2-28/2/2026 20 ngày 38 Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2) 9/2-1/3/2026 21 ngày 39 Đại học Sư phạm Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày 40 Đại học Thăng Long 12/2-25/2/2026 14 ngày 41 Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày 42 Đại học Tôn Đức Thắng 9/2-1/3/2026 21 ngày 43 Đại học Quốc tế Hồng Bàng 16/2-28/2/2026 13 ngày 44 Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 9/2-22/2/2026 14 ngày 45 Đại học Văn Lang 9/2-1/3/2026 21 ngày 46 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày 47 Đại học Đồng Nai 9/2-1/3/2026 21 ngày 48 Đại học Đà Nẵng 9/2-22/2/2026 14 ngày 49 Đại học Văn Hiến 11/2-24/2/2026 14 ngày 50 Đại học Thương Mại 10/2-23/2/2026 14 ngày

51 Đại học Ngoại thương 9/2-1/3/2026 21 ngày 51 ĐH Khoa học Tự nhiên -ĐH Quốc gia Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày 52 ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội 9/2-24/2/2026 16 ngày 53 Trường ĐH Lâm nghiệp 9/2-1/3/2026 21 ngày 54 Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải 9/2-22/2/2026 14 ngày 55 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày

56 Trường Đại học Gia Định 9/2-1/3/2026 21 ngày 57 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 2/2-1/3/2026 28 ngày 58 Trường Đại học Công Thương TP.HCM 9/2-8/3/2026 28 ngày

59 Đại học Kinh tế TP.HCM 9/2-22/2/2026 14 ngày 60 Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày 61 Học viện Hành chính và Quản trị công (tại TP.HCM) 9/2-1/3/2026 21 ngày 61 Đại học Mở TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày

62 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 9/2-1/3/2026 21 ngày 63 Trường Đại học Lao động xã hội (cơ sở 2 - TP.HCM) 9/2-1/3/2026 21 ngày 64 Đại học Hoa Sen 9/2-22/2/2026 14 ngày 65 Đại học Tài nguyên môi trường 9/2-27/2/2026 19 ngày 66 Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM 9/2-22/2/2026 14 ngầy 67 Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) 9/2-1/3/2026 21 ngày 68 Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM 9/2-28/2/2026 20 ngày 69 Đại học Trà Vinh 9/2-1/3/2026 21 ngày 70 Đại học Công nghiệp TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày 71 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 9/2-1/3/2026 21 ngày 71 Đại học Y Dược TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày 73 Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng 9/2-1/3/2026 21 ngày 74 Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 9/2-1/3/2026 21 ngày 75 Học viện Ngân hàng 9/2-1/3/2026 Học trực tuyến trước 1 tuần trước và 1 tuần sau nghỉ Tết 21 ngày 76 Đại học Luật, Đại học Huế 9/2-1/3/2026 Học trực tuyến trước Tết 1 tuần 21 ngày 77 Đại học Công nghệ Đông Á 9/2-25/2/2026 17 ngày 78 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 8/2-23/2/2026 16 ngày 79 Đại học Hùng Vương TP.HCM 8/2-1/3/2026 22 ngày 80 Đại học Luật Hà Nội 9/2-1/3/2026 21 ngày 81 Đại học Ngân hàng TP.HCM 9/2-1/3/2026 Học trực tuyến sau Tết 1 tuần 21 ngày 82 Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 1/2-1/3/2026 29 ngày 83 Học viện Cán bộ TP.HCM 1/2-1/3/2026 29 ngày 84 Đại học Luật TP.HCM 31/1-1/3/2026 Học trực tuyến 2 tuần trước và 1 tuần sau Tết 30 ngày 85 Đại học Nông Lâm TP.HCM 2/2-1/3/2026 28 ngày 86 Đại học Công thương TP.HCM 9/2-8/3/2026 28 ngày 87 Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) 18/1-1/3/2026 Khóa 2025 nghỉ từ 25/1 đến 1/3/2026 43 ngày 88 Đại học Kiến trúc TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày 89 Đại học Kinh tế, Đại học Huế 9/2-1/3/2026 21 ngày 90 Đại học Sư phạm, Đại học Huế 9/2-1/3/2026 21 ngày 91 Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 9/2-1/3/2026 21 ngày 92 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 9/2-1/3/2026 21 ngày 93 Học viện Chính sách và Phát triển 9/2-1/3/2026 21 ngày 94 Đại học Hòa Bình 9/2-1/3/2026 21 ngày 95 Đại học Văn hóa Hà Nội 9/2-1/3/2026 21 ngày 96 Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng 9/2-22/2/2026 14 ngày 97 Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội 9/2-1/3/2026 21 ngày

Không ít trường áp dụng mô hình dạy học trực tuyến trước và sau Tết, giúp sinh viên có thể ở nhà lâu hơn dù số ngày nghỉ chính thức không quá dài. Đại học Luật TP.HCM cho phép sinh viên học online 2 tuần trước và 1 tuần sau Tết, khiến tổng thời gian không phải đến trường kéo dài gần 2 tháng.

Các trường khuyến nghị sinh viên theo dõi website và cổng thông tin chính thức để cập nhật lịch học trở lại sau Tết, bởi kế hoạch đào tạo có thể tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.