Thực phẩm rất quen thuộc trong ngày lễ Tết nhưng cần ăn đúng cách để tránh tăng cân

Giò bò – món ăn truyền thống giàu dinh dưỡng

Giò bò là món ăn truyền thống quen thuộc trong mâm cơm gia đình Việt, đặc biệt phổ biến vào dịp lễ Tết.

Giò bò từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Không chỉ xuất hiện trong các dịp lễ Tết, cỗ bàn hay đám tiệc, giò bò còn được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hằng ngày nhờ hương vị đậm đà, dễ ăn và tiện lợi.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, giò bò là thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng tương đối cao do được chế biến chủ yếu từ thịt bò là một nguồn cung cấp protein quan trọng cho cơ thể. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của giò bò cũng đi kèm với lượng năng lượng đáng kể, đòi hỏi người tiêu dùng cần hiểu rõ để sử dụng hợp lý.

Giá trị dinh dưỡng trong giò bò

Thành phần chính của giò bò là thịt bò xay nhuyễn. Thịt bò giàu protein, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì khối cơ. Bên cạnh đó, thịt bò còn cung cấp nhiều vi chất cần thiết như sắt, kẽm và vitamin B12, giúp hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch và quá trình tạo máu của cơ thể.

Thành phần chính của giò bò là thịt bò xay nhuyễn, cung cấp nguồn protein chất lượng cao cho cơ thể.

Ngoài thịt bò, giò bò thường được bổ sung một lượng mỡ nhất định, có thể là mỡ bò hoặc mỡ lợn, nhằm tăng độ mềm mịn và kết cấu cho sản phẩm. Lượng mỡ này góp phần làm giò bò thơm ngon hơn, tuy nhiên cũng làm tăng hàm lượng chất béo trong món ăn. Đáng lưu ý, phần lớn chất béo trong giò bò là chất béo bão hòa, vì vậy việc tiêu thụ quá nhiều có thể không có lợi nếu không được kiểm soát.

Gia vị cũng là thành phần không thể thiếu trong giò bò, bao gồm muối, nước mắm, tiêu, tỏi và một số chất tạo vị như đường hoặc bột ngọt. Những gia vị này giúp tạo hương vị đặc trưng nhưng đồng thời cũng làm tăng lượng muối trong khẩu phần ăn.

Giò bò có hàm lượng calo tương đối cao, trung bình khoảng 325–345 calo trong mỗi 100 gram.

Lượng calo trong giò bò và nguy cơ tăng cân

Theo thông tin từ bác sĩ, giò bò là thực phẩm có mức năng lượng khá cao. Trung bình, mỗi 100 gram giò bò cung cấp khoảng 325–345 calo, tương đương với một bữa ăn nhẹ hoặc thậm chí là một bữa ăn nhỏ.

Khi lượng calo nạp vào cơ thể vượt quá nhu cầu năng lượng cho các hoạt động hàng ngày, phần năng lượng dư thừa sẽ được chuyển hóa và tích trữ dưới dạng mỡ. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ tăng cân và béo phì sẽ gia tăng. Đây là lý do vì sao việc ăn giò bò với tần suất cao hoặc khẩu phần lớn có thể khiến cân nặng tăng lên nhanh chóng, đặc biệt với những người ít vận động.

Ăn giò bò với lượng lớn và thường xuyên có thể làm tăng tổng năng lượng nạp vào cơ thể mỗi ngày.

Ăn giò bò thế nào cho hợp lý?

Các bác sĩ khuyến cáo, giò bò không phải là thực phẩm cần kiêng tuyệt đối, nhưng nên được sử dụng với lượng vừa phải. Việc kiểm soát khẩu phần là yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ dư thừa năng lượng.

Giò bò nên được kết hợp trong một chế độ ăn cân đối, không vượt quá tổng lượng calo cần thiết mỗi ngày. Thay vì coi giò bò là món ăn chính thường xuyên, người tiêu dùng có thể sử dụng như một món ăn kèm, đồng thời bổ sung thêm các thực phẩm khác để cân đối khẩu phần.

Lưu ý khi sử dụng giò bò trong chế độ ăn

Việc tiêu thụ giò bò cần gắn liền với thói quen ăn uống điều độ và đa dạng thực phẩm. Ăn quá nhiều giò bò trong thời gian dài, đặc biệt khi ít vận động, có thể làm tăng nguy cơ thừa cân. Do đó, duy trì sự cân bằng giữa năng lượng nạp vào và năng lượng tiêu hao là nguyên tắc quan trọng để bảo vệ sức khỏe.

Giò bò là món ăn truyền thống giàu dinh dưỡng và tiện lợi, nhưng chỉ thực sự tốt cho sức khỏe khi được sử dụng đúng cách, đúng lượng trong một chế độ ăn uống hợp lý.