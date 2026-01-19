Gần 100 trường đại học công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ: ‘Kỷ lục’ nghỉ tới 43 ngày
Trong số những trường Đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Lạc Hồng đang là trường có kỳ nghỉ dài nhất với 43 ngày.
Theo cập nhật mới nhất, đến thời điểm hiện tại đã có gần 100 trường đại học công bố hoặc thông tin dự kiến lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 cho sinh viên. Trong đó, đa số các trường lựa chọn thời gian nghỉ 14 - 21 ngày, tương đương khoảng 2 - 3 tuần, phù hợp với tiến độ học kỳ và lịch nghỉ Tết chung của xã hội.
Đáng chú ý, Đại học Lạc Hồng đang là trường có kỳ nghỉ dài nhất, với thời gian nghỉ lên tới 43 ngày, từ 18/1 đến 1/3/2026 đối với sinh viên khóa trước, còn sinh viên khóa 2025 nghỉ từ 25/1 đến 1/3/2026.
Nhìn chung, phần lớn sinh viên các trường đại học được bố trí nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong khoảng 14 đến 21 ngày. Đây là nhóm lịch nghỉ phổ biến ở nhiều cơ sở đào tạo, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc và một số trường tại miền Nam.
Ở TP.HCM, phần lớn trường đại học cũng bố trí lịch nghỉ trong khoảng 9/2 đến 22 hoặc 23/2/2026, đảm bảo sinh viên có thời gian nghỉ Tết trọn vẹn nhưng vẫn giữ tiến độ năm học. Tuy nhiên, bên cạnh nhóm trường nghỉ theo khung phổ biến, một số cơ sở đào tạo đã chủ động kéo dài kỳ nghỉ, tạo điều kiện cho sinh viên về quê xa, đặc biệt trong bối cảnh nhiều em học tập cách nơi cư trú hàng trăm km.
Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Ngọ của 97 trường đại học cụ thể như sau:
|STT
|Trường
|Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026
|Số ngày nghỉ
|1
|Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
|1/2-1/3/2026
|30 ngày
|2
|Đại học Công thương TP.HCM
|9/2-8/3/2026
|28 ngày
|3
|Đại học Nông lâm TP.HCM
|2/2-1/3/2026
|28 ngày
|4
|Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM
|8/2-1/3/2026
|22 ngày
|5
|Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|6
|Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|7
|Học viện Phụ nữ Việt Nam
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|8
|Đại học Kiến trúc TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|9
|Học viện Hàng không Việt Nam
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|10
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|11
|Đại học Đại Nam
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|12
|Đại học CMC
|11/2-24/2/2026
|14 ngày
|13
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|14
|Đại học Hùng Vương
|8/2-1/3/2026
|22 ngày
|15
|Đại học Tài chính - Marketing
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|16
|Đại học Nha Trang
|9/2-28/2/2026
|20 ngày
|17
|Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|18
|Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|19
|Đại học Kinh tế Quốc Dân
|8/2-1/3/2026
|22 ngày
|20
|Đại học Công nghiệp TP.HCM
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|21
|Đại học Y Dược TP.HCM
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|22
|Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|23
|Đại học Quy Nhơn
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|24
|Đại học Xây dựng Hà Nội
|16/2-1/3/2026
|14 ngày
|25
|Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|26
|Đại học Duy Tân
|9/2-25/2/2026
|17 ngày
|27
|Đại học Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|28
|Đại học Mỏ - Địa chất
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|29
|Đại học Mở Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|30
|Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|31
|Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|32
|Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|33
|Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|34
|Đại học Văn Hiến
|11/2-24/2/2026
|14 ngày
|35
|Đại học Thủy Lợi
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|36
|Đại học Quốc tế Sài Gòn
|9/2-28/2/2026
|20 ngày
|37
|Đại học Sài Gòn
|9/2-28/2/2026
|20 ngày
|38
|Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2)
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|39
|Đại học Sư phạm Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|40
|Đại học Thăng Long
|12/2-25/2/2026
|14 ngày
|41
|Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|42
|Đại học Tôn Đức Thắng
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|43
|Đại học Quốc tế Hồng Bàng
|16/2-28/2/2026
|13 ngày
|44
|Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|45
|Đại học Văn Lang
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|46
|Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|47
|Đại học Đồng Nai
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|48
|Đại học Đà Nẵng
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|49
|Đại học Văn Hiến
|11/2-24/2/2026
|14 ngày
|50
|Đại học Thương Mại
|10/2-23/2/2026
|14 ngày
|51
|Đại học Ngoại thương
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|51
|ĐH Khoa học Tự nhiên -ĐH Quốc gia Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|52
|ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội
|9/2-24/2/2026
|16 ngày
|53
|Trường ĐH Lâm nghiệp
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|54
|Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|55
|Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|56
|Trường Đại học Gia Định
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|57
|Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
|2/2-1/3/2026
|28 ngày
|58
|Trường Đại học Công Thương TP.HCM
|9/2-8/3/2026
|28 ngày
|59
|Đại học Kinh tế TP.HCM
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|60
|Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|61
|Học viện Hành chính và Quản trị công (tại TP.HCM)
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|61
|Đại học Mở TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|62
|Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|63
|Trường Đại học Lao động xã hội (cơ sở 2 - TP.HCM)
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|64
|Đại học Hoa Sen
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|65
|Đại học Tài nguyên môi trường
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|66
|Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM
|9/2-22/2/2026
|14 ngầy
|67
|Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|68
|Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
|9/2-28/2/2026
|20 ngày
|69
|Đại học Trà Vinh
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|70
|Đại học Công nghiệp TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|71
|Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|71
|Đại học Y Dược TP.HCM
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|73
|Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|74
|Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|75
|Học viện Ngân hàng
|
9/2-1/3/2026
Học trực tuyến trước 1 tuần trước và 1 tuần sau nghỉ Tết
|21 ngày
|76
|Đại học Luật, Đại học Huế
|
9/2-1/3/2026
Học trực tuyến trước Tết 1 tuần
|21 ngày
|77
|Đại học Công nghệ Đông Á
|9/2-25/2/2026
|17 ngày
|78
|Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
|8/2-23/2/2026
|16 ngày
|79
|Đại học Hùng Vương TP.HCM
|8/2-1/3/2026
|22 ngày
|80
|Đại học Luật Hà Nội
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|81
|Đại học Ngân hàng TP.HCM
|
9/2-1/3/2026
Học trực tuyến sau Tết 1 tuần
|21 ngày
|82
|Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
|1/2-1/3/2026
|29 ngày
|83
|Học viện Cán bộ TP.HCM
|1/2-1/3/2026
|29 ngày
|84
|Đại học Luật TP.HCM
|
31/1-1/3/2026
Học trực tuyến 2 tuần trước và 1 tuần sau Tết
|30 ngày
|85
|Đại học Nông Lâm TP.HCM
|2/2-1/3/2026
|28 ngày
|86
|Đại học Công thương TP.HCM
|9/2-8/3/2026
|28 ngày
|87
|Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai)
|
18/1-1/3/2026
Khóa 2025 nghỉ từ 25/1 đến 1/3/2026
|43 ngày
|88
|Đại học Kiến trúc TP.HCM
|
9/2-1/3/2026
|21 ngày
|89
|Đại học Kinh tế, Đại học Huế
|
9/2-1/3/2026
|21 ngày
|90
|Đại học Sư phạm, Đại học Huế
|
9/2-1/3/2026
|21 ngày
|91
|Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
|
9/2-1/3/2026
|21 ngày
|92
|Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|
9/2-1/3/2026
|21 ngày
|93
|Học viện Chính sách và Phát triển
|
9/2-1/3/2026
|21 ngày
|94
|Đại học Hòa Bình
|
9/2-1/3/2026
|21 ngày
|95
|Đại học Văn hóa Hà Nội
|
9/2-1/3/2026
|21 ngày
|96
|Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
|
9/2-22/2/2026
|14 ngày
|97
|Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
Không ít trường áp dụng mô hình dạy học trực tuyến trước và sau Tết, giúp sinh viên có thể ở nhà lâu hơn dù số ngày nghỉ chính thức không quá dài. Đại học Luật TP.HCM cho phép sinh viên học online 2 tuần trước và 1 tuần sau Tết, khiến tổng thời gian không phải đến trường kéo dài gần 2 tháng.
Các trường khuyến nghị sinh viên theo dõi website và cổng thông tin chính thức để cập nhật lịch học trở lại sau Tết, bởi kế hoạch đào tạo có thể tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.
