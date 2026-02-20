Ăn uống ngày Tết: Làm sao để cả gia đình luôn khỏe mạnh?
Tết là dịp sum vầy nhưng cũng dễ khiến bữa ăn “quá tải” đạm, dầu mỡ và đường, ảnh hưởng đến tiêu hóa và cân nặng ở mọi lứa tuổi. Chỉ cần áp dụng nguyên tắc dinh dưỡng hợp lý, mỗi gia đình vẫn có thể vui xuân trọn vẹn mà không lo hại sức khỏe.
Duy trì chế độ ăn hợp lý, đủ và cân bằng
Trong những ngày lễ, mỗi bữa ăn nên đảm bảo đủ các nhóm chất gồm tinh bột, đạm, chất béo lành mạnh, rau xanh và trái cây tươi. Khi món ăn truyền thống thường giàu năng lượng, việc bổ sung thêm rau, canh thanh mát và trái cây sẽ giúp cân bằng dinh dưỡng, hỗ trợ tiêu hóa.
Bên cạnh đó, cần duy trì giờ ăn ổn định, không bỏ bữa và tránh ăn quá no trong một lần. Thói quen này giúp hệ tiêu hóa hoạt động đều đặn, hạn chế tình trạng đầy bụng, khó tiêu.
Kết hợp món ăn để tránh ngán và mất cân bằng
Các món như bánh chưng, thịt kho, giò chả thường xuất hiện liên tục trong nhiều ngày, dễ gây ngán và làm tăng lượng chất béo nạp vào cơ thể. Vì vậy, nên xen kẽ các món luộc, hấp, salad rau củ, canh rau hoặc dưa muối đúng cách để kích thích vị giác và hỗ trợ tiêu hóa.
Sự đa dạng trong bữa ăn không chỉ giúp ngon miệng hơn mà còn bổ sung thêm vitamin và khoáng chất cần thiết, đặc biệt quan trọng với trẻ em và người cao tuổi.
Sắp xếp bữa ăn khoa học trong những ngày nghỉ
Lịch sinh hoạt ngày Tết thường thay đổi do thăm hỏi, chúc Tết, du xuân, khiến nhiều người bỏ bữa hoặc ăn dồn vào một thời điểm. Để đảm bảo sức khỏe, nên duy trì 3 bữa chính mỗi ngày và có thể bổ sung 1-2 bữa phụ nhẹ bằng trái cây, sữa chua hoặc các loại hạt.
Ăn uống đúng giờ giúp ổn định đường huyết, hạn chế rối loạn chuyển hóa và giảm nguy cơ tăng cân sau kỳ nghỉ lễ.
Lựa chọn thức uống lành mạnh
Không chỉ thực phẩm, đồ uống ngày Tết cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Nên ưu tiên nước lọc, trà thảo mộc, nước gừng ấm hoặc nước ép trái cây tươi ít đường. Hạn chế rượu bia, nước ngọt có gas và đồ uống nhiều đường vì dễ gây nóng trong, tăng mỡ bụng và ảnh hưởng chức năng gan.
Đối với người cao tuổi và người có bệnh nền, việc kiểm soát đồ uống chứa cồn càng cần được chú trọng.
Không tích trữ thực phẩm quá mức
Thói quen chuẩn bị và tích trữ lượng lớn thực phẩm trong dịp Tết có thể dẫn đến sử dụng đồ ăn kém tươi hoặc bảo quản không đúng cách. Thực phẩm để lâu ngày dễ nhiễm khuẩn, làm tăng nguy cơ ngộ độc và rối loạn tiêu hóa.
Gia đình nên chuẩn bị lượng thực phẩm vừa đủ, ưu tiên thực phẩm tươi sống và bảo quản đúng quy định để đảm bảo an toàn vệ sinh.
Chủ động phòng ngừa rối loạn tiêu hóa
Đầy hơi, táo bón, tiêu chảy dễ xảy ra khi ăn uống thất thường dịp Tết. Để phòng ngừa, nên giảm đồ nhiều dầu mỡ, tăng rau xanh, trái cây giàu chất xơ và uống đủ nước. Có thể tham khảo men vi sinh theo tư vấn chuyên môn; nếu triệu chứng kéo dài, cần đi khám sớm.
Chỉ cần điều chỉnh ăn uống và sinh hoạt hợp lý, cả gia đình vẫn có thể vui xuân khỏe mạnh, trọn vẹn.
